防災ジャパンダプロジェクトが「いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）」奨励賞受賞

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）は、「防災ジャパンダプロジェクト※」の活動が評価され、文部科学省が主催する「いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）」で奨励賞を受賞しました。

※ 防災ジャパンダプロジェクト https://www.sompo-japan.co.jp/csr/environment/eco/bousai/

１．「いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）」について

文部科学省は、青少年の体験活動の推進を目的として、「青少年の体験活動推進企業表彰」を実施し、企業による社会貢献活動の優れた取組みを表彰しています。企業が自社の強みを生かし、積極的に教育CSR活動に参画することは、次世代を担う子どもたちが「社会を生き抜く力」を身に付けることにつながり、また、企業の社会的評価の高まりや、新たな社会価値の創造が期待できます。

２．防災ジャパンダプロジェクトについて

将来を担う子どもたちとその保護者を対象にした体験型防災ワークショップです。２０１１年に発生した東日本大震災で災害対応に従事した社員の“損害保険会社として果たすべき使命を形にしたい”という想いから誕生し、平時からの防災知識習得と災害時の安全な行動を目的としています。２０１４年に開始してから、全国の自治体や企業と防災イベントなどを共催し、幅広い年齢層の方々も含めたワークショップを通じて累計約１５０,０００人を超える方に参加いただいています。

多様な団体と協働し、全国で活動を継続していることが評価され、奨励賞の受賞にいたりました。

３．今後の展開について

ＳＯＭＰＯグループのパーパスである「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」を実現するため、あらゆるステークホルダーとの協働により、「損保ジャパンでよかった。ＳＯＭＰＯでよかった。」と言っていただける会社を目指し、災害に強く、だれもが安心して暮らせる地域社会の実現に貢献していきます。

以上