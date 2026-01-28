若者支援に繋がる蜂蜜ブランド「BEE STORY」がさいたま市のふるさと納税返礼品として提供を開始！

一般社団法人コンパスナビ

一般社団法人コンパスナビ（埼玉県さいたま市、代表理事：ブローハン聡）は、大人からの支援を受けられていない児童養護施設や里親のもとを巣立った若者たちと共に取り組む養蜂プロジェクトから生まれた蜂蜜ブランド「BEE STORY」は、埼玉県さいたま市の新たなふるさと納税返礼品として採用され、2026年1月27日より提供開始いたしました。

BEE STORYのはちみつは、児童養護施設や里親のもとを巣立ち、生きづらさを抱えている若者たちと共に取り組む養蜂プロジェクト“さいたまミツバチプロジェクト”にて、埼玉県内で丁寧に養蜂・採蜜された希少な国産非加熱の純粋はちみつです。花の香り豊かな自然の恵みをぎゅっと詰め込んだ一瓶は、ご自宅用はもちろん、大切な方への贈り物にもぴったりです。

BEE STORYの売上は、彼らと取り組むプロジェクトの活動資金として使われます。

ふるさと納税の返礼品として購入いただくことで、自治体への寄付だけではなく、若者たちへの支援にも繋がります。

今回のふるさと納税返礼品としての掲載により、より多くの方にBEE STORYのはちみつの魅力を知っていただき、手に取っていただける機会となることを願っております。

ふるさと納税返礼品 概要

◼︎ふるさと納税掲載開始日

2026年1月27日（火）～

◼︎ふるさと納税ポータルサイト

ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/11100/6936120

※順次、他ポータルサイトにも掲載予定です

◼︎返礼品内容

・埼玉県産はちみつ(百花蜜) 50ｇ×3個BOX

・埼玉県産はちみつ(百花蜜) 200ｇ×3個BOX

・埼玉県産はちみつ(百花蜜) 24本ギフト

BEE STORYとは

埼玉県産はちみつ50ｇ×3個BOX埼玉県産はちみつ200ｇ×3個BOX埼玉県産はちみつ(百花蜜) 24本

一般社団法人コンパスナビでは、児童養護施設や里親家庭から巣立った若者たちの支援を行っています。中には、社会に出た後も十分な支援を受けられず、生きづらさや孤立感を抱えているケースも少なくありません。

社会とのつながりを失い、未来を描けずにいる若者たちに、希望と自立の機会を提供するため、さいたまミツバチプロジェクトがスタートしました。本プロジェクトでは、埼玉県を拠点に、養蜂家の協力のもと「養蜂～商品づくり～販売」までを一貫して行う六次産業化を通じて、若者たちの就労体験と社会参加を支援してまいります。

本ブランドの売上は、彼らと取り組むプロジェクトの活動資金として使われます。

BEE STORY公式サイト：https://beestory.base.shop/

一般社団法人コンパスナビについて

平成27年度に合宿免許のエージェント業を行っている（株）インター・アート・コミッティーズのCSR活動として、埼玉県内の児童養護施設等を巣立つ18歳・29名に自動車運転免許取得費用を全額助成したことをきっかけに一般社団法人コンパスナビを設立。

実の親を頼れず社会的養護のもとで育った若者たちが、公平なスタートラインに立てるよう支援し、道に迷った際の「コンパス」となることを理念に掲げ、住居支援、就労支援、生活自立支援、居場所づくりを提供し、若者が安心して自立に向けた一歩を踏み出せるようサポートを行っている。

また、平成30年度～令和6年度に埼玉県福祉部こども安全課から「児童養護施設退所者等アフターケア事業」 を受託し、退所者向けの居場所「クローバーハウス」を運営するとともに、さいたま保護観察所から委託を受け、自立準備ホーム「埼玉県女子自立更生センター（皆登会）」を運営し、自立・更生を目指す女性のサポートも行っている。

これらの活動を通じて、社会的養護を必要とする若者たちが安心して自立し、社会の一員として活躍できるよう、多方面から支援を提供している。

会社概要

会社名：一般社団法人コンパスナビ

代表理事：ブローハン聡

設立：2015年1月15日

所在地：埼玉県さいたま市浦和区高砂2-5-1 KOMON7F

HP：https://compass-navi.or.jp/index.html

本件のお問い合わせ先

一般社団法人コンパスナビ

担当者：河本