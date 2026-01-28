捨てられるはずだった「い草」が、椅子になった。畳メーカーが挑む、端材から生まれたサステナブル家具

広浜株式会社天然素材ならではのやさしい風合い

本製品は、畳の材料として使用される「い草の端材」を紐状にして編み上げた座面が特長です。

廃棄物として扱われてきた素材に、新たな役割を与える試みとして、畳メーカーならではの視点から生まれました。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/kouhin/5963x00000/

■開発のきっかけは、製造現場の「もったいない」

畳の製造現場では、い草の畳表（たたみおもて）が裁断され、形を整えられていく。

その過程で生まれる「端材」は、品質に問題がなくても使われずに廃棄されてきました。

畳としては使えなくても、素材としての強さや香り、風合いはそのままです。

「畳をつくる会社として、い草を最後まで活かしたい」という想いから、端材を“資源”として再定義し、新たな製品開発に取り組みました。

自社製造のフレームにい草の紐を編み込む工程。職人の手作業で丁寧に仕上げています。

■畳メーカーだからこそできた素材活用

い草は、軽く、通気性に優れ、適度な弾力を持つ天然素材です。

座面に編み込むことで、体をやさしく受け止め、長時間座っても蒸れにくい構造となっています。

さらに、い草特有の自然な香りが、空間にやわらかな落ち着きをもたらします。

それは、畳の上に座ったときの感覚に、どこか通じるものがあります。

廃棄されていたい草の端材を紐に加工して編み上げた座面。通気性が高く、蒸れにくい構造。

■「最後まで使い切る」ものづくりを形に

この椅子は、単なるアップサイクル製品にとどまりません。

廃棄物削減という環境面の価値に加え、日本発祥である畳に使われる「い草」の新たな可能性を提示する製品として、住宅や店舗、公共施設など幅広いシーンでの活用を想定しています。

今後も畳メーカーとしての技術と経験を活かし、環境と暮らしに配慮したものづくりを続けてまいります。

住宅や店舗、公共施設など、さまざまな空間に馴染むシンプルなデザイン別デザインも発売予定

■会社概要

広浜株式会社は、広島県山県郡北広島町にて畳の製造・販売を行う企業です。

日本の暮らしに根付く畳文化を大切にしながら、近年は防災用品や環境配慮型製品など、新たな分野への展開にも取り組んでいます。

会社概要

■会社名 広浜株式会社（こうひんかぶしきがいしゃ）

■代表者 代表取締役 北野 一明

■資本金 1,000万円

■創 業 1916年6月

■所在地 広島県山県郡北広島町有田756-1

■U R L https://www.kouhin.jp/

■Email info@kouhin.jp

■事業内容 畳・家具の企画・製造・販売