【恵方巻】2月3日(火)は節分、彩り豊かな海鮮恵方巻を販売
株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久）が東京、および神奈川で運営する【立ち寿司横丁/立鮨 すし横/東京立ち寿司】の各店舗では、2026年2月2日(月)・3日(火)の2日間、節分に向けた恵方巻を販売します。
こだわりの赤酢シャリを使い、サーモン・エビ・マグロなど厳選した10種類の素材を贅沢に使用した彩鮮やかな海鮮恵方巻を、太巻き、中巻きの2種類でご用意します。
まろやかで深みのあるシャリと一つ一つの具材が織りなす贅沢な味わいを楽しみながら、ゆっくりと福を巻き込んでください。
また、横浜駅東口直結の【江戸前横丁 横浜ポルタ店】では、鰻と揚げ玉入りの《特選恵方巻》を限定販売します。
海鮮恵方巻 太巻き（1,800円）
海鮮恵方巻 太巻き
立ち寿司横丁（新宿西口、吉祥寺ハーモニカ横丁、高円寺パル商店街、中野サンモール）
東京立ち寿司
立鮨 すし横（イイトルミネ新宿店 エキナカ、ヤエチカ店）
海鮮恵方巻 中巻き（1,580円）
立ち寿司横丁（新宿西口、吉祥寺ハーモニカ横丁、高円寺パル商店街、中野サンモール）
東京立ち寿司
立鮨 すし横（イイトルミネ新宿店 エキナカ、東京駅ヤエチカ、江戸前横丁 横浜ポルタ）
海鮮恵方巻 中巻き
特選恵方巻 （1,980円）
江戸前横丁 横浜ポルタ店 外観
江戸前横丁 横浜ポルタ限定販売
サーモン・マグロなどを使った海鮮恵方巻をベースに、鰻と揚げ玉を加えた贅沢な中巻。すし・天ぷら・うなぎの3ブランドが融合する江戸前横丁ならではの見た目も味も大満足なこだわりの恵方巻です。
ご予約は各店舗の店頭、またはお電話にて承ります。
立ち寿司横丁
中野サンモール店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/223/
高円寺パル商店街店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/1101/
吉祥寺ハーモニカ横丁店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/1102/
新宿西口店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/1020/
東京立ち寿司
ぷらりと京王府中店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/1103/
立鮨 すし横
イイトルミネ新宿エキナカ店：https://shop.ap-holdings.jp/other/detail/1104/
ヤエチカ店：https://shop.ap-holdings.jp/other/detail/1105/
江戸前横丁 横浜ポルタ店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/11628448257896699595/
※価格はいずれも税込です。
※お受取りはご予約された店舗にてお願いいたします。ご予約店舗以外でのお受取りはできません。
運営会社：株式会社エー・ピーホールディングス
「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、火鍋、しゃぶしゃぶなど専門業態を含む40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。
飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。
【会社概要】
社名：株式会社エー・ピーホールディングス
HP：https://ap-holdings.jp/
設立年月日：2001年10月29日
代表取締役会長 兼 社長：米山 久
事業内容：
飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導
養鶏場及び牧場の経営
漁業
農業
食鳥の処理、加工及び販売
食品の加工、流通、輸出入及び販売
本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階
