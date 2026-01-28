三和電気計器株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：田中 真秀)は、エレベータの絶縁抵抗測定にも対応する15V／500Vのテスト電圧を搭載したデジタル絶縁抵抗計「MG601」を2026年1月21日に販売開始しました。









【製品概要】

デジタル絶縁抵抗計MG601は作業服の胸ポケットに収まるコンパクトな本体でありながら、IEC61010 CAT.IV300V/CAT.III600Vの安全規格に適合し、昨年7月に発売した6レンジ式のMG102のラインナップ製品です。

搭載のテスト電圧はエレベータ(昇降機)の絶縁抵抗測定に適している15V/500Vの2レンジ式である。各ファンクションボタンはLEDバックライト付きで、中央のテストボタンを中心に円状に配置して視認性をアップさせました。

ファンクションは、絶縁抵抗測定以外も現場で使用頻度の多い、AUTO V(AC/DC自動判別)、抵抗、導通、周波数測定も搭載する。また、当社別売の速度計SE9100とアナログ出力コードを接続して速度を表示できる、DCmAファンクションを搭載しています。

MG601に、接続ケーブル(ALE101)、携帯ケース(C-DG3a)、ハンガーマグネット(HM-1)を同梱した、MG601-Mとしての販売も行います。





MG601





速度計SE9100との接続





附属品と接続





【主な特長】

本体のデザインや機構は操作性の向上、アイキャッチも洗練さが増し印象に残るものを目指しました。標準付属品は紛失や置き忘れが少しでも防止できるように本体に収納できるように工夫しました。

・IEC61010／IEC61557に準拠した安全設計

・絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド

・バックライト付き液晶表示器

・ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカピン付属

・オートパワーオフ機能

・オートディスチャージ(自動放電)機能

・絶縁抵抗測定でテストボタンを押す前に測定対象に10V以上の活線状態である場合には自動検出して電圧表示しテスト電圧を停止

・別売の速度計SE9100と接続により、エレベータなどの速度を表示可能









【主な仕様】

テスト電圧/MΩ ： 15V/21.0MΩ

500V/210MΩ

AUTO V(ACは真の実効値)： 600.0V(AC/DC自動判別0.5V以上)

抵抗 ： 999.9kΩ

導通 ： 30Ω以下でブザー音

周波数(電圧と同時) ： 45～400Hz(確度保証範囲)

電源 ： LR03(アルカリ単4) ×4本

寸法/質量 ： 147(H) x 58(W) x 33 (D) mm (突起部除く)/

約298g(電池含む)

付属品 ： 赤黒テストリード、アリゲータクリップ、

ブレーカピン、取扱説明書 *以下はMG601-Mのみに付属

接続ケーブル、携帯ケース、ハンガーマグネット









【価格その他】

[MG601]

標準価格： 54,800円(税込60,280円)

製品URL ： https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/products/insulation-grounding/MG601.html

[MG601-M]

標準価格： 62,500円(税込68,750円)

製品URL ： https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/products/insulation-grounding/MG601-M.html









【会社概要】

商号 ： 三和電気計器株式会社

代表者 ： 代表取締役 田中 真秀

所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル

創業 ： 1941年8月

事業内容 ： 電気測定器の製造販売

資本金 ： 5,577万円

URL ： https://www.sanwa-meter.co.jp/

公式直販URL ： https://www.sanwa-meter.com/

X (旧twitter) ： https://x.com/sanwa_meter









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

三和電気計器株式会社

フリーダイアル：0120-51-3930(受付・平日：9：30～12：00 / 13：00～17：00)