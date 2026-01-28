【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】GWは章月グランドホテルで過ごしませんか？限定プラン販売のお知らせ。
野口観光マネジメント株式会社
客室アメニティイメージ（男性向け・女性向け）
お部屋タイプを宿にお任せいただくことで、嬉しい特典付き！
75℃の源泉から生まれる湯けむりを利用した蒸し風呂（イメージ）
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
今年のゴールデンウィークのご宿泊予約のピークは5月3日～5日と予測されております。
この期間に宿泊を検討されているお客様はお早目のご予約をオススメいたします。
このたび、上記期間限定のプランをご用意いたしました。
【GW◇5/3～5限定】お部屋おまかせで特典付き！予定が合えば即予約がおすすめ【金の月】
どんな特典があるかは当日のお楽しみです。
皆様のご予約を心よりお待ちしております。
ご予約はこちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18750926&mode=secret&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18750926&mode=secret&search_type=undated)