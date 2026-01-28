テキスタイルを中心とした国際見本市「プルミエール・ヴィジョン・パリ」2026年2月展に出展

株式会社ヤギ

株式会社ヤギ（本社：大阪市中央区・東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：八木隆夫、以下「当社」）は、本年2月3日(火)～5日(木)、フランス・パリで開かれる世界最高峰のテキスタイルを中心とした国際見本市「プルミエール・ヴィジョン・パリ」（PV）に出展いたします。

※プルミエール・ヴィジョン・パリ2025年９月展出展時の当社ブースの様子

「プルミエール・ヴィジョン・パリ」は、テキスタイルを中心に、糸、プリント図案、服飾資材、皮革素材、縫製業者の6つの見本市で構成され、フランス・パリにて年に2回、3日間の会期で開催されます。全世界のファッション・インテリア業界に向けて提案が行われ、そこで展開されるカラーや素材などのトレンドは、世界中のマーケット動向にも大きな影響を与えると言われています。

出展概要

当社のブースでは、グループ会社のイチメンと共に以下のような生地を中心に提案をいたします。

・当社のオリジナル糸をベースとした丸編み生地

・環境配慮型素材ブランド「UNITO」(UNITO organic) (UNITO plus) (UNITO recycle 100)

UNITO 公式サイト： https://unito-project.com/

・割線糸を使用した独特のタッチ感、柔らかさ、ふくらみのある日本を代表する合繊素材

・硫化染めを施したヴィンテージ感のあるボトム素材

・糸から開発し、キュプラを中心とした風合いに特徴のある丸編み・布帛素材

・「近江晒し」や塩縮加工などヴィンテージ風の特殊加工を施した日本ならではの素材バリエーション

当社は現在推し進めている、中期経営計画2026「Heritage to the future」にて掲げている「グローバル戦略」に基づき、このような国際展示会を通して今後も海外市場に向けた展開を強化してまいります。

プルミエール・ヴィジョン・パリ（Premiere Vision PARIS） 概要

日時：2026年2月3日(火)～5日(木)

会場：パリ・ノール ヴィルパント見本市会場（Paris-Nord/Villepinte）

59 Quai Rambaud, CS 30162 69285 LYON CEDEX 02 FRANCE

出展ゾーン: 6A18

公式サイト： https://paris.premierevision.com/en

出展内容に関する問い合わせ先

社名 : 株式会社 ヤギ

住所 : 東京都 中央区 日本橋小網町18-15／大阪市 中央区 久太郎町 2-2-8

担当 : グローバルマテリアル本部 第一事業部 315課 浅野 達也／西村 琢見

MAIL : atatsuya@yaginet.jp ／ nishimurata@yaginet.jp

以上