マンガを描ける作家さん大募集！　日経BPがコミティアに出展～日経トレンディ、日経エンタテインメント！、日経クロステック、日経ウーマンが参加～

株式会社 日経BP

2026年2月22日、東京ビッグサイト（東4・5・6ホール）で開催する創作同人誌即売会「COMITIA155（コミティア155）」に、日経BPが出張編集部として初出展します。書籍や企画記事のコミカライズ、ストーリーを重視した解説漫画など幅広いジャンルで、意欲とパワーがある作家を大募集します！

日経トレンディ、日経エンタテインメント！など4媒体が参加

参加媒体は、ヒット商品やトレンド予測が人気の『日経トレンディ(https://xtrend.nikkei.com/sp/trendy/)』や、映画・音楽・テレビ・アニメのトレンドがわかる『日経エンタテインメント！(https://xtrend.nikkei.com/sp/ent/)』、IT・製造・自動車・土木・建築の技術系webメディア『日経クロステック(https://xtech.nikkei.com/)』、女性リーダーのキャリアを応援する『日経ウーマン(https://woman.nikkei.com/WOM/)』の4媒体。いずれも、マンガ分野の強化を図るべく、描き手を求めています。あなたの作画や物語で新たな世界を切り拓きませんか？

年齢不問、漫画やイラスト、小説などのシナリオだけでなく、持ち込み企画も大歓迎です。ぜひ、あなたの「描きたい」を、コミティア155の日経BP出張編集部ブース（東4ホール）で教えて下さい。

メールでの持ち込みにも対応

当日会場に来られない方に向けて、メールでの持ち込み対応も行っています。下記QRコードを読み取り、原稿データを送信してください。

COMITIA155（コミティア155）とは？

「COMITIA」はオリジナルオンリーの「自主制作漫画誌展示即売会」です。

日程：2026年2月22日（日）11:00～16:00

場所：東京ビッグサイト 東4・5・6ホール（日経BP出張編集部は、東4ホールで出展します）

詳細：https://www.comitia.co.jp/html/155.html

日経BPについて

日経BP（https://www.nikkeibp.co.jp/）は、経営（ビジネス）、技術（テクノロジー）、マーケティング、医療、生活（ライフスタイル）などの幅広い分野で先端情報を提供する専門出版社です。雑誌、書籍、デジタルメディアの形で最新のトピックスを深く掘り下げた信頼性の高いコンテンツを日々発信しているほか、展示会・セミナーも積極的に展開しています。メディア発のコンサルティング集団「日経BP 総合研究所」では、専門性の高い各種メディアの最新情報を基に、企業・団体のイノベーション創出に協力し、経営課題や社会課題を解決していくための活動をサポートするソリューション事業を手掛けています。

