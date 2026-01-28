33club 名古屋ゲートタワーモール pop up museum 開催決定！ little sunny bite meets 33club にインスパイアされた空間が登場。
株式会社変幻自在
little sunny bite meets 33clubメインビジュアル
“everyday, everyone, enjoy lovely” をキーメッセージに、年齢や性別、言葉の壁を越え“ラブリーな個性”を楽しむアクセサリーブランド・33club が、名古屋にて pop up を開催します。
今回の会場は タカシマヤ ゲートタワーモール。
本 pop up は2026年2月に発売される little sunny bite とのコラボレーションアイテムのムードをインスピレーション源に装飾を制作。
コラボレーションアイテムに登場するチャームがオブジェになって登場予定です。
little sunny bite meets 33club charm (pan clip) (bear) (ribbon)(cherry) (car) (shooting star)
little sunny bite meets 33club chain (bear) (pan clip)
little sunny bite meets 33club choker (pan clip)
little sunny bite meets 33club chain (pan clip) & all the charms
新しいかわいいを見つけに、ぜひお立ち寄りください。
✧ 33club Nagoya pop up museum
会期：
2026年2月15日（日）～2月24日（火）
10:00～21:00
※最終日は20:00閉店
会場：
タカシマヤ▲ゲートタワーモール 4階イベントスペース
✧ POP UP限定ノベルティ
「Nagoya shachihoko badge」
2アイテム以上のご購入＋アンケート回答でプレゼント
※数量限定、なくなり次第終了
Nagoya shachihoko badge
✧ Dress Code
pink - free to join / 自由参加
( 33club WEB STORE ) https://33club.jp/
( 33club Instagram ) https://www.instagram.com/33club.jp/
Love, 33club