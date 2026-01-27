新作発表【世界100本限定】ジェイコブ＆コー、ビットコインの思想を構造美で表現した「エピックX GoMining」

ジェイコブ・アンド・コー・ジャパン株式会社

ジェイコブ＆コーは、ビットコイン・マイニング分野でインフラを展開する GoMining（ゴーマイニング） と協業し、機械式時計の構造美と、ビットコインの思想や構造を重ね合わせた限定モデル「エピックX ゴーマイニング」を発表しました。

本モデルは、世界限定100本で展開されます。

ビットコインを“可視化”する、エピック Xの構造表現

エピックX ゴーマイニングは、ビットコインを単なるモチーフとして扱うのではなく、仕組みそのものに価値が宿るという発想を、機械式時計の構造美として具現化したモデルです。スケルトン仕様の文字盤からは、ジェイコブ＆コーを象徴するX字型ブリッジが立体的に配置され、その表面にはビットコインの世界観に着想を得たグラフィックパターンが施されています。

エピック X コレクションの設計思想

エピックXというコレクションの核にあるのは、文字盤やケースといった個別の要素ではなく、ラグからムーブメント内部のブリッジに至るまで、構造全体で美を描くという設計思想です。

――単純な装飾ではなく、構造そのものが造形となり意味を持つ

そのアプローチは、分散した仕組み自体に価値が宿るビットコインの思想とも強く呼応しています。

エピックX ゴーマイニングは、視覚的なインパクトにとどまらず、「構造そのものが価値を持つ」というエピックXの哲学を、時計というフィジカルな存在を通して体現する一本です。

テクノロジー ―― 各タイムピースに紐づく、GoMiningのデジタルマイナー

エピックX ゴーマイニングの各タイムピースには、1,000テラハッシュ（1,000 TH）の演算能力を持つGoMiningのデジタルマイナー（デジタル資産）が1対1で紐づけられています。このデジタルマイナーは、GoMiningが世界各地で運営するデータセンター上で実際に稼働しており、オーナーのアカウントとシームレスに連動することで、マイニングの稼働状況をオンライン上で確認・管理することが可能です。

フィジカルとデジタルが一体となる設計思想

ここで重要なのは、エピックX ゴーマイニングが「デジタル機能を付加した時計」ではないという点です。時計というフィジカルな存在と、ブロックチェーンを基盤とするデジタルインフラが明確に結びつき、両者が一体となって機能する構造そのものが、このモデルの設計思想を形づくっています。

手首の上では、ジェイコブ＆コーならではの構造美が存在感を放ち、その背後では、実際に稼働するデジタルインフラとの接続が静かに機能する。エピックX ゴーマイニングは、フィジカルとデジタルの双方にまたがる所有体験を通して、現代におけるラグジュアリーウォッチの新しい在り方を提示します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lKC91GbdoZI ]

手首の上で語られる構造美、その先にあるもの

エピックX ゴーマイニングは、伝統的なスイス時計製造と、現代社会を象徴するビットコインのテクノロジーが交差する地点に誕生したモデルです。手首の上では、ジェイコブ＆コーならではの大胆な構造美が強い存在感を放ち、その背後では、実際に稼働するデジタルインフラとの接続が静かに機能しています。

装飾や表層的な演出にとどまらず、構造・思想・テクノロジーを一体として捉えること。エピックX ゴーマイニングが提示するのは、そうした総合的な価値観に基づく、新しいラグジュアリーウォッチのかたちです。

製品概要

モデル名：エピックX ゴーマイニング

ケース径：44mm

ケース素材：ステンレススチール（ブラックDLCコーティング）

ムーブメント：JCAM45（手巻きスケルトンムーブメント）

振動数：28,800 vph

防水性能：100m防水

パワーリザーブ：約48時間

生産数：世界限定100本

ジェイコブ＆コー銀座

〒104-0061

東京都中央区銀座6-7-9丸喜ビル1階

営業時間11:00～20:00

Email：info@jacobandco.jp

Tel：03-6281-4777

来店予約はこちら :https://jacobandco.jp/appointment/HP :https://jacobandco.jp/Instagram :https://www.instagram.com/jacobandco_japan/公式LINE :https://lin.ee/bAfJDKw

【ジェイコブ＆コーについて】

1986年に設立。当初は高級ジュエリーを取り扱い、宝飾業界で高い地位を確立し、2002年に時計業界へ本格的に参入しました。世界中のセレブリティを中心に一世を風靡したファイブタイムゾーンウォッチから始まり、これまで不可能と言われてきた複雑機構「アストロノミア」、「ツインターボ」、「ブガッティ シロン」などの開発に成功し、時計業界に技術革新を起こし続けています。現在、ジェイコブは超高級車メーカー「ブガッティ」やサッカー界のスター選手「クリスティアーノ・ロナウド」などとパートナーシップ契約を結び、「不可能を可能に」というコンセプトのもと革新的な作品を生み出し続けています。スイス最高峰の時計製造技術と宝飾業界で培った高い芸術性とノウハウを兼ね備え、時計業界の最先端を行くブランドとして、世界中で多くのファンを魅了し続けています。