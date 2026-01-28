TVアニメ「鴨乃橋ロンの禁断推理」の描き下ろし スチームパンクver. トレーディングポストカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「鴨乃橋ロンの禁断推理」の商品9種の受注を開始いたします。

TVアニメ「鴨乃橋ロンの禁断推理」の商品の受注を1月22日(木)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1252?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし スチームパンクver. トレーディングポストカード

鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾の描き下ろしイラストをポストカードに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼描き下ろし スチームパンクver. BIG缶バッジ

※画像は「描き下ろし 鴨乃橋ロン スチームパンクver. BIG缶バッジ」を使用しております。

鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾の描き下ろしイラストをBIGな缶バッジに仕上げました。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全5種（鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾）

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art 第1弾&第2弾 ブロマイド

鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鴨乃橋ロン Ani-Art 第1弾 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \5,852(税込)

種類 ：全19種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディング Ani-Art 第1弾&第2弾 イラストカード

鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鴨乃橋ロン E Ani-Art 第1弾 イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \5,852(税込)

種類 ：全19種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング場面写ミニ色紙

鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾、卯咲もふ、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティの印象的なシーンをミニ色紙に仕上げました。

コレクションしやすいミニサイズで、様々な場所に飾ってお使いいただけます。

お部屋やオフィスで、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \5,280(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）13.5×12cm

素材 ：紙

▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ

鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾、卯咲もふ、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティの印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鴨乃橋ロン&一色都々丸 A 場面写グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング 鴨乃橋ロン オンリー 場面写缶バッジ vol.2

鴨乃橋ロンの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鴨乃橋ロン I 場面写75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写缶バッジ vol.2

鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾、卯咲もふ、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鴨乃橋ロン&一色都々丸 A 場面写缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング 鴨乃橋ロン オンリー 場面写イラストカード

鴨乃橋ロンの印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

(C)天野明／集英社・鴨乃橋ロンの禁断推理製作委員会