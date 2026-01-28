【恵方巻】2月3日(火)は節分、彩り豊かな海鮮恵方巻を販売

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久）が東京、および神奈川で運営する【立ち寿司横丁/立鮨 すし横/東京立ち寿司】の各店舗では、2026年2月2日(月)・3日(火)の2日間、節分に向けた恵方巻を販売します。

こだわりの赤酢シャリを使い、サーモン・エビ・マグロなど厳選した10種類の素材を贅沢に使用した彩鮮やかな海鮮恵方巻を、太巻き、中巻きの2種類でご用意します。

まろやかで深みのあるシャリと一つ一つの具材が織りなす贅沢な味わいを楽しみながら、ゆっくりと福を巻き込んでください。

また、横浜駅東口直結の【江戸前横丁 横浜ポルタ店】では、鰻と揚げ玉入りの《特選恵方巻》を限定販売します。

海鮮恵方巻 太巻き（1,800円）

海鮮恵方巻 太巻き

販売店舗

立ち寿司横丁（新宿西口、吉祥寺ハーモニカ横丁、高円寺パル商店街、中野サンモール）

東京立ち寿司

立鮨 すし横（イイトルミネ新宿店 エキナカ、ヤエチカ店）

海鮮恵方巻 中巻き（1,580円）

販売店舗

立ち寿司横丁（新宿西口、吉祥寺ハーモニカ横丁、高円寺パル商店街、中野サンモール）

東京立ち寿司

立鮨 すし横（イイトルミネ新宿店 エキナカ、東京駅ヤエチカ、江戸前横丁 横浜ポルタ）

特選恵方巻 （1,980円）

海鮮恵方巻 中巻き江戸前横丁 横浜ポルタ店 外観

江戸前横丁 横浜ポルタ限定販売

サーモン・マグロなどを使った海鮮恵方巻をベースに、鰻と揚げ玉を加えた贅沢な中巻。すし・天ぷら・うなぎの3ブランドが融合する江戸前横丁ならではの見た目も味も大満足なこだわりの恵方巻です。

ご予約は各店舗の店頭、またはお電話にて承ります。

立ち寿司横丁

中野サンモール店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/223/

高円寺パル商店街店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/1101/

吉祥寺ハーモニカ横丁店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/1102/

新宿西口店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/1020/

東京立ち寿司

ぷらりと京王府中店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/1103/

立鮨 すし横

イイトルミネ新宿エキナカ店：https://shop.ap-holdings.jp/other/detail/1104/

ヤエチカ店：https://shop.ap-holdings.jp/other/detail/1105/

江戸前横丁 横浜ポルタ店：https://shop.ap-holdings.jp/detail/11628448257896699595/

※価格はいずれも税込です。

※お受取りはご予約された店舗にてお願いいたします。ご予約店舗以外でのお受取りはできません。

