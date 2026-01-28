世界販売数年間1万台、ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売、荷台つき草坊主55、大型モデルのこぎり刃ハンマーナイフ搭載の草坊主100
株式会社イシガプロ（本社：埼玉県さいたま市）は、世界で年間1万台の販売実績を誇るラジコン草刈り機「草坊主」シリーズの新モデルとして、「草坊主55」および「草坊主100」の2機種を2026年1月28日より予約販売開始いたします。
近年、年々深刻化する酷暑や作業者の高齢化、労働安全衛生法改正などを背景に、草刈り作業の省力化・安全性向上へのニーズは一層高まっています。
今回新たにラインアップに加わる「草坊主55」は、刈り幅55cmのコンパクトモデルでありながら、最大150kgまで積載可能な荷台を装着可能。草刈り作業に加え、資材や荷物の運搬にも対応し、作業効率を大幅に向上させます。
また、大型モデルとなる「草坊主100」は、刈り幅100cmを誇り、のこぎり刃ハンマーナイフを搭載。広範囲・過酷な環境での作業に最適です。
さらに、農機具世界シェア第2位のCNHインダストリアルによるOEM製造で高い信頼性を誇る「草坊主80」についても、引き続き継続販売いたします。
新モデルと既存モデルを組み合わせることで、個人農家から自治体、建設・管理業務まで、より幅広い現場ニーズに対応可能となります。
草坊主シリーズ詳細
URL：https://www.ishigapro.com/LP05.html
草坊主 オンライン販売
URL : https://www.ishigapro.net
見積もり、問い合わせ
https://ishigapro.com/Contact.html
新モデルの特徴
草坊主55 荷台付きモデル 草刈以外の用途にも活用
草坊主55 刈り幅550cm、荷台、ブルドーザー取り付け
2mぐらいの草刈
草坊主550mmモデル
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NWRe2kf7G-I ]
⁂危険なので人を乗せて作業しないでください
中国製造、ドイツ・イタリアなどで年間1万台を販売するメーカーで製造
オプションで耐荷重150kgの荷物台、ブルドーザーを装備可能
これにより草刈り以外の多用途活用が可能
小型ながら1.5m程度の高草まで対応
個人・法人・農園・学校・商用施設など幅広い用途に向く
販売記念価格：55万円～
受注予約開始：2026年1月28日より
草坊主1000mmモデル
草坊主100 刈り幅100cm
のこぎり刃ハンマーナイフ
粉砕力に差が出る好評のこぎり刃ハンマーナイフ
3mのヨシ刈り
粉砕力に優れた「のこぎり刃ハンマーナイフ式」を採用
従来のハンマーナイフ比で粉砕力が20％向上
軽トラック搭載可能なタイプでは最大級の刈り幅
ヨシ（葦）などの堅い植物も容易に刈り取り可能
販売記念価格：138万円～
受注予約開始：2026年1月28日より
継続販売モデル
草坊主80 刈り幅80cm
草坊主80 ロータリー式のこぎり刃
従来チェーンソーを使うような大きなニワウルシも刈れます
刈り幅800mmモデル
農機具世界シェア2位のCNHインダストリアル社OEMメーカー製造
のこぎり刃タイプも引き続き販売
株式会社イシガプロは、新モデルの投入により、より多様な作業規模・環境に対応した草刈りソリューションを提供してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社イシガプロ
担当：石垣
電話：070-8974-1606
メール：info@ishigapro.co.jp
URL：https://www.ishigapro.co(https://www.ishigapro.co.jp/LP05.html)m/LP05.html(https://www.ishigapro.co.jp/LP05.html)