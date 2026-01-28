佐賀県・長崎県観光キャンペーン「GO QUEST」【期間限定】「島原半島～長崎満喫きっぷ」発売！～JR・バス・鉄道・フェリーが乗り放題、施設割引特典も～

写真拡大 (全3枚)

九州旅客鉄道株式会社




　九州旅客鉄道株式会社では、2026年３月31日までの期間で、わくわくが詰まった佐賀県・長崎県観光キャンペーン「GO QUEST」を開催中です！


　このたび、さらに広く、さらに深く長崎県をお楽しみいただくため、九州旅客鉄道株式会社、長崎自動車株式会社、島原鉄道株式会社の３社は、JR九州線の諫早～長崎間、長崎市内バス（指定区間内）、島原鉄道の鉄道・バス・フェリーが乗り降り自由で、様々な施設の割引サービスなどが受けられる便利でお得なきっぷを期間限定で発売します。


　長崎の魅力を存分に味わえるこの機会に、是非「島原半島～長崎満喫きっぷ」をご利用ください！


「島原半島～長崎満喫きっぷ」の概要

(1)ご利用期間・発売期間

１.ご利用期間：2026年２月１日（日）～2026年３月31日（火）


２.発売期間：２日間用：2026年２月１日（日）～2026年３月30日（月）


　　　　　　３日間用：2026年２月１日（日）～2026年３月29日（日）


(2)おねだん・発売箇所

１.おねだん


　・２日間用：大人3,600円（こども設定無し）


　・３日間用：大人4,950円（こども設定無し）


２.発売箇所


　・「JR九州インターネット列車予約」


　・JR九州諫早駅・長崎駅の「指定席券売機」


　　※駅窓口では発売いたしません


　　※ご利用開始前までお買い求めいただけます


(3)ご利用対象区間・列車など

以下の交通機関が乗り降り自由でご利用いただけます。


　・JR九州線の諫早～長崎間の普通・快速列車の普通車自由席


　・長崎自動車の長崎市内バス（指定区間内）


　・島原鉄道の鉄道・バス（高速バスは除く）・フェリー（人のみ）


　　※西九州新幹線・特急列車（諫早～長崎間）を利用する場合は、別途特急券が必要です。


(4)その他

　お得な特典の内容は専用ホームページをご覧ください。


https://nbtour.net/mankitsu_kippu　（長崎バス観光ホームページ）


https://www.jrkyushu.co.jp/train/goquest/　（GO QUEST専用ホームページ）