映画『ほどなく、お別れです』×「スマート葬儀ジョブ」浜辺美波・目黒蓮が描く“葬祭プランナー”の真実を伝える、特別シネアドを全国38劇場で放映決定！

葬儀業界特化型の人材紹介サービス「スマート葬儀ジョブ」を運営するLDT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：白石和也）は、2026年2月6日（金）公開の映画『ほどなく、お別れです』の上映に合わせ、全国のローソン・ユナイテッドシネマ系列（一部除く）にて特別シネアド（劇場CM）を期間限定で放映いたします。

本作で描かれる、ご遺族に寄り添い「最高の区切りの儀式」を作り上げる葬祭プランナー（葬祭ディレクター）の姿と、私たちが日々向き合う現場スタッフの想いをリンクさせ、映像を通じて仕事のやりがいと尊さを社会に発信します。

■ 背景：なぜ今、葬儀業界がエンターテインメントと手を組むのか

映画『ほどなく、お別れです』（原作：長月天音）は、葬祭プランナーの清水美空（浜辺美波）と先輩社員・漆原礼二（目黒蓮）が、死を通じて生を描く感動作です。現在、日本の葬儀業界は高齢化に伴う需要増の一方で、担い手不足という大きな課題に直面しています。その背景には、仕事内容への「暗い」「きつい」といった先入観が少なくありません。「スマート葬儀ジョブ」は、本映画が描く「大切な人との別れをデザインする」という仕事の本質に深く共感。映画館という没入感の高い空間でCMを放映することで、求職者や若年層に対し、葬儀職が持つプロフェッショナルな魅力と、感謝に満ちた現場のリアルを届けたいと考え、今回の出稿を決定いたしました。

■ 特別CMの内容：「夫らしいお別れになりました」に込めた想い

放映される30秒のCMでは、映画の世界観を尊重しつつ、実際の現場で生まれる「究極のサービス業」としての側面をクローズアップしました。 ご遺族からの「夫らしいお別れになりました。ありがとうございます」という言葉。それは、葬祭ディレクターが故人の人生を深く理解しようと努めた結果、受け取ることができる最高の報酬です。映画を鑑賞する観客の皆さまの心に、物語の余韻と共に「この仕事の誇り」が届くような構成としています。

■ 放映概要

■ 葬祭プランナーという仕事に関する「よくある質問」

- 上映期間： 2026年2月6日（金）～2月19日（木）- 上映劇場： ローソン・ユナイテッドシネマ系列 全国38劇場（ユナイテッド・シネマ豊洲、キャナルシティ13ほか）Q1：映画『ほどなく、お別れです』のように、未経験から葬祭プランナーになれるのでしょうか？

はい、可能です！現在、葬儀業界で活躍している方の多くが異業種からの転職組です。「スマート葬儀ジョブ」では、専門知識がなくても、接客や営業で培った「傾聴力」や「ホスピタリティ」を活かせる求人を多数取り扱っています。入社後の研修制度が充実している企業も多く、着実にプロを目指せる環境が整っています。

Q2：葬祭プランナー（葬祭ディレクター）に最も求められる資質は何ですか？

ご遺族の想いを形にする「共感力」と、儀式を円滑に進行する「プロデュース力」です。 映画の中でも描かれている通り、葬儀はやり直しのきかない大切な儀式です。悲しみの中にいるご遺族の言葉に耳を傾け、故人様らしい最期をデザインするという、究極のホスピタリティ精神が求められます。

Q3：葬儀業界の仕事は「暗い」「きつい」というイメージがありますが、実際はどうですか？

感謝の言葉を直接いただける、非常にやりがいの大きな「クリエイティブな仕事」です。 以前は「3K」と言われることもありましたが、現在はDX化による業務効率化が進み、ワークライフバランスを重視する企業が増えてきています。何より、ご遺族から「あなたに担当してもらえてよかった」と涙ながらに感謝される瞬間は、他の職種では味わえない深い感動と誇りをもたらしてくれます。

Q4：「スマート葬儀ジョブ」を利用するメリットは何ですか？

業界を熟知したアドバイザーによる「ミスマッチのないマッチング」です。 葬儀社によって社風や得意とする葬儀スタイルは千差万別です。「スマート葬儀ジョブ」は全国の葬儀社と深いパイプを持ち、求人票だけでは見えない職場の雰囲気やキャリアパスを詳細にお伝えすることで、求職者の皆様の理想のキャリア形成をサポートします。

■「スマート葬儀ジョブ」について

全国の葬儀社の求人を網羅する、業界最大級の転職支援サービスです。

未経験から葬祭プランナーを目指す方のサポートはもちろん、経験豊富な葬祭ディレクターのキャリアアップ支援にも強みを持ちます。

- サービスサイトURL：https://smartsougi-job.jp/

【会社概要】

会社名：LDT株式会社

代表者：代表取締役CEO 白石和也

設立：2019年9月20日

お問合せ先：pr@le-tech.jp

所在地：

＜本社＞

東京都渋谷区渋谷2丁目3-5 COERU渋谷二丁目3階

＜福岡支店＞

福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-3 リクルート天神ビル4階

＜佐賀支店＞

温泉ワーケーションLabo嬉野

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙738 和多屋別荘内

事業内容：

AgeTech(エイジテック)プラットフォーム事業

AgeTech(エイジテック)関連のソフトウェア開発・提供事業

AgeTech(エイジテック)関連のコンサルティング事業

Webサイト:https://le-tech.jp/

