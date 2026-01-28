さらにカラダに優しく！糖質40％(※)オフから糖質50％(※)オフに「さらりとした梅酒 糖質50％オフ」～2026年2月から中身・パッケージをリニューアル～

チョーヤ梅酒株式会社

チョーヤ梅酒株式会社（本社：大阪府羽曳野市、社長：金銅重弘、以下チョーヤ）は、本格梅酒

「さらりとした梅酒 糖質40%オフ」を中身とパッケージデザインをリニューアルし、「さらりとした梅酒 糖質50％オフ」として2026年2月上旬より順次切り替えて参ります。

「さらりとした梅酒 糖質40%オフ」は「さらりとした梅酒」ブランドの糖質オフ商品として2016年9月6日（火）に発売した国産梅100%使用、酸味料・香料・着色料不使用の本格梅酒です。

健康を意識した生活が一般化する中、梅酒を飲む際に気にしている事の調査では食品添加物の有無に次いで2番目が糖質の量で、また、さらりとした梅酒が糖質50％オフを達成した場合、どの程度飲んでみたいかという調査では約9割の方が前向きな意向を示しました。(※1)

こうした調査結果を踏まえ、この度チョーヤでは従来品の中身をさらりとした口当たりはそのままに、糖質を「40%(※)オフ」から「50%(※)オフ」に、カロリーも「30％(※)オフ」から「40%(※)オフ」に改良、より後口は軽やかに、爽やかな梅の香りをお楽しみいただけます。

パッケージにも「糖質50％(※)オフ」の文字を中央に記載することで、お客様へ商品特長をわかりやすく訴求し、本格梅酒を楽しみたいが日常的に糖質を控えたい方、カロリーを気にされる方に選んでいただきたい商品です。

チョーヤは「とどけ、梅のちから。」をスローガンに、梅のもつ新しい可能性を追求し健康的で楽しい毎日を送れるよう梅の素晴らしさを世界中の人々にお届けします。

(※)当社「さらりとした梅酒」比

(※1)梅酒の飲む際に気にしていること 「とても気になる」「やや気になる」の合計

添加物の有無82.2%、糖質の量74.3％

さらりとした梅酒で糖質50%オフを達成した場合、どの程度飲んでみたくなるか？

「とても飲んでみたい」41.2％「やや飲んでみたい』48.6％ 合計で89.8％

（当社調べ 2025年7月 さらりとした梅酒飲用経験者N=500）

■製品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/202_1_37659a39fcf92a686a18afbfabce44ff.jpg?v=202601281151 ]

※希望小売価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。

■会社概要

■お問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/202_2_ac18b252e8b6529f56350dd3637f26f4.jpg?v=202601281151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/202_3_1e24e14a8fbf2b35f8e6bfba12002ed9.jpg?v=202601281151 ]

チョーヤ梅酒株式会社

TEL：072-956-0515(代表)