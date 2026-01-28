世界販売数年間1万台、ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売、荷台つき草坊主55、大型モデルのこぎり刃ハンマーナイフ搭載の草坊主100

株式会社イシガプロ

株式会社イシガプロ（本社：埼玉県さいたま市）は、世界で年間1万台の販売実績を誇るラジコン草刈り機「草坊主」シリーズの新モデルとして、「草坊主55」および「草坊主100」の2機種を2026年1月28日より予約販売開始いたします。

近年、年々深刻化する酷暑や作業者の高齢化、労働安全衛生法改正などを背景に、草刈り作業の省力化・安全性向上へのニーズは一層高まっています。

今回新たにラインアップに加わる「草坊主55」は、刈り幅55cmのコンパクトモデルでありながら、最大150kgまで積載可能な荷台を装着可能。草刈り作業に加え、資材や荷物の運搬にも対応し、作業効率を大幅に向上させます。

また、大型モデルとなる「草坊主100」は、刈り幅100cmを誇り、のこぎり刃ハンマーナイフを搭載。広範囲・過酷な環境での作業に最適です。

さらに、農機具世界シェア第2位のCNHインダストリアルによるOEM製造で高い信頼性を誇る「草坊主80」についても、引き続き継続販売いたします。

新モデルと既存モデルを組み合わせることで、個人農家から自治体、建設・管理業務まで、より幅広い現場ニーズに対応可能となります。

草坊主シリーズ詳細

URL：https://www.ishigapro.com/LP05.html

草坊主 オンライン販売

URL : https://www.ishigapro.net

見積もり、問い合わせ

https://ishigapro.com/Contact.html

新モデルの特徴

草坊主55 荷台付きモデル 草刈以外の用途にも活用草坊主55 刈り幅550cm、荷台、ブルドーザー取り付け2mぐらいの草刈

草坊主550mmモデル

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NWRe2kf7G-I ]

⁂危険なので人を乗せて作業しないでください

中国製造、ドイツ・イタリアなどで年間1万台を販売するメーカーで製造

オプションで耐荷重150kgの荷物台、ブルドーザーを装備可能

これにより草刈り以外の多用途活用が可能

小型ながら1.5m程度の高草まで対応

個人・法人・農園・学校・商用施設など幅広い用途に向く

販売記念価格：55万円～

受注予約開始：2026年1月28日より

草坊主1000mmモデル

草坊主100 刈り幅100cmのこぎり刃ハンマーナイフ粉砕力に差が出る好評のこぎり刃ハンマーナイフ3mのヨシ刈り

粉砕力に優れた「のこぎり刃ハンマーナイフ式」を採用

従来のハンマーナイフ比で粉砕力が20％向上

軽トラック搭載可能なタイプでは最大級の刈り幅

ヨシ（葦）などの堅い植物も容易に刈り取り可能

販売記念価格：138万円～

受注予約開始：2026年1月28日より

継続販売モデル

草坊主80 刈り幅80cm草坊主80 ロータリー式のこぎり刃従来チェーンソーを使うような大きなニワウルシも刈れます

刈り幅800mmモデル

農機具世界シェア2位のCNHインダストリアル社OEMメーカー製造

のこぎり刃タイプも引き続き販売

株式会社イシガプロは、新モデルの投入により、より多様な作業規模・環境に対応した草刈りソリューションを提供してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イシガプロ

担当：石垣

電話：070-8974-1606

メール：info@ishigapro.co.jp

URL：https://www.ishigapro.co(https://www.ishigapro.co.jp/LP05.html)m/LP05.html(https://www.ishigapro.co.jp/LP05.html)