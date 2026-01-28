「インテリアを邪魔しない」出産祝い！実用性と洗練されたデザインを両立したベビーアイテム10種以上がオンラインギフトショップ『HYACCA』に新登場

株式会社キュービック

株式会社キュービック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：世一英仁、以下「キュービック」）のグループ会社、HYACCA株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：木村圭介）が運営する専門バイヤーが厳選したトレンドのギフトを集めたオンラインギフトショップ『HYACCA（ヒャッカ）(https://hyacca.online/)』は、2026年1月の新作として「暮らしになじむ」をコンセプトにした出産祝いギフト10種以上をリリースいたしました。赤ちゃんとの新しい暮らしにやさしく寄り添う、確かな実用性と高いデザイン性を備えたラインナップを展開いたします。

■背景：育児アイテムを「インテリア」の一部へ

現代の出産祝い選びにおいて、受け取る側のライフスタイルやインテリアの好みを尊重する傾向が強まっています。HYACCAは「大事な人に、嬉しいを贈る」というコンセプトのもと、育児の利便性だけでなく、部屋に置いた際の佇まいの美しさに着目しました。今月の新作では、収納としても優秀な「おむつギフト」や、世界中で愛される北欧ブランドとの限定セットなど、贈る側も受け取る側も心躍るアイテムを厳選しています。

■新商品ラインナップ詳細

1.【HYACCA限定】おはなの刺繍が彩る、絵になるおむつギフト

商品名：BABY DIAPER BAG / ガーデンフラワー / レース［トリックホリック］

価格：13,684円（税込）

URL：https://hyacca.online/products/39009/

〈トリックホリック〉のストレージバッグに、イニシャルタグ、ブランケット、おむつを詰め合わせた特別セットです。立体感のある花の刺繍を施したバッグは、おむつを使い切った後もインテリア収納として活用可能。日常の使いやすさと装飾美を兼ね備えています。

2. 【HYACCA限定】北欧の気品と遊び心が同居する「スワドル＆トイ」

商品名：BABY SWADDLE＆TOY BOX / Standen / ダイナソー

価格：9,020円（税込）

URL：https://hyacca.online/products/38967/

スウェーデン王室御用達ブランド〈エロディ〉のブランケットと、アメリカ発〈ムシエ〉の歯固めを組み合わせた限定ボックス。なめらかな肌触りと通気性に優れたブランケットは、外出時の体温調節にも重宝します。トレンドに敏感な方へ、人と被らない洗練された贈りものを提案します。

3.【HYACCA限定】食事の時間をやさしく支える「テーブルウェアボックス」

商品名：IB＆TABLE WARE BOX / mamamanma / フリルグレー［ディモワ］

価格：8,910円（税込）

URL：https://hyacca.online/products/38934/

日本発〈ディモワ〉の人気プレートセットと、フリル付きお食事エプロンのセット。くも形のプレートは食材を集めやすく、自力で食べる練習を始める時期に最適です。エプロンは収納ポーチ一体型で、外出先でも活躍します。

■HYACCAバイヤーからのコメント

出産祝いは赤ちゃんへの贈り物であると同時に、これから新しい生活を始めるママやパパへのエールでもあります。だからこそ、育児の慌ただしさの中でふと目にした時、心が安らぐようなデザインであることにこだわりました。例えばおむつギフトは、中身を使った後も『収納バッグ』として長く愛用できるよう設計しています。一瞬の驚きだけでなく、その後の暮らしにずっと寄り添えること。それがHYACCAの提案する、インテリアを邪魔しない『美しい実用品』としての出産祝いです。

■『HYACCA』について（https://hyacca.online/(https://hyacca.online/)）

「大事な人に、嬉しいを贈る」をコンセプトに専門バイヤーが厳選したトレンドのギフトを集めたECサイトです。贈るシーンや相手に合わせたアイデアを参考にしながら、素敵なギフトを選べます。大切なご友人や家族などへのギフトとして、主にハイカジュアル、セミフォーマルな商品を展開しています。

■HYACCA株式会社について

HYACCA株式会社は2023年10月に設立し、「大事な人の一生の記憶になるギフト」をコンセプトとしたオンラインギフトショップ「HYACCA」の運営を行っております。

会社名 ：HYACCA株式会社

所在地 ：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者名 ：代表取締役 木村 圭介

設立 ：2023年10月

URL ：https://brand.hyacca.online/company_info/

法人向けお問合せ：https://business.hyacca.online/

■株式会社キュービックについて

2006年10月24日設立。キュービックは「インサイトに挑み、ヒトにたしかな前進を。」をミッションに掲げ、ヒト起点のマーケティング×デザインでビジネスを前進させる会社です。比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を行っており、新しい価値を見つける比較サイト『your SELECT.(https://cuebic.co.jp/your_select/)』、暮らしをおいしく便利にするウォーターサーバーの比較サイト『ミズコム(https://waterserver-mizu.com/)』、転職活動や新しいキャリアの選択を支援するサービス『ミライトーチ(https://www.hop-job.com/)』を運営しています。フィールドワークを重視し、表面的なニーズではなくインサイト（深層心理）を的確に捉え、人々をよりスムーズな課題解決体験へと導いています。

会社名 ：株式会社キュービック

所在地 ：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者名 ：代表取締役 世一 英仁

設立 ：2006年10月

URL ：https://cuebic.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

株式会社キュービック（HYACCA株式会社 親会社） PRチーム ： 小笠原、木村

E-mail ： cuebic-pr@cuebic.co.jp

Tel ： 03-6908-9765

Fax ： 03-5338-3560