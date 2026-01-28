半年に一度の体験型BIGフェア「スプリングブライダルフェア」を2/22（日）・2/23（月祝）開催
株式会社あいプラン（本社：札幌市、以下 あいプラン）が運営する結婚式場「藻岩シャローム教会」（札幌市南区）は、半年に一度の体験型BIGフェア「スプリングブライダルフェア」を、2026年2月22日（日）・2月23日（月祝）に開催いたします。
本フェアでは、大聖堂での模擬挙式や大階段でのアフターセレモニー体験、憧れのドレス試着、幅広い世代に好評の婚礼料理の無料試食など、結婚式当日の流れを“体験しながら”検討できる内容を揃えました。
さらに、当日限定のスペシャルコンテンツとして、人気のデザートビュッフェなどをご用意。式場探しを始めたばかりのおふたりから、具体的な相談を進めたいおふたりまで、納得感のある一日をサポートします。
また本フェアの前後には、BIGフェア当日に都合が合わない方向けにプレフェアとアフターフェアも実施。
2月22日(日)、23日(月)開催 藻岩シャローム教会 スプリングブライダルフェア
ご予約・お申込みは下記のページよりご確認ください。
https://www.moiwashalom.com/bridalfair/14704/
開催概要
【半年に一度★豪華特典付きのBIGフェア】スプリングブライダルフェア
日 程 ： 2026年2月22日（日）・2月23日（月祝）
時 間 ： 1部 10:00～14:00／2部 15:00～19:00
参 加 ： 入場無料（要予約）
所要時間： 約180分
会 場 ： 藻岩シャローム教会（札幌市南区藻岩下2-1-1）
主な体験プログラム
相談会／模擬挙式／試食会／試着会／館内見学（大聖堂見学含む）／料理・引出物展示ほか
見どころ
１）“当日のリアル”を体験できる、模擬挙式＆アフターセレモニー
大聖堂での本番さながらの模擬挙式と、アフターセレモニー体験で、挙式当日のイメージが一気に具体化します。
大聖堂は、20mの大理石のバージンロードやステンドグラスなど、空間そのものが印象的な設計。写真・映像の雰囲気も含めて、ゲスト目線で体感いただけます。
２）衣裳も料理も、“選ぶ前に試せる”から判断しやすい
ドレス試着は、イメージに合う一着探しをドレスコーディネーターがサポート。館内のドレスショップでは、国内有名ブランドやインポートブランドなど700着以上の豊富なラインナップをご用意しています。
婚礼料理メニューを無料で試食でき、味だけでなくサービス面も含めてチェック可能。ゲストを満足させる「おもてなし」を、じっくりとご体験ください。
3）“初めての式場探し”の不安を、1日で解決できる相談会
「予算感がわからない」「親の意向も気になる」「人数が未定」など、検討初期ならではの悩みを想定し、相談会・会場案内・展示を一続きで体験できる構成にしています。式場探しを始めたおふたりはもちろん、親御様と一緒の来館も歓迎です。
2月22日(日)、23日(月)開催 スプリングブライダルフェア
ブライダルフェアウィークも開催！
プレフェア＆アフターフェア
ブライダルフェアの前後一週間は、いつもより特別なブライダルフェア！この期間だけのプランをご用意しています。オータムフェアへのご参加が難しい方も、この機会をお見逃しなく！
期 間： 2026年2月14日(土)～21日(土)／24日(火)～28日(土) ※休館日は除く
その他： 入場無料・予約優先
詳しいご案内は下記のページよりご確認ください。
https://www.moiwashalom.com/bridalfair/
◎このほか、オンライン相談会も開催中！
直接見学になかなか行けない、リゾートウエディングを考えている、等のお悩みはオンライン相談会で解決！フォトウエディングやおふたりだけの結婚式、会食などもお気軽にお問合せ下さい。
施設情報藻岩シャローム教会
住所： 〒005-0040 北海道札幌市南区藻岩下2-1-1
営業時間： 平日11:00～19:00／土日祝日10:00～20:00 (水曜定休、祝日を除く)
TEL： 0120-887-137
URL： https://www.moiwashalom.com/
Instagram： https://www.instagram.com/moiwashalom/
Facebook： https://www.facebook.com/wedding.msc
YouTube： https://www.youtube.com/@moiwashalom
LINE： https://lin.ee/DZ07qZ4
藻岩シャローム教会・ガーデン
会社概要
【株式会社あいプラン】
昭和 38 年（1963 年）、札幌市で創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。
WEB： https://apg-aiplan.com/
X(旧Twitter)： https://x.com/apg_aiplan
LINE： https://page.line.me/aiplan?openQrModal=true
YouTube： https://www.youtube.com/user/apgaiplan