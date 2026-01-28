【みがかない歯みがき】

株式会社エヌ・シー

ピードット(R)パーフェクトオーラルプロ i-monoブランド認定

株式会社エヌ・シー（本社：埼玉県川口市）が開発・販売するペット専用デンタルケア商品「ピードット パーフェクトオーラルプロ」が、川口市の地域ブランド「i-mono（いいもの）ブランド」に認定され、表彰を受けました。

https://youtu.be/urQiElr537c

ペットの寿命が延びる一方で、歯周病などの口腔トラブルは見過ごされがちな健康課題となっています。「毎日のケアが大切だと分かっていても、歯磨きを嫌がってなかなか続かない」--

そんな飼い主の声に向き合い、**“続けられる口腔ケア”**を目指して開発されたのが、ペット専用デンタルケア商品**「ピードット パーフェクトオーラルプロ」**です。

本商品は、医師・獣医師・歯学博士の監修のもと開発され、歯みがきが苦手なペットでも、口腔内に垂らすだけでケアができる設計が特長です。

さらに本商品は、成分は水とイオンのみという、極めてシンプルな処方設計を採用。

香料・保存料・増粘剤・甘味料などの添加物を一切使用せず、毎日飲み込んでも安心して使えることを前提に処方設計を行っています。

国際特許技術によるバイオフィルム破壊作用により、アルコールや防腐剤に頼らず、口腔内の汚れや菌にアプローチ。“成分を足す”のではなく、“仕組みで落とす”という発想で、高い安全性と確かな洗浄力を両立しています。

トリミングサロンや直営ペットショップでの使用を通じて、「続けやすい」「口臭が気にならなくなった」などの声が一般の飼い主からも多く寄せられています。

弊社では、獣医師・研究者・ペット栄養管理士などの専門家と連携しながら、ペットたちが健康で長く家族と過ごせる未来を支える商品開発に取り組んでいます。

これからも“みがかない・飲める・続けられる”という新しい口腔ケアの形を通じて、ペットと飼い主の毎日に寄り添い続けてまいります。

▼「ピードット(R)パーフェクトオーラルプロ」商品情報

https://www.petgoods-shop.jp/fs/petgoods/4526003802381

▼「ピードット(R)パーフェクト」シリーズ商品情報

https://www.petgoods-shop.jp//fs/petgoods/c/0000000457/

【本件お問い合わせ】

株式会社エヌ・シー

TEL：048-290-1561

URL: https://www.nc-corp.jp/