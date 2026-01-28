原発事故から15年　記憶を風化させない「福島を考えるフォーラム2026」2月11日（水・祝）〔千葉〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム千葉（本部:千葉県船橋市本町、理事長：高橋由美子）は県内7団体とともに2月11日（水・祝）14時から16時まで、船橋市勤労市民センター（船橋市）で、「福島を考えるフォーラム2026」を開催します。15年を経てなお福島第一原発事故の影響を受け続ける地域の課題を、電子紙芝居上映や支援団体による活動の経験から考えます。

語り継ぐ被災の教訓

フォーラムでは、電子紙芝居「請戸小学校 奇跡の避難物語」と「浪江消防団物語『無念』」を上映します。ひとりの犠牲者もなく津波から避難した小学校と、救命の可能性がありながら避難を余儀なくされた浪江消防団の当時のようすを伝えます。上映は、被災後に仮設住宅で２人の浪江町民が結成した「浪江まち物語つたえ隊」が担当します。

千葉県内で被災者や避難者に寄り添い支援を続ける3団体は、それぞれの活動をリレートーク形式で紹介します。放射能がもたらす影響で、今なお帰れない故郷への思いや、原発事故で変わった福島の人々の暮らしと現状を考えます。

登壇する東日本大震災復興支援松戸・東北交流プロジェクト 黄色いハンカチの門馬正純さんは、住民との交流の場を設け、東日本大震災の経験を地域防災に生かしつつ、今なお解決しない原発事故の諸問題を伝えています。

認定NPO法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブの石井悠子さんは、県内への避難者の孤立を防ぐため自治体や支援団体と連携した相談や交流の場を設け活動しています。

千葉県放射性廃棄物を考える住民連絡会の藤原寿和さんは、原発事故により県内で発生した放射性指定廃棄物を国と東京電力の責任で撤去することを求めるため連絡会を設立し、各地の保管場所の監視活動などもしています。

▲登壇する門馬さん（左）石井さん（中央）藤原さん（右）

イベントを主催する「福島を考えるフォーラム2026実行委員会」を構成する団体は、原発事故後に千葉県内の人々とのつながりにより、被災者や避難者とともに向き合ってきた課題や活動を紹介します。

東日本大震災から15年を経た今こそ原発事故を風化させないため、各団体の報告から福島の現状への理解を参加者とともに深めます。パルシステム千葉はこれからも、地域のさまざまな団体と連携し、終わらない課題に向き合う人たちを応援していきます。

「福島を考えるフォーラム2026」開催概要

【日時】2026年2 月11 日(水・祝)14時～16時

【会場】船橋市勤労市民センター・ホール（船橋市本町4-19-6）

【アクセス】JR総武線「船橋駅」南口から徒歩6分、京成本線「京成船橋駅」東口から徒歩4分

【参加費】無料

【定員】300人

【申込締切】2026年2月4日（水）

申込はこちら(https://docs.google.com/forms/d/1NCtG5V5NZOYasrFdezOgt3kV8UPiXNu5qPPgpkFu9uE/viewform?edit_requested=true)

【プログラム】

■14時05分～14時50分

電子紙芝居上映「請戸小学校 奇跡の避難物語」「浪江消防団物語『無念』」

■15時05分～15時40分

福島を支援する団体紹介、トークリレー

登壇者：

東日本大震災復興支援 松戸・東北交流プロジェクト 黄色いハンカチ 門馬正純さん

認定NPO法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 石井悠子さん

千葉県放射性廃棄物を考える住民連絡会 藤原寿和さん

■15時40分～15時55分

主催「福島を考えるフォーラム2026 実行委員会」構成団体の活動紹介

エナガの会／甲状腺検診ちばの会／脱原発・市川市民の会／自給エネルギーの会

千葉県放射性廃棄物を考える住民連絡会／生活クラブ生活協同組合（千葉）

なのはな生活協同組合／生活協同組合パルシステム千葉

チラシPDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d6976-1056-44d7c9af3e09f5f4db7331ee2ca1444a.pdf生活協同組合パルシステム千葉

所在地：千葉県船橋市本町2-1-1船橋スクエア21 4階、理事長：高橋由美子

出資金：106億円、組合員数：27万人、総事業高：362.9億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-chiba.coop/



