TVアニメ「鴨乃橋ロンの禁断推理」の描き下ろし スチームパンクver. トレーディングポストカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「鴨乃橋ロンの禁断推理」の商品の受注を1月22日（木）より開始いたしました。
https://amnibus.com/products/title/1252?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼描き下ろし スチームパンクver. トレーディングポストカード
鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾の描き下ろしイラストをポストカードに仕上げました。
ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）14.8×10cm
素材 ：紙
▼描き下ろし スチームパンクver. BIG缶バッジ
※画像は「描き下ろし 鴨乃橋ロン スチームパンクver. BIG缶バッジ」を使用しております。
鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾の描き下ろしイラストをBIGな缶バッジに仕上げました。
背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。
カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,100(税込)
種類 ：全5種（鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾）
サイズ：（約）直径15.2cm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング Ani-Art 第1弾&第2弾 ブロマイド
鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鴨乃橋ロン Ani-Art 第1弾 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \308(税込), BOX \5,852(税込)
種類 ：全19種
サイズ：（約）12.7×8.9cm
素材 ：紙
▼トレーディング Ani-Art 第1弾&第2弾 イラストカード
鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鴨乃橋ロン E Ani-Art 第1弾 イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \308(税込), BOX \5,852(税込)
種類 ：全19種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼トレーディング場面写ミニ色紙
鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾、卯咲もふ、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティの印象的なシーンをミニ色紙に仕上げました。
コレクションしやすいミニサイズで、様々な場所に飾ってお使いいただけます。
お部屋やオフィスで、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \660(税込), BOX \5,280(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）13.5×12cm
素材 ：紙
▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ
鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾、卯咲もふ、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティの印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鴨乃橋ロン&一色都々丸 A 場面写グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング 鴨乃橋ロン オンリー 場面写缶バッジ vol.2
鴨乃橋ロンの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鴨乃橋ロン I 場面写75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)
種類 ：全8種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング場面写缶バッジ vol.2
鴨乃橋ロン、一色都々丸、雨宮、シュピッツ・ファイア、翡翠臣疾、卯咲もふ、マイロ・モリアーティ、ウィンター・モリアーティの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「鴨乃橋ロン&一色都々丸 A 場面写缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング 鴨乃橋ロン オンリー 場面写イラストカード
鴨乃橋ロンの印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
https://x.com/AMNIBUS
(C)天野明／集英社・鴨乃橋ロンの禁断推理製作委員会