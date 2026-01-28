ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、乾燥容量6kgを実現したヒーター式ドラム洗濯乾燥機「HWF-D100SL-W」を、2026年2月上旬より発売いたします。本製品は、「乾燥大容量」「しっかり洗える洗浄力」「毎日使いやすい快適設計」を兼ね備え、共働き世帯やファミリー層を中心に、日々の洗濯をより快適で自分らしいものへと進化させるドラム式洗濯乾燥機です。





商品ページ： https://www.hisense.co.jp/washer/hwf-d100sl-w/





ハイセンス ドラム式洗濯乾燥機発売





1. 乾燥大容量6kg。まとめ洗いでもカラッと仕上がる

洗濯物が多い日でも、まとめて乾燥でき、ふんわり・カラッとした仕上がりを実現します。ヒーター式ドラムならではの安定した乾燥性能で、天候に左右されない快適な洗濯環境を提供します。

2. 大容量でもしっかり洗える高い洗浄力

・水平ドラムによる多彩な洗い方

たたき洗い、ゆらゆら洗いなど、衣類に合わせた複数の洗浄動作により、大容量でもムラなくしっかり洗浄。衣類へのダメージを抑えながら、汚れを効果的に落とします。

・コースに合わせた洗濯方式

槽の上から下に落とす「たたき洗い」、やさしく洗う「ゆらゆら洗い」、槽洗浄コースでの「遠心洗い」など、コースに合わせた動きを選択できます。

・温水洗浄でガンコな汚れもすっきり

冷水では落としきれない皮脂汚れや黄ばみも、温水でしっかり洗浄。4段階の水温設定が可能なため、衣類の素材や汚れに応じて最適な洗濯が行えます。

3. 毎日のお洗濯をもっと快適にする使いやすさ

・自動投入

液体洗剤・柔軟剤をタンクにまとめてセットすれば、毎回適量を自動投入。タンクは本体から取り外し可能で、補充やお手入れも簡単です。

・排水フィルター

洗濯時に出る糸くずやホコリをしっかりキャッチ。たまったゴミは簡単に捨てられ、日々のお手入れもラクに行えます。

・乾燥フィルター

乾燥時に集まる糸くずやホコリも、フィルターを外して捨てるだけ。簡単なお手入れで、乾燥性能を長くキープします。

・自動槽洗浄

すすぎ工程で洗濯槽を高速回転させ、内槽・外槽のすみずみまで洗浄。洗剤残りや汚れをしっかり洗い流し、清潔な状態を保ちます。

・自動槽乾燥

洗濯槽の内側はもちろん、手の届きにくい裏側に付着した水分までしっかり乾燥。カビの発生を抑え、清潔で気持ちよく使えます。

4. 毎日の洗濯を「わたしらしく」する3つの＋機能

いつもの洗濯コースに、ボタンひとつで機能を追加できる**3種類の「＋機能」**を搭載。

・香＆消臭

・2度洗い

・ナイト

仕上がりや気分、衣類に合わせて洗濯をカスタマイズできる、ハイセンスならではの使いやすい提案です。

■ハイセンスグループについて

ハイセンス(Hisense)は、1969年に中国・青島で設立されたグローバル総合家電メーカーです。2019年に創業50周年を迎え、現在は世界100,000人以上の従業員を擁し、2024年度の売上高は約4.5兆円に達しています。テレビの出荷台数においては、中国市場でシェアNo.1を誇り、世界有数の家電ブランドとして成長を続けています。高い研究開発力と優れたグローバル経営マネジメントを基盤に、最新の通信技術、人工知能(AI)システム、デジタルマルチメディア技術をはじめ、家電、通信、不動産など幅広い分野を網羅した多角化経営を確立し、現在では世界160以上の国と地域でハイセンス製品が選ばれています。

またハイセンスは、スポーツマーケティングを重要なブランド戦略の柱と位置づけ、世界中のスポーツを幅広くスポンサード・支援しています。

2018年FIFAワールドカップ・ロシア大会および2017年FIFAコンフェデレーションズカップの公式スポンサーを皮切りに、テニス、ラグビー、F1(TM)など多様なスポーツを継続的に支援してきました。さらに、2022年FIFAワールドカップ・カタール大会公式スポンサー、UEFA EURO 2024(サッカー欧州選手権)公式パートナーを務めるなど、世界最高峰のスポーツイベントとともにブランド価値を高めてきました。

近年では、FIFAクラブワールドカップ2025(TM)公式パートナーに就任するとともに、FIFAワールドカップ2026公式スポンサーとして、次なる世界的スポーツの祭典をグローバルにサポートしています。日本国内においては、2023年より横浜DeNAベイスターズの公式スポンサーとして、地域に根ざしたスポーツ支援にも積極的に取り組んでいます。

また日本市場では、横浜流星をブランドアンバサダーに起用。先進性・信頼感・親しみやすさを兼ね備えたブランドイメージを体現し、テレビをはじめとする白物家電領域において、日本の生活者に寄り添ったブランドコミュニケーションを展開しています。ハイセンスグループは今後も、グローバルな技術力とスポーツを通じた感動体験を融合させながら、「暮らしの楽しさ」と「心の豊かさ」を世界中のお客様にお届けしてまいります。





ホームページ： https://www.hisense.co.jp