アールグレイ専門店が作る、全国の催事で行列ができる人気のソフトクリームを松坂屋上野店「ショコラプロムナード」にて期間限定販売！

日本初アールグレイ専門店※「&EARL GREY(アンドアールグレイ)神戸本店(所在：兵庫県神戸市中央区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2026年1月30日(金)～2月14日(土)の期間に、東京都台東区にある、松坂屋上野店で開催される「ショコラプロムナード」にて、人気のソフトクリーム、「Tea's Nama Chocolate」及び「ラミントン」を期間限定販売いたします。

※日本国内における「アールグレイ専門店」として（2018年4月、自社調べ）

【2026新作】ちょっぴりほろ苦い「キャラメルミルクティーソフト」が登場！

キャラメルミルクティー

力強いコクと芳醇な香りを持つアッサム茶葉を贅沢に使用し、紅茶の存在感をしっかりと感じられるミルクティーソフトに仕上げました。

そこへ重ねるのは、ちょっぴりほろ苦いビターキャラメル。

キャラメルの香ばしさと紅茶の深みが溶け合う、大人のためのキャラメルミルクティーソフトです。

2026年新作、&EARL GREYが提案する新しい“ほろ苦の美味しさ”を甘酸っぱいアプリコットメレンゲとともにお楽しみください。

-

商品名：キャラメルミルクティー

価 格：660円（税込）

-

※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。

【人気NO.1】天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフト

アールグレイリッチミルク

繊細な紅茶をソフトにするには大量の茶葉を使う必要があり、&EARL GREY(アンドアールグレイ)では、なんと、約50倍の茶葉を抽出して作っています。

天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフトは「食べるミルクティー」と言われており、全国の催事で毎回行列ができるほど！

あまずっぱいフランボワーズのメレンゲと一緒にお召し上がりください。

-

商品名：アールグレイリッチミルク

価格：660円（税込）

-

※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。

お茶とアールグレイの香りを楽しむ「Tea's Nama Chocolate」

天然ベルガモットとベルギー産チョコレート＆北海道産生クリームをたっぷりと使った、お茶とアールグレイの香りを楽しむ生チョコレート。

毎年バレンタインで完売の、紅茶で作った「アールグレイリッチミルク」をはじめ、2026年新作の「ビターキャラメルアールグレイ」など全6種類が登場。

ビターキャラメルアールグレイ

【2026年新作】

キャラメルの深いコクとビターな苦味。

その奥に広がるアールグレイの香りを楽しむ、贅沢な生チョコに仕上げました。

-

商品名：Tea's Nama Chocolate ビターキャラメルアールグレイ

内容量：9粒（57ｇ）

価格：1,620円（税込）

-

アールグレイリッチミルク

【人気No.1】

天然ベルガモットと紅茶の茶葉をたっぷり練りこんだ、とろける生チョコレートは

まるで上品なロイヤルミルクティーのよう。1番人気の生チョコ。

-

商品名：Tea's Nama Chocolate アールグレイリッチミルク

内容量：9粒（57ｇ）

価格：1,620円（税込）

-

バタフライピーアールグレイ

【人気No.2】

神秘のお茶バタフライピーで作った、天然ブルーの色が魅惑的。

-

商品名：Tea's Nama Chocolateバタフライピーアールグレイ

内容量：9粒（57ｇ）

価格：1,620円（税込）

-

ほうじ茶アールグレイ

香り高いほうじ茶を練りこみ、ほうじ茶ラテのような味わい。

-

商品名：Tea's Nama Chocolate ほうじ茶アールグレイ

内容量：9粒（57ｇ）

価格：1,620円（税込）

-

チャイアールグレイ

ホワイトチョコに7種のスパイス香るチャイを練りこんだ、スパイシーな生チョコレート。

-

商品名：Tea's Nama Chocolate チャイアールグレイ

内容量：9粒（57ｇ）

価格：1,620円（税込）

-

スイートベルガモット

スイートチョコに爽やかなアールグレイの香りをつけた、大人の生チョコレート。

-

商品名：Tea's Nama Chocolate スイートベルガモット

内容量：9粒（57ｇ）

価格：1,620円（税込）

※この商品には茶葉は使用しておりません。

-

【2026年新作】SNSで話題になったオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」

アプリコットジャムやラズベリージャムを挟んだスポンジケーキをチョコレートでコーティングし、ココナッツをたっぷりとまぶした、SNSなどで話題を集めたオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」がバレンタインに初登場！

今回はアールグレイ、チョコレート、プレーンの3種類をご用意しました。

アールグレイ×アプリコットジャムチョコレート×ラズベリージャムプレーン×ラズベリージャム

各486円（税込）

開催概要

名 称：「ショコラプロムナード」

会 場：松坂屋上野店 6階バレンタイン会場

期 間：2026年1月30日(金)~2月14日(土)

住 所：〒110-8503 東京都台東区上野3丁目29番5号

TEL：050-1782-1000

店舗概要

■神戸本店

店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」神戸本店所在地 ：〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-10営業時間：11:00～18:00(火曜定休日）TEL：078-891-3361

会社概要

商号 ： 株式会社キャセリンハウス

代表者： 代表取締役 武谷 真名

所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル

URL ： http://www.and-earlgrey.jp/

通販サイト：https://andearlgrey.base.shop