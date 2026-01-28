バレンタインギフトは「脱チョコレート」時代へバレンタインギフトは「チョコレート以外も嬉しい」の声が83.5%*！令和のバレンタインギフトにまつわる最新調査

株式会社にしき食品

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトに掲げ、レトルトカレーを中心に約120種類のレトルト食品を販売する専門店NISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）（株式会社にしき食品 本社：宮城県岩沼市、代表取締役社長：菊池洋一）は、インターネットリサーチで20～50代の男女664人を対象に「バレンタインギフト」に関する調査を実施しました。その結果「チョコレート以外の食品や物品ももらって嬉しい」という考えを持つ人が全体の83.5%*にのぼり、バレンタインギフトは「脱チョコレート」時代へ突入したことが判明しました。チョコレート一択のイメージがあるバレンタインですが、近年の健康志向の高まりや選択肢のマンネリ化により価値観が変化し、ギフトの選択肢が広がり、より自由なものへと変化していると考えます。

*バレンタインギフトに関するアンケート調査（2026年1月16日～1月19日実施）

バレンタインギフトは、チョコレート以外の選択肢もあり得る

公式オンラインショップはこちら :https://nishikiya-shop.com/

バレンタインといえばチョコレートをあげるイメージが定着していますが、近年、カカオ豆高騰の影響もあり、一部にチョコレートが使われているなどチョコレートの使用量をおさえた商品が増えています。またチョコレート以外の食品や物品をあげるという「個性派ギフト」にも注目が集まっており、選択肢が広がっていると考えます。

ニシキヤキッチンが2026年1月に実施した調査では「バレンタインギフトでもらったことがある商品は何ですか？」という問いに対し、約48.7%がチョコレート以外の食品や物品を「もらったことがある」と答えました。

ニシキヤキッチンが2026年1月に実施した調査では「バレンタインギフトでもらったことがある商品は何ですか？」という問いに対し、約48.7%がチョコレート以外の食品や物品を「もらったことがある」と答えました。

こうした背景のもと、今回は「チョコレート以外」のギフトをめぐる現状を把握するため、「バレンタインギフトにチョコレート以外の食品や物品をもらったことがある」と答えた20～50代の男女664人を対象に調査を行いました。

■調査結果

1) 「チョコレート以外の食品や物品をもらって嬉しかった」は83.5%

これまでもらった経験がある人に、もらった時の気持ちについて尋ねたところ、嬉しかった（「とても嬉しかった」35.5%、「嬉しかった」48%と回答した人が83.5%で、嬉しくなかった（「あまり嬉しくなかった」0.8%、「全く嬉しくなかった」0.5%）と回答した人の合計1.3%を大きく上回りました。

2)「バレンタインギフトにチョコレート以外の食品が欲しい」も82.2%

一方で欲しいと思ったことがあるかも尋ねたところ、欲しいと思ったことがある（「ある」49.2%、「どちらかといえばある」33.0%）と回答した人は82.2％で、ない（17.8%）を大きく上回りました。

3) バレンタインギフトにチョコレート以外の食品が欲しい理由は「甘いものを控えているから」が36.8%

理由についても尋ねたところ、甘いものを控えているから(36.8%)が最多となり、他の人からももらうから（33.7%）、めずらしいから（33.0%）と続きました。

バレンタインギフトにチョコレート以外の食品を希望する理由として、自身の健康意識や、複数のギフトを受け取る状況、珍しさが上位を占めています。

4) バレンタインギフトにもらって嬉しい食品BEST3は、コーヒー豆・ジャム・高級レトルトカレー

もらって嬉しい食品についても尋ねたところ、1位がコーヒー豆(31.5％)、2位がジャム(28.8％)、3位高級レトルトカレー(28.6％)と続き、バレンタインギフトとして多岐にわたる食品が、もらって嬉しい食品として挙げられる結果になりました。

5) チョコレート原料であるカカオが入った甘さ控えめの食品があったら「もらって嬉しい」が80.9%

甘いものを控えているという理由が多い背景を受けて

チョコレート原料のカカオが入りつつも甘さ控えめの食品があったら、もらって嬉しいかどうかについても尋ねたところ、嬉しい(39.5%)と、どちらかといえば嬉しい（41.4%）を合わせた肯定的な回答が80.9%となり、嬉しくない（9.6%）の否定的な回答を大きく上回りました。

【調査概要】

調査期間：2026年1月16日（金）～1月19日（月）

調査方法：自社調べ（インターネット調査「fastask」利用）

調査対象：全国の20～50代の男女 664人

性別：男性50%、女性50%

年齢：20～29歳25%、30～39歳 25%、40～49歳 25%、50～59歳 25%

甘さを抑えたほろ苦いビターチョコレートが大人の味わい「ショコラビーフカレー」

ニシキヤキッチンでは、“カレーの隠し味”としても定番の、チョコレートを主役にしたショコラビーフカレーを販売します。【内容量：180g 価格：590円(税込) 辛さ:中辛】

URL: https://nishikiya-shop.com/item/295

欧風カレーソースがベースで、スパイスと相性の良いビターチョコレートを使用。

ほろ苦いカカオが香る大人の味わいです。

甘いものを控えている健康志向な方へのバレンタインギフトに、いつもチョコレートを贈っている人に、驚きのあるめずらしいものをプレゼントして、喜んでもらいたい時にもおすすめです。

にしき食品・NISHIKIYA KITCHENについて

■ニシキヤキッチンとは？

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトにカレーやスープ、パスタソース、幼児食など、約120種類のレトルト食品を取り揃える専門ブランド。

■こだわりポイントは？

素材本来のおいしさを生かしながら、食品添加物に頼らない味づくり。

○調味料(アミノ酸等)*、着色料、香料は不使用。

*食品に分類される酵母エキスなどのうま味素材の使用はございます

■ブランドの使命は？

レトルト食品を“手抜き”ではなく“カンタン”にすること。料理を作る負担を軽くし、大切な時間を増やすこと。「レトルトカレーはニシキヤキッチン」と思い出していただけるブランドに。

■シグネチャーメニューは？

・バターチキンカレー：カレーの本場インドに10年以上通い続けた集大成。

・コーンポタージュ：発売から10年以上レシピを変えず、愛され続けるロングセラー商品。

■どこで購入できるか？

・東京都、宮城県の直営店7店舗と公式オンラインショップ

・過去にはポップアップショップとして、渋谷スクランブルスクエアや大阪・阪急うめだ本店にも出店。

■どんなメディアで取り上げられているか？

テレビ東京系『カンブリア宮殿』・MBS/TBS系『所さんお届けモノです！』・TBS系『櫻井・有吉THE夜会』・MBS/TBS系『サタデープラス』など多数。

ニシキヤキッチン商品の一部オープン時100人以上が並んだイオンモール名取店

■会社概要

会社名 株式会社にしき食品

本社所在地 宮城県岩沼市下野郷字新関迎265番地1

代表者 代表取締役会長/菊池 洋 代表取締役社長/菊池 洋一

設立 1952年3月

資本金 3,000万

ホームページ https://www.nishiki-shokuhin.jp/

オンラインショップ https://nishikiya-shop.com

■本内容に関するお客様からのお問い合わせ先

NISHIKIYA KITCHEN(ニシキヤキッチン)通販部

TEL：0120-19-2498(平日10:00～17:00)