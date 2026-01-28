丸文、2月11日から開催の「JANOG57 Meeting」に出展

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、2月11日（水）～13日（金）にナレッジキャピタル コングレコンベンションセンターで開催される「JANOG57 Meeting」に出展します。

本展示会ではデータセンターを中心としたネットワークに関連する製品を複数展示します。

JANOG57 Meetingの概要

展示内容

展示会招待券お申込み（無料）サイト :https://register.janog57.sakura.ad.jp/COHERENT社 光トランシーバ

■概要：

業界トップクラスの垂直統合力を背景とした、高信頼・最先端の光ネットワークコンポーネント。



■メリット：

高品質な接続で「初期不良・交換対応」の工数を削減。

EXFO社 光学・通信測定器

■概要：

高度な自動化技術（iOLMなど）により、熟練者のノウハウをボタン一つで再現する、世界シェアトップクラスの光測定・通信試験ソリューション。



■メリット：

複雑な試験を自動化。「誰でも・素早く」正確な検証を可能に。

ZPE社 コンソールサーバー

■概要：

インテリジェントな自動化基盤を統合し、通信障害時でも遠隔からIT基盤を修復・管理できる、第3世代のアウトオブバンド管理ソリューション。



■メリット：

ネットワーク外からのアクセスを実現。「どこからでも保守」を可能に。

CUBRO社 パケットブローカー

■概要：

ライセンス不要の「全機能標準搭載」と圧倒的なコストパフォーマンスを誇る、運用効率に優れたネットワーク可視化基盤。



■メリット：

必要なデータだけを抽出。「監視・解析の効率化」で判断を迅速に。

Microchip社 ネットワークタイムサーバー

■概要：

世界最高水準のクロック技術と強固なセキュリティ機能を融合させた、ゼロトラスト時代に不可欠な「高信頼・高精度」な時刻ソース。



■メリット：

セキュリティ・キャパシティ・アキュラシー・リライアビリティ・スケーラビリティに富んだ設計で、次世代サービスネットワークに幅広く利用可能。

Microchip社 GNSSファイアーウォール

■概要：

ネットワークファイアウォールと同様に、BlueSky GPSファイアウォールは、ファイアウォールの内側のシステムを、ファイアウォールの外側の信頼できない信号から保護。



■メリット：

ジャミング（妨害）やスプーフィング（なりすまし）の脅威に対しGPSシステムを保護。

Calnex社 同期解析装置

■概要：

PTPシステム導入時における実網での同期精度測定、導入後のトラブルシューティングに最適な測定器。



■メリット：

高精度ルビジウム原子時計を内蔵し、GPSが届かない現場でもPTPやSyncEの同期精度をナノ秒単位で可視化・検証可能。

詳細はこちら（丸文Webサイト） :https://www.marubun.co.jp/info/2026/75815/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

