2月22日は猫の日！何気ない猫たちの日常を描いた新作ハンカチーフがCLASSICS the Small Luxuryより登場

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。2026年1月28日(水)より新作「キャットハウス」を発売します。2月22日の「ねこの日」を前に、毎年登場している猫モチーフのハンカチーフ。今年は、プリントとベトナム手刺繍を組み合わせ、猫たちの何気ない日常を表現した一枚が登場します。

商品の誕生の背景

ベトナム手刺繍は、長い歴史を持つ伝統工芸でありながら、近年は担い手が少しずつ減少し、その存続が課題となっています。私たちは、その技術や文化を未来へとつなぐため、長年にわたりベトナム手刺繍のハンカチーフをつくり続けてきました。「キャットハウス」は、そうした取り組みの中から生まれた一枚です。以前発売し、ご好評をいただいたベトナム手刺繍ハンカチーフ「ドッグミュージアム」の仲間として誕生しました。新作「キャットハウス」はドールハウスに見立てた家の中で、思い思いに過ごす猫たちの姿を一枚の絵として描き、プリントで表現。

その一部にベトナム手刺繍を施すことで、手刺繍ならではの立体感と温もりを添えています。ベトナム手刺繍は、クラシカルでオーセンティックな花柄のイメージを持たれることも多い技法ですが、その印象にとらわれることなく、現代の暮らしに自然になじむ日常使いのデザインを目指しました。プリントと手刺繍を組み合わせることで、新たな表現の可能性に挑戦した一枚です。

■ベトナム手刺繍ハンカチーフ「キャットハウス」概要

価格：5,500円 （税込）サイズ：41×41cm

猫ならではのふとした仕草やくすっと笑えるようなおちゃめな行動を織り交ぜ、見るたびに癒されるハンカチーフです。プリントで表現されたドールハウスの空間に、右下には花と戯れる猫をベトナム手刺繍で施しました。刺繍ならではの立体感と、プリントのフラットな質感のコントラストが魅力。猫好きならずとも、おすすめの一枚です。

■ピックアップ商品！猫モチーフのハンカチーフをご紹介

・HIKKOMI ねこ

価格：2,750円（税込）サイズ：41×41cm

ハンカチーフの左上に、まるで猫がぶらさがっているかのような後ろ姿を刺繍で表現した、ユニークなハンカチーフ。発売以来、長年愛され続けているクラシクス・ザ・スモールラグジュアリの定番商品です。ビビットなカラーからニュアンスカラーまで、豊富なバリエーションを展開しています。

手を拭く用途はもちろん、腕や髪に巻いたり、ポケットチーフとして取り入れたりと、性別や年齢を問わず楽しめる一枚です。これからの季節には、卒園・入学祝いなど、親子でシェアするギフトとしてもおすすめです。

このほか、猫の目に蓄光シートを使用し、暗闇で目が光るユニークな仕掛けのハンカチーフや、尻尾をふりふりしながら気ままに歩く猫をデザインしたパターン柄など、猫好きなら思わず手に取りたくなるハンカチーフを多数ご用意しています。

詳しくはこちらから＞(https://classics-the-small-luxury.com/collections/neko)

■CLASSICS the Small Luxuryについて

クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類

（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）

4.その他ＯＥＭ商品

営業拠点：東京、大阪、福岡

直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ