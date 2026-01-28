【新商品】機能も妥協しない、着け心地バツグンの響かないブラ。“じぶん史上最高”のメリハリボディと美シルエットを叶える！累計4万枚を突破した「ビスチェリーナ」からノンレースタイプが登場。

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行う株式会社HEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は1月27日（火）より公式オンラインショップにて、セミロング丈でメリハリボディをつくりながらもTシャツに響きにくい「ビスチェリーナ ノンレース」の販売を開始いたしました。

年齢とともにバストが垂れてきている、妊娠・授乳でバストが小さくなった、背中のお肉が気になって体形を隠す服を選んでしまう・・など、バストや体形の悩みは尽きないもの。

「ビスチェリーナ」はビスチェのようなセミロング丈で、トップとアンダーにしっかり差がついた理想のメリハリボディと美シルエットを作ることに特化した、バストも気分も上げてくれるブラ。

「着けた時の見た目も、服を着た時のシルエットも大好き！」とたいへん好評をいただいている、“じぶん史上最高バスト”に出会えるビスチェ風ブラ「ビスチェリーナ」。シルエットをキレイに見せる人気ブラの特徴は、以下の4つとなります。

セミロング丈で、メリハリのあるシルエットを実現！

「ビスチェリーナ」の最大の特徴は、その名のとおりビスチェのようなセミロング丈。トップとアンダーにしっかり差のついたメリハリボディを実現し、服を着るのが楽しくなるような美しいシルエットを叶えます。背中はレースとパワーネットで広範囲をしっかりサポート。集めたお肉をしっかりホールドすることで、背中のシルエットをすっきりと美しく見せながら、キレイな姿勢づくりを意識しやすくしてくれます。

“じぶん史上最高のふっくらバスト”を叶える様々な工夫が！

「ビスチェリーナ」は脇高設計とセミロング丈で、脇や背中に流れたお肉を本来のバスト位置にたっぷり集めます。4枚の布パーツをつなぎ合わせたヘブンジャパン独自の4枚はぎの立体設計で、バストの広がりを抑えながら、しっかり寄せて持ち上げます。「ビスチェリーナ」はこういった様々な工夫で“じぶん史上最高”のふっくらとしたバストとメリハリの効いたボディラインをつくり、おしゃれの楽しさをぐんと広げてくれます。

細部までこだわった着け心地

ワイヤーは独自開発の３Dワイヤーを使用しているため、体にカーブに沿いやすく痛くなりにくくなっています。3列3段ホックで安定感もバツグン。

ストラップはすべり止め付きでずれにくく、取り替え可能なので、透明のストラップやデザインストラップなどファッショに合わせて取り替えができます。

取扱表示も印字のためチクチクすることがなくとっても快適。薄手のパッドでバストの大きさの左右差を調整できます。

また、バックベルトは一枚仕立てで通気性がバツグンのため汗ばむ季節も気にせず着用できます。

布をはぎ合わせた独自開発のカップで「響きにくい」を実現

一枚の資材をプレスして響きにくいカップを作るモールドカップが主流ですが、モールドカップは柔らかくなったバストや骨格によってはバストに合いにくいことも。

「ビスチェリーナ ノンレース」は大人気商品の「ビスチェリーナ」の機能はそのままでカップは立体カップで表面をツルッと響きにくい仕様のため、服を着たときのボコボコを軽減します。

全62サイズの豊富なサイズ展開

下着はサイズが合ってこそ、本来の心地よさや機能を実感できるもの。C65～M90までの全62サイズ展開で、小胸さんからグラマーさんまで、幅広い体型の方に安心してお選びいただけます。

なお、サイズによって価格が変わることはありません。

カラーはベーシックな2色展開

肌なじみの良さと使いやすさを大切にした、ベーシックカラー2色展開。

透けにくく洋服にひびきにくいカラーと、シーンを選ばず使える定番カラーをご用意しました。

洋服に合わせて安心して着用でき、毎日のファッションをより心地よく楽しめます。

「快適な着け心地」「バストの形を整える機能」「服を着たときの立体感」すべてのこだわりを叶えるHEAVEN Japanの下着は、下着を作り続けて45年以上のパタンナーの知見が、上記のようにいたるところに詰まっています。何度も試作とスタッフによる試着を繰り返し、納得のいく商品だけをお届けしています。



私たちはこれからも、女性のライフスタイルに合わせた「適正下着(R)」をつうじて、一人ひとりの心と体に寄り添っていきたいと考えています。



＜商品情報＞

商品名：ビスチェリーナ ノンレース

価格：7,480円(税込)

サイズ：

カップC～D、アンダー65～80センチ

カップE～M、アンダー65～90センチ

カラー：ブラック、ヌーディーベージュ

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3213-bk

(https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3213-bk) https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3213-nube

※お揃いで使えるシームレスショーツ

スタンダードショーツ

価格：2,200円 (税込)

サイズ：M、L、LL、3L

カラー：ブラック、ヌーディーベージュ

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5149-bk

https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5149-nube

Tバックショーツ

価格：2,420円 (税込)

サイズ：M、L、LL

カラー：ブラック、ヌーディーベージュ

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5150-bk

https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5150-nube

HEAVEN Japanオンラインショップ

https://shop.heaven-jp.co.jp/

株式会社HEAVEN Japan（コーポレートサイト）

https://heaven-jp.co.jp/