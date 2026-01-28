【2026年バレンタイン意識調査】約6.5割がチョコ以外の甘くないギフトに注目。95％が「もらって嬉しい」と回答し、健康志向の高級梅干が新トレンドの兆し。「相手を想う」個包装ギフト早割キャンペーン実施

有限会社 紀州梅本舗

和歌山県で3代続く梅干屋を営む有限会社紀州梅本舗（本社：和歌山県西牟婁郡白浜町、代表取締役：大岩崇）は、2026年1月15日(木)～1月20日(火)に公式LINEにて「バレンタインデー」に関する意識調査を実施しました（回答数：104名）。調査の結果、今年のバレンタインにおいてチョコレート以外の「甘くないギフト」を検討・視野に入れている層が全体の64.4%に達することが判明しました。この結果を受け、当社では健康意識の高まりや相手を気遣うニーズに応える「ウェルネス・バレンタイン」を提案し、2026年1月27日よりバレンタイン限定ギフトの販売および早割キャンペーンを開始いたします。

■調査結果ハイライト：バレンタインは「何を贈るか」から「誰にどう贈るか」へ

1. バレンタインの“脱チョコ”傾向。約6.5割が「甘くないギフト」を選択肢へ

「今年のバレンタイン、チョコ以外の『甘くないギフト』を検討していますか？」という質問に対し、「はい（19.2%）」または「相手による（45.2%）」と回答した人が合わせて64.4%となりました。従来の「バレンタイン＝チョコレート」という固定観念にとらわれず、過半数の方が贈る相手に合わせて柔軟にギフトを選びたいと考えています。

2. ギフト選びの基準は「特別感（50.0%）」と「健康（36.5%）」

大切な人に贈るギフトの選定基準として、半数の人が「特別感があること（50.0%）」を重視し、次いで「体を気遣う健康的なもの（36.5%）」が上位に挙がりました。単なるイベント消費ではなく、相手の身体を想う「ケア」としての側面がギフトに求められています。

3. 「高級梅干し」のギフト、95%以上が好印象

「お酒好きや健康志向の方へ『個包装の高級梅干し』を贈ること」について尋ねたところ、「自分がもらったら嬉しい（38.5%）」、「意外性があって面白い（36.5%）」、「センスが良いと思う（20.2%）」といった肯定的な意見が合計で95.2%に達しました。

甘いものが苦手な方や、健康を意識している方への「気が利いた贈り物」として、高級梅干しのポテンシャルが極めて高いことが実証されました。

■新提案：老舗梅干屋が贈る「ウェルネス・バレンタイン」

調査結果から見えた「健康志向」「脱マンネリ」「特別感」というニーズに応えるため、紀州梅本舗ではバレンタイン仕様の特別なギフトセットをご用意しました。

厳選された紀州南高梅を一粒ずつ丁寧に包んだ「梅ふふむ」や、スタイリッシュな瓶入り商品など、視覚的にも楽しめるラインナップです。また、早割りキャンペーンとして2月4日（水）までのご注文分は通常価格から1割引きにて対応させていただきます。（5日からは通常価格での販売となります。）

【キャンペーン概要】

バレンタイン当日に向けて、早めのご準備をお得にサポートします。

対象期間：2026年1月27日（火）～2月13日（金）

※早割キャンペーン開催中！2月4日（水）までのご注文は通常価格より1割引。

※バレンタインデー当日ご到着希望の方は2月8日（日）までにご注文下さい。

■対象商品概要（一部抜粋）

1. 梅ふふむ 16粒（バレンタイン限定仕様）

「梅ふふむ」とは、梅の蕾がふくらみ始めた様子を表す季語。厳選した大粒の南高梅を一粒ずつ和紙風の個包装に包みました。箱を開けた瞬間の華やかさと、食べる都度広がる香りが特徴です。

内容： はちみつ梅8粒、しそ梅8粒（計16粒）

価格： 4,000円（税込） ⇒ 早割価格：3,600円（税込）

特徴： 高級感のあるパッケージで、本命ギフトや目上の方への贈り物に最適です。

URL： https://www.ume-honpo.co.jp/?pid=190113550

2. 紀州うめノほし

ご飯のお供だけでなく、パスタやサラダのアクセントとしても使える「食べる調味料」のような梅製品。

内容： しそ、かつお（各120g）

価格： 2,800円（税込） ⇒ 早割価格：2,520円（税込）

特徴： シャキシャキとした食感とスタイリッシュな瓶デザイン。お料理好きな方や、お酒を嗜む方へのギフトに好評です。

URL： https://www.ume-honpo.co.jp/?pid=(https://www.ume-honpo.co.jp/?pid=190105664)190105664(https://www.ume-honpo.co.jp/?pid=190105664)

3. バレンタインお試しセット（6種食べ比べ）

色々な味を少しずつ楽しみたい方向けのカジュアルなセット。

内容： はちみつ梅、しそ梅、白梅、かつお梅、思いやり梅（はちみつ・しそ） 各60g

価格： 2,100円（税込） ⇒ 早割価格：1,890円（税込）

特徴： 塩分控えめの「思いやり梅」も入っており、健康を気遣う方への配りギフトとしてもおすすめです。

URL： https://www.ume-honpo.co.jp/(https://www.ume-honpo.co.jp/?pid=?pid=190104825)?pid=190104825(https://www.ume-honpo.co.jp/?pid=?pid=190104825)

【購入特典】

バレンタイン対象商品をご購入の方全員に、直接伝えるには照れくさい感謝の言葉を代弁する、ポップでお洒落な「バレンタイン限定メッセージカード」を無料でお付けします。

有限会社紀州梅本舗について

紀州梅本舗は明治時代に梅農家を営み始めてから３代100年に渡りお客様に喜ばれる梅作りにこだわってまいりました。伝統ある梅づくりを大切にしていくとともに、新たな挑戦としてご家庭の食卓が笑顔であふれるような、今までに無かった面白い商品や、斬新な梅干しの食べ方などを皆様に発信していきます。



【会社概要】

社名：有限会社 紀州梅本舗

所在地：〒649-2331 和歌山県西牟婁郡白浜町平1080-1

代表取締役：大岩崇

事業内容：梅干し、梅加工品の販売

紀州梅本舗：https://www.ume-honpo.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/kisyuumehonpo/

X：https://x.com/umehonpo