『赴任前３か月で駐在スペイン語を獲得する』”駐在スペイン語”対策ガイダンス～｜2/10(木)10:30開催＜海外赴任前必見です！＞

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「【海外赴任前必見！】”駐在スペイン語” 対策ガイダンス～ 赴任前３か月で駐在スペイン語を獲得する～」を開催致します。

無料セミナー申込み :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260210

・中南米赴任において、”スペイン語”が大切な本当の理由がわかる

・初学者が駐在前に到達すべき“成果につながるスペイン語のゴール”がわかる

・駐在員に求められる“学習内容と３か月の効果的な学び方”がわかる

◇こんな方におすすめのセミナーです・‥…━━━━━━

・スペイン語圏への駐在を予定している方、または駐在をされている方

・海外駐在候補者の育成を担う、人事部や海外事業部門の方

・現地スタッフとスペイン語でのやり取りがある方

◇セミナー詳細・‥…━━━━━━

概要

・開催日 ： 2026年2月10日（火）

・開催時間 ： 10：30-11：30

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンラインにて開催（アーカイブ動画生配信）※過去に開催したセミナーの録画を生

配信いたします

・対象者 ： 人事部責任者/担当者、海外事業部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者、現地法人社長

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

◇セミナー内容・‥…━━━━━━

海外駐在――それは、単なるキャリアアップではなく、

異文化の中で価値観を磨き、人としての幅を広げる貴重な機会です。

中でも中南米での駐在は、“人と人との信頼”で仕事を動かす力が求められます。

その鍵となるのが、「駐在スペイン語」。

現地スタッフと心を通わせ、チームを動かす“実践的な語学力”です。

とはいえ、多くの駐在員にとって、

日々の業務に追われながら新しい言語を学ぶのは容易ではありませんよね。

本セミナーでは、赴任前の限られた期間で成果を出すための「駐在スペイン語」学習戦略を、

具体的なゴール設定と３か月の学習プロセスに沿って体系的に解説します。

現場経験と語学教育の双方に精通した講師が、

成果につなげるための実践的スペイン語の学び方をお伝えします。

本セミナーでは、次の3つの視点から、

駐在員が現地で成果を出すためのスペイン語学習法を具体的に紐解きます。

１.中南米社会における“信頼構築”のカギ

２.初学者でも“通訳を待たずに指示・依頼”ができる到達目標

３.駐在前の限られた期間で成果につなげる学習内容とトレーニング法

メキシコ、ペルー、チリ、アルゼンチンなど、

スペイン語圏に赴任予定の方、または現地での成果に課題を感じている方に、

本セミナーをお役立ていただければ幸いです。

◇セミナープログラム・‥…━━━━━━

■【海外赴任前必見！】

”駐在スペイン語” 対策ガイダンス

～ 赴任前３か月で駐在スペイン語を獲得する～（講師：成田 真理子）

・中南米での現地マネジメントにおいて駐在員が直面する課題

・なぜ駐在員に「自身のスペイン語」が必要なのか

・駐在まで３か月！到達すべきゴールとは？

・成果を引き出す学習内容と学習方法

・3か月の学習攻略～赴任までの限られた期間でスペイン語を獲得するために～

◇登壇講師・‥…━━━━━━

Mariko Narita 成田 真理子

INSIGHT ACADEMY 語学 海外駐在員専門 スペイン語講師

東京外国語大学スペイン語学科卒業後、25年以上にわたりスペイン語と中南米に携わる。

卒業後はISS通訳研修アカデミー（現ISSインスティテュート）で通訳技術の習得を経て、国際協力機構（JICA）の国内研修事業にてメキシコ、コロンビア、ペルーなど中南米諸国での通訳・翻訳・コーディネート業務を担当。

近年は大手語学機関で海外赴任者・企業研修向けのスペイン語教育を中心に、10年以上実践的な指導を行っている。

現地で“信頼されるコミュニケーション”を築くための「使えるスペイン語」を育てる。

◇主催会社：インサイトアカデミー株式会社・‥…━━━━━━

会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役 金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://insighta.jp/

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language