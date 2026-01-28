【最大50%OFF】エフシーエル(fcl.)Yahoo!ショッピング店にて、冬の安全運転を支援する特別セールを期間限定開催！

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年1月30日（金）よりYahoo!ショッピング店にて開催される「爆買WEEK」に参画し、悪天候時の安全運転をサポートする「カラーチェンジLEDシリーズ」を含むLEDやHID商品を最大50%OFFで提供する特別キャンペーンを開始します。

キャンペーン詳細

冬の運転リスクと「光」の重要性

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/56_1_f2b83f2d253b1fdc0ecdc5d34adbdba7.jpg?v=202601281151 ]

冬季は降雪や濃霧など、ドライバーにとって視界不良となりやすい条件が重なります。

特に悪天候時はホワイト色のライトだけでは、乱反射により前方が見えにくくなるケースがあり、事故のリスクが高まります。

エフシーエル(fcl.)は、単に明るい（ルーメン値が高い）だけのライトではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をブランドコンセプトとしています。

この冬、より多くのドライバーに安全な視界のため、天候に合わせて手元のスイッチで発光色（ホワイト×イエローなど）を切り替えられる「エフシーエル(fcl.) カラーチェンジシリーズ」がおすすめです。

▼カラーチェンジシリーズの詳細はこちら

https://store.shopping.yahoo.co.jp/fcllicoltdshy/a5aba5e9a1.html

「黄色いライトは車検に通らない？」ユーザーの不安を解消

「黄色いフォグランプ」や、スイッチ一つで色が変わる「2色切り替えLED」は、悪天候時の視認性向上やドレスアップに人気ですが、同時に「車検に通らないのでは？」という不安の声も多く寄せられます。

エフシーエルでは、こうした疑問を解消するためにオウンドメディア「Carpedia（カーペディア）」にて詳細な解説記事を公開しています。

解説トピック

▼徹底解説した記事はこちら

- ヘッドライトとフォグランプの基準の違い- 「2色切り替えLED」の合否判定- 自動車メーカーの純正オプションでも「バイカラー（2色切替）」が採用されている事実当社の「カラーチェンジLEDシリーズ」は、保安基準を遵守して設計されています。また、万が一左右の色がズレた場合でも手元の操作で修正できる「リセット機能」を搭載しており、安心してご使用いただけます。（※「フロスティブルー」などの一部カラーを除く）

『黄色いフォグランプやカラーチェンジLEDフォグランプは車検に通らないってホント？』

https://support.fcl-hid.com/carpedia/fog/fog-shaken

エフシーエル(fcl.)オウンドメディアサイト『Carpedia（カーペディア）』

https://support.fcl-hid.com/carpedia

エフシーエル(fcl.)について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/56_2_057a752449b061ed97fcb86cbbe0d522.jpg?v=202601281151 ]

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)