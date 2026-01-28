ペット向けヘルステックベンチャーの株式会社SNS研究所(本社：韓国、代表：シン・ヨンジュン)は、犬体工学膝サポーター『Fitdog(フィットドッグ)』の日本市場参入において、楽天市場での顧客評価および流通企業との商談結果に基づき、当初の予定を前倒しして日本国内への供給体制および販売チャネルを本格的に拡大することを決定した。

この決定に基づき、上半期中に実店舗での販売へつながるチャネルの拡大を目指す。





Fitdog









■背景：日本の住環境が抱える課題とFitdogの適合性

日本は室内飼育が一般的であり、フローリングなどの滑りやすい床材が小型犬の関節に負担をかけるケースが社会的な課題となっている。しかし、従来のサポーターは「すぐにズレてしまう」「着脱が難しい」という課題があり、決定的なソリューションが不在であった。今月開設した楽天市場公式ストアでは、理学療法士が設計した「上下二重圧迫構造」による固定力と、長時間着用しても負担の少ない「通気性素材」が、愛犬の健康を案じる日本の飼い主から高い評価を獲得している。さらに、これらの実績を背景に実施した日本の大手流通企業や専門商社(B2B)との商談において、「日本の店舗でも十分に通用する品質である」との評価と、実店舗での取り扱いに関する具体的な要望があったことから、日本市場における潜在ニーズが極めて高いと判断した。





▼「Fitdog」商品ページ

https://item.rakuten.co.jp/koko-s/fitdog/









■決定事項：テスト段階から「本格展開」へ

SNS研究所は、市場からのフィードバックを反映し、単なる越境ECの枠を超えた「現地密着型」の事業拡大策を実行に移す。





実店舗展開の早期化(Touch & Try)当初はオンライン専業での展開を想定していたが、製品の素材感やフィット感を実際に試着・確認したいという顧客とバイヤーの強い要望に応え、「オフライン拠点(実店舗)」への導入準備を前倒しで開始する。現在、主要都市のペット専門店や百貨店ポップアップなど、顧客接点の創出に向けた調整を進めている。





日本専用サポートおよび異業種連携の強化により安心して製品を使用してもらうため、購入前後の相談やサイズ選びをサポートする日本語カスタマー体制を拡充する。また、ペット保険会社やケアサービス企業との連携も視野に入れ、単なる「モノ売り」ではなく、愛犬の健康寿命を延ばすためのトータルソリューションとしての提供を目指す。









■代表コメント

SNS研究所のシン・ヨンジュン代表は、「日本の愛犬家の皆様および流通パートナー様からの温かい反応に感謝している。今回の決定は、Fitdogが日本で一過性の流行ではなく、長く愛される『必需品』として定着するための第一歩だ。品質とサービスの向上に全力を尽くす」と述べた。









■日本国内での展開スケジュールについて

現在、日本国内のオフライン販売および提携サービスの開始に向けた最終調整を行っている。実店舗での販売開始時期や取り扱い店舗リストについては、準備が整い次第、公式サイトおよびプレスリリースにて順次案内する予定である。









【会社概要】

製造元：株式会社SNS研究所

公式サイト： https://snsaqua.co.kr/





日本総括・販売元：CIG株式会社

公式サイト： https://choigo.co.jp/