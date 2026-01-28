【2/22オンライン開催】小学1・2年生の不登校・行きしぶりにどう向き合う？精神科医さわ先生とNIJINアカデミーによるオンライン対談イベント開催

株式会社NIJIN

不登校オルタナティブスクール小中一貫校「NIJINアカデミー」を運営する株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）は、2026年2月22日（日）、ベストセラー作家であり児童精神科医の「さわ先生」をゲストに迎え、低学年の不登校・行きしぶりをテーマにしたオンラインイベントを開催いたします。

■ 開催の背景：低学年で増える「言語化できない」行きしぶり

現在、不登校の児童生徒数は35万人を超え、行きしぶりを含めると100万人以上にのぼると言われています。特に小学校低学年の場合、子ども自身が「なぜ学校に行けないのか」を言語化することが難しく、朝になると体調を崩す、急に動けなくなるといった姿に、保護者は「正解」が見えず孤独や罪悪感を抱えがちです。

本イベントでは、自身も不登校の娘を持つ母であり、延べ5万人以上の診療に携わってきた精神科医・さわ先生と共に、子どもたちの本音を紐解き、親子が本来の姿を取り戻すための関わり方を考えます。

■ イベント概要

日時： 2026年2月22日（日）20:00～21:30（最長21:45まで）

形式： オンライン（Zoom）

定員： 先着300名

テーマ： 「低学年の不登校、行きしぶりどうすればいい？」

精神科医の視点から見る低学年の不登校の実態

親ができること、社会ができること

一人ひとりの「ありたい姿」を引き出す関わり

詳細・申込：https://peatixcom4824348.peatix.com/(https://peatixcom4824348.peatix.com/)

（※チケット購入後、視聴案内を送付）

■ 当日のプログラム

オープニング： 当日の流れの説明

講演１.： NIJINアカデミー校長 星野達郎「不登校を希望に変えるオルタナティブな学び」（予定）

講演２.： 精神科医さわ先生「子どもが本当に思っていること、親の心の整え方」

クロストーク＆質疑応答： さわ先生 × NIJINスタッフによるライブ対談

アフターセッション： NIJINアカデミーへの質問タイム（希望者のみ）

※予定は変更になる場合がございます。

■ 登壇者プロフィール

精神科医さわ先生（塩釜口こころクリニック 院長）

精神科医、公認心理師。発達ユニークな2児を育てるシングルマザー。自身の経験を活かし「親子の支えになりたい」と開業。YouTube登録者10万人超、著書『子どもが本当に思っていること』はベストセラーに。NHK Eテレなどメディア出演多数。

星野 達郎（NIJINアカデミー 校長）

1990年生まれ、横浜市出身。千葉大学教育学部卒業後、JICA海外協力隊小学校教育隊員としてグアテマラに派遣。帰国後は青森県八戸市で小学校教諭を7年。学校で暗い顔で過ごす子どもが多いことに国の未来を憂い、教育課題を仕組みから解決するために起業。学校の中と外から教育を変える13の事業を立ち上げ、教育に希望を持てる世の中へ。500名の教師団体と生徒数500名のオルタナティブスクール小中一貫校を運営。著書に『教室の心理的安全性』（明治図書/2024）

■NIJINアカデミー とは

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国40以上の都道府県から約600名以上が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2025年1月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy(https://www.nijin.co.jp/academy)