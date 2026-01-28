CTCテクノロジー、ロジックベイン社とネットワーク監視ツールを共同開発

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（略称：CTC）のグループ会社で、ITシステムの保守・運用サービスと教育事業を手掛けるCTCテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中谷 寿宏、以下：CTCT）は、株式会社ロジックベイン（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：笹岡 隆）が提供するネットワーク監視ツール「ThirdEye」の新バージョンを同社と共同で開発しました。さらにCTCTは、AIを活用したシステム運用サービス「ITOpsX-formationサービス(R)（ITOX）」にThirdEyeを組み込み、サービスの更なる効率化と高度化を実現しました。価格は月額25万円（税抜き）からで、24時間の稼働を求められる情報通信・金融・製造・サービス業などのお客様に展開し、3年間で200社、10億円の売上を目指します。

近年、企業のITシステムは、安定稼働を支える監視ツールの高度化によって障害の検知精度が向上しています。一方で、通知の見逃しや担当者の特定、関連部署への連絡を手作業で行い、初動対応の遅れを招くケースも見られ、ダウンタイムの長期化や信頼性の低下、収益機会の損失につながる大きな課題となっています。

ThirdEyeは、ネットワーク構造を画面上に描画し、機器のつながりや障害の発生箇所を容易に特定できるネットワーク監視ツールです。ネットワークやシステムの専門知識がなくても、ネットワーク構造や接続機器の位置・操作履歴、トラフィックの変化や異常を直感的に把握できる点が特徴です。システム管理者は広範囲なネットワークの状態を一目で把握し、迅速な対応が可能になります。



ITOXは、AIを活用してシステム運用を自動化するAIOps(エーアイオプス)のコンセプトに基づくシステム運用サービスです。ITOXの運用基盤で採用するインシデント管理ソリューション「PagerDuty」のAIにより、重要なアラートと軽微な通知を自動で振り分けることで、不要な通知を最大で50％削減できます。今般、ThirdEyeをITOXに組み込むことで、AIOpsに最適化されたネットワーク監視から障害対応までの一連の仕組みをパッケージ化し、迅速な導入が可能になりました。また、障害発生時の原因の特定が容易になり、初動対応にかかる時間も約90％短縮できます。



CTCTは、ThirdEyeとPagerDutyの知見を基に、両製品を連携するためのAPIの設計や技術検証、受入試験、ドキュメント整備を担い、ロジックベイン社がThirdEyeに実装しました。今後も、サービス内容の拡充や適用領域の拡張を通じてITシステムの包括的にサポートしていきます。

＜ITOXのイメージ＞



今回のプレスリリースにあたり、以下のコメントをいただいております。

この度CTCT、PagerDutyと協業させて頂く運びとなりましたこと、大変光栄に存じます。当社監視システムThirdEyeについては、特に中～大規模（監視対象機器数1,000台からそれ以上）のお客様から、障害発生時に大量に送られてくる通知メールなどの確認作業を自動化、簡略化したいとのお言葉を度々頂戴しておりました。ITOXは、まさに当社製品の不足部分を補完して下さると確信しております。3社のソリューションが組み合わさることで、NWインフラの運用や維持管理にかかる工数を大きく削減するメリットが提供できると思います。人手不足や社内リソース分配などでお悩みの方々に対するベストアンサーとなれるよう、努力して参ります。

株式会社ロジックベイン

代表取締役社長 笹岡 隆



システムの安定稼働が企業の競争力を左右する現代において、CTCTとロジックベインによるThirdEyeとPagerDutyの統合ソリューションは、ネットワーク監視の可視化と、PagerDutyのAI駆動型インシデント管理を融合し、お客様のシステム運用における課題解決に大きく貢献できると確信しております。PagerDutyは現在、世界中の30,000社以上の企業様にご利用いただいており、ITOXサービスを通じて日本のお客様にその価値を実感いただける機会が広がることを大変嬉しく思います。今後も、パートナー企業の皆様と共にお客様のデジタルオペレーションの革新を支援し、より信頼性の高いITインフラの実現に貢献してまいります。

PagerDuty株式会社

代表取締役社長 山根 伸行



