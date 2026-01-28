10秒*泡パック「GASH」が＠cosme NEXT TREND Zoneに登場！@cosme STORE 7店舗で注目＆新ブランドとして展開
PAGE-ONER株式会社（本社：東京都中野区）が日本総代理店を務める、韓国発の次世代スキンケアブランド「GASH（ガッシュ）」が、＠cosmeが注目するブランド・新ブランドを集めた展示エリア「@cosme NEXT TREND Zone」に選出されました。
今回の「NEXT TREND Zone」出展により、全国の＠cosme STOREで“トレンド発信アイテム”として注目される機会がさらに拡大します。
*肌に塗布している時間
■展示スケジュール
・1月26日～3月25日
札幌ステラプレイス・金沢・博多・ mozoワンダーシティ店
・1月28日～3月31日
TOKYO／OSAKA／NAGOYA
また、期間中「@cosme NEXT TREND Zone」でGASH製品を見つけて、使って写真や動画とともに感想をSNSに投稿すると、抽選でGASHが貰えるSNS連動イベントも実施予定です。
詳しくは、GASH公式Instagramをご確認ください。
GASH公式Instagram：https://www.instagram.com/gash.official.jp/
■ 製品ラインアップ
GASH エアバブルCDSマスク
＜ハリを与え、肌を引き締める＞
ラクトコラーゲンの10種保湿成分*¹と高濃度のうるおいエッセンスが、肌にハリとツヤを与え、明るい印象に導きます。
*¹ラクトフェリン、バチルス発酵物、加水分解コラーゲン、グリシン、セリン、グルタミン酸、アスパラギン酸、セラミドNP、セラミドAS、コレステロール （全て保湿成分）
GASH エアバブルCDSマスクP Mゼロ
＜くすみ*²をケアし、透明感*³を引き出す＞
メラゼロ配合*⁴で、くすみ*²をケアし透明感*³のある肌へ。高含有11種*⁵のビタミンが、肌にツヤと明るさを引き出します。
*²肌表面の乾燥のこと
*³肌表面のキメが整った肌印象のこと
*⁴ビワ葉エキス、ミドリハッカエキス （全て肌コンディショニング成分）
*⁵ナイアシンアミド 、ナイアシン、リボフラビン、ビオチン、シアノコバラミン、アスコルビン酸、パントテン酸Ca、チアミンＨＣｌ、葉酸、ピリドキシン、フェルラ酸 （全て整肌成分）
GASH エアバブルCDSマスク トリプルSリペア
＜外部刺激によってゆらぎがちな肌を整える＞
シカPDRN*⁶と植物性EGF*⁷のWアプローチで、敏感な肌をやさしくケア。
乾燥などで荒れがちな肌を整え、なめらかで健やかな状態に導きます。
*⁶ツボクサ葉水、ツボクサエキス （全て保湿成分）
*⁷コメ合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-１（肌コンディショニング成分）
GASH エアバブルCDSマスクU V-アクアボム
＜濃密な保湿成分*⁸が乾燥した肌に潤いを与える＞
高純度99.88％ヒアルロン酸*⁹と5種類のビーガンミルク*¹⁰を配合。
うるおいを閉じ込め、肌にみずみずしい透明感*³をプラスします
*⁸ハトムギ種子水
*⁹ヒアルロン酸Na （肌コンディショニング成分）
*¹⁰カラスムギエキス 、アーモンドエキス、コメエキス、エンドウ種子エキス、ダイズ種子エキス （全て整肌成分）
*³肌表面のキメが整った肌印象のこと
■ 商品概要
ブランド名：GASH
商品名：GASH エアバブルCDSマスクシリーズ（全4種）
取扱店舗：全国のバラエティショップ、ドン・キホーテ、マツキヨラボなど
内容量：80ml
販売価格：3,476円(税込)
GASH公式Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/gashofficial
GASH 日本総代理店
【会社概要】
PAGE-ONER株式会社
URL：https://page-oner.com/
代表者：金 善牧
所在地：東京都中野区新井2-1-19パックマートビル6F