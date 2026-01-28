コンセプト賃貸マンション「LUXENA+ PAWS藤沢」竣工のお知らせ

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）のグループ会社である株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区／代表取締役：秋澤昭一）は、コンセプトに特化した賃貸マンションシリーズ「LUXENA+(ラグゼナプラス）」の第二弾物件として展開する「LUXENA+ PAWS藤沢（パウズフジサワ）」が1月27日に竣工しましたので、お知らせいたします。

ハイグレード賃貸マンションシリーズ「LUXENA」（ラグゼナ）

LUXENA+ PAWS藤沢 外観完成予想CG

タカラレーベンでは、新築分譲マンション事業において、住まう方々の「人生（=Leben）」まで考え抜いたメインブランドの「LEBEN」を全国各地で展開しています。

「LUXENA」（ラグゼナ）は、当社の技術と経験を活かした高いデザイン性と快適性を兼ね備えたハイグレード賃貸マンションです。ラグジュアリー（Luxury）な空間が広がる、上質な暮らしを可能（Enable）にしていく、そんな意味合いを込めた名称として「LUXENA」と冠しております。

ハイグレード賃貸マンションシリーズ「LUXENA」ブランドサイト：https://luxena.jp/

「LUXENA+」（ラグゼナプラス）誕生の背景

「LUXENA+」は、ハイグレード賃貸マンションシリーズの「LUXENA」の建物に特別なコンセプトを加えた新シリーズ賃貸マンションです。

昨今、住まいに求められるニーズは多様化・細分化しており、賃貸マンションに求められる機能も「住む」だけではないプラスアルファの付加価値が求められております。そのようなニーズに応えるべく、当社では、「趣味で音楽を思いっきり楽しみたい」というニーズや「ペットに配慮した住環境で暮らしたい」というニーズにお応えするべく、全戸防音ルーム設備付きのマンションや、ドッグランを備えたマンション等、コンセプトを付加した「LUXENA+」シリーズの展開を開始することにいたしました。

2025年2月には「LUXENA+」の第一弾として防音賃貸マンション「LUXENA+ OTO南千住」を展開しました。

「LUXENA+」第二弾物件

今回「LUXENA+」の第二弾として展開する「LUXENA+ PAWS藤沢」は、一般的な「ペット飼育可」の賃貸ではなく、良質な暮らしを提供する「LUXENA」で、大切な人生のパートナーと一緒に暮らすために考えた「高級賃貸×ペットフレンドリー」をテーマにしたコンセプト型賃貸マンションです。

共用施設には天然芝のドッグランやトリミングルームを備え、各住戸にはペットに配慮したフローリングや壁クロス、ナノイー発生器を採用しました。

また、入居者が利用できる獣医師等の専門家による安心の24時間電話相談（アニコム24）サービスにも対応しております。

※anicom24は、アニコム パフェ株式会社が運営するサービスです。詳細は管理規約をご確認ください。

MIRARTHホールディングスグループは、Our Purpose（存在意義）「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」を実現させるために定めた2030年に向けた長期ビジョン「地域社会のタカラであれ。」のもと、今後も多様なニーズに対応する住まいの提供を継続してまいります。

物件概要

名称 ： LUXENA+ PAWS藤沢

所在地 ： 神奈川県藤沢市弥勒寺1丁目278番1、279番2

交通 ： JR東海道本線「藤沢」駅南口徒歩12分、江ノ島電鉄線「藤沢」駅徒歩18分

構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造地上7階建

総戸数 ： 41戸

間取り ： 1LDK、2LDK、3LDK

専有面積 ： 35.18平方メートル ～66.04平方メートル

バルコニー面積 ： 5.76平方メートル ～23.85平方メートル

駐車場 ： 26台（機械式21台、平置き3台、敷地外1台、車椅子用1台）

駐輪場 ： 56台

バイク置き場 ： 3台

URL ： https://luxena.jp/area/kanagawa_fujisawa/

事業企画・事業主／ 会社概要（タカラレーベン）

商号 ： 株式会社タカラレーベン

代表者 ： 代表取締役 秋澤 昭一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

設立 ： 1989年8月

事業内容 ： 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 ： 400百万円

URL ： https://www.leben.co.jp/

貸主・管理会社 ／ 会社概要（レーベントラスト）

商号 ： 株式会社レーベントラスト

代表者 ： 代表取締役 野村 貴大

所在地 ： 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館13階

設立 ： 2016年1月

事業内容 ： 賃貸管理事業、不動産販売事業、賃貸事業、建設業、不動産仲介業、保険代理業

資本金 ： 60百万円

URL ： https://www.leben-trust.co.jp/

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/