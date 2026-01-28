キャンピングカー業界初！トイファクトリーがJAXAの特許技術を活用した「JAXA LABEL」認定を取得。宇宙ロケットの断熱技術を採用したキャンピングカーで過酷な日本の夏も冬も快適な旅を実現。

JAXAが認めた、唯一無二の断熱クオリティ

株式会社トイファクトリートイファクトリーのキャンピングカーにはJAXAが認めた断熱技術を採用しています

ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）販売台数でインド＆アジア太平洋地域No.1を達成する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、この度同社製のキャンピングカーにおいて、JAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）の保有する特許技術を活用して生まれた製品に付与されるブランドロゴマーク「JAXA LABEL」の認定を受けたことをお知らせいたします。

このJAXA LABELの認定が認められたのは、トイファクトリーが「キャンピングカー業界初」です。

宇宙の技術が、キャンピングカーの「当たり前」を変える

トイファクトリーは創業当時より、暑い・寒いなどの過酷な気候環境下でも車内で快適に過ごせる「高断熱性能」を追求してきました。その核心となるのが、JAXAの宇宙ロケット開発技術を応用して生み出された断熱セラミック塗装材「GAINA（ガイナ）」です。

GAINAは「JAXA LABEL TECH」の第1号商品であり、

トイファクトリー製のキャンピングカーには、このGAINAを車体全体に施工することで、世界屈指の断熱性能を実現しています。

断熱セラミックGAINAを車体ボディ内部の細かい内側にまでスプレー塗装する事により、約0.8mmの非常に薄い塗膜で住宅用断熱材（グラスウール）100mm相当の高い断熱効果が得られます。



この断熱塗装は塗膜表面を特殊なセラミックで覆うように塗膜を形成しており、このセラミックが効率良く日射を反射し、熱の発生を抑え、車両内へ熱が侵入するのを抑えます。

一般に、日射の多くは、上記の「反射」という方法で対応を取っていきますが、これは、“近赤外線”などの反射であり、日射の一部は反射できずに吸収をして、熱に変わってきてしまいます。

それに対して、GAINAの断熱塗装はこれらの熱に対しても熱伝導を抑える事で、その効果を更に高めています。

宇宙技術と断熱性能の関係

断熱セラミック塗装「GAINA（ガイナ）」

宇宙ロケットは、打ち上げの際や大気圏外へ出る際の摩擦により極めて高温な環境下にさらされます。そこでJAXAは高温から機体及び人工衛星を守るために、ロケット先端部(フェアリング)に塗布する断熱技術を開発しました。

従来の断熱とは全く違った、非常に特殊な断熱技術を開発したのです。

その開発技術を応用したのが、断熱セラミック塗装GAINA（ガイナ）です。

トイファクトリー製キャンピングカー「JAXA LABEL」認定の背景

「JAXA LABEL」は、単に該当の製品・技術を使用しているだけで冠せるものではありません。

トイファクトリーは30年前の創業当時から、断熱にこだわり続けてきた

トイファクトリーは創業当時から長年、

GAINAの可能性にいち早く着目し、その性能を最大限に引き出すための施工技術を磨き続けてきた実績と信頼の積み重ねが評価され、

今回の特別なJAXA LABEL認定に至りました。

JAXAが認めた確かな技術とともに。

移りゆく景色を愉しむ、最上の快適に包まれたキャンピングカー旅をお約束します。

また、優れた断熱性能はレジャー用途だけでなく、防災の観点としても非常に役立つ要素です。

人生を豊かにするキャンピングカーだけでなく、トイファクトリーが「備えない防災」をテーマに開発した多機能車両「MARU MOBI（マルモビ）」にも、その断熱技術は活かされています。

ジャパンキャンピングカーショー2026にて「断熱体感ラボ」企画を実施

この度の「JAXA LABEL」認定を記念し、

1月30日（金）から幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」のトイファクトリーブース（展示ホール6 S64）では、この世界屈指の断熱性能を五感で確かめられる、特別企画展示「断熱体感ラボ」を実施いたします。

「断熱材で何が変わるのか？」「どれほど静かになるのか？」といった疑問に、エンジニア目線でお応えします。

【製作途中】ジャパンキャンピングカーショーで展示予定の断熱体感車両。施工前後のキャンピングカーを左右で比較展示し、ご覧いただけます。

展示内容： 施工前後のキャンピングカーを左右で比較展示。

＜体感ポイント＞

●触れて実感： 断熱施工による表面温度の圧倒的な差。

●聴いて実感： 走行音や雨音を軽減する静音性能。

●知って実感： 素材や構造の秘密をエンジニアが解説。

会場でしか味わえない、“トイファクトリーのキャンピングカー性能技術を解き明かす”体験型展示にぜひご来場ください！

実験コーナー

断熱セラミック塗装天然羊毛を使用した高断熱ウール材トイファクトリーの断熱性能の詳細はこちら :https://toy-factory.jp/quality/insulation/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MSf33IA4Hjc ]

トイファクトリーブースの「断熱体感ラボ」では、断熱セラミック塗装GAINAの効果を体感できる実験コーナーをご用意しています。

＜実験概要＞

断熱セラミック塗装GAINAを塗布した鉄板と無塗布の鉄板を2枚用意し、加熱していきます。

熱された鉄板の上に氷を乗せることで、下からの熱影響を断熱している様子を見ていく実験です。

会場でも実際に氷を使った実験コーナーもご覧いただけます。

GAINAの専門スタッフも初日1/30参加決定！

ジャパンキャンピングカーショー初日の1月30日（金）には、GAINAの専門スタッフも、トイファクトリーブースにて説明対応を行います。ぜひ専門的な技術質問などを専門スタッフにぶつけてください！

イベント概要

ジャパンキャンピングカーショー2026

開催日時：2026/01/30（金）～2026/02/02（月）



開催時刻：

1/30(金) 11:00～17:00

1/31(土) 10:00～17:00

2/01(日) 10:00～17:00

2/02(月) 10:00～16:00



会場：

幕張メッセ 展示ホール1・2・3・4・5・6

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

ートイファクトリーブース：展示ホール6 S64



その他：

ペット同伴OK

イベント公式サイトはこちら :https://jrva-event.com/event/jccs2026/

ジャパンキャンピングカーショーの会場でしかご覧いただけない、特別なトイファクトリーの企画展示ブースとなります。

ぜひ会場へお越しいただき、トイファクトリーが誇る世界最高峰レベルの断熱性能をご体感ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

【株式会社トイファクトリー】

公式ホームページ :https://toy-factory.jp/

会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1のキャンピングカーメーカーです。



自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両MARU MOBIなど特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021 年春放映の情熱大陸では、トイファクトリーのものづくり姿勢や、キャンピングカーに対する想いなどが特集され多くの反響をいただきました。



2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。2025年には、インド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとして表彰を受けました。



商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



【事業内容】

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー



【URLリンク】

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。



公式Instagram（TOY-FACTORY） https://www.instagram.com/toy_factory_official/

公式Instagram（EURO-TOY） https://www.instagram.com/euro_toy_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/toyfactory.jp