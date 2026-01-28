総合家電メーカー、ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、液体洗剤・柔軟剤「自動投入」機能を搭載した全自動洗濯機「Lシリーズ(5.5kg／7kg)」に、空間に調和する落ち着いたブラックモデル「HW-G55XL-B／HW-G70XL-B」を新たに追加し、2026年2月上旬より発売します。国内のR＆Dセンターが“日本基準”で開発し、日本の住環境にフィットするサイズ設計と使いやすさに加え、生活感を抑えたデザイン性を両立した、日本のお客様のための製品です。





ハイセンスLシリーズブラックモデル





「Lシリーズ」は、昨今の洗濯機購入要因として重要なトレンドになっている「自動投入」機能を非常にコンパクトなボディに融合させました。毎回の計量の手間や過投入がなくなるだけではなく、液体洗剤／柔軟剤タンク容量が大きいので、継ぎ足す回数も少なく済みます。

頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力もありつつ、設置性と使いやすさに優れたサイズ・デザインに仕上げています。





コンパクトボディ





■製品特長

(1)人気のブラックカラー追加

落ち着いたブラックカラーを新たにラインアップ。生活感が出やすい洗濯機を、空間になじむ「インテリア家電」として再定義しました。モノトーンやシックな洗面・ランドリースペースとも高い親和性を持ち、空間全体を引き締めるデザインに仕上げています。





HW-G55XL-B概要

HW-G70XL-B概要





(2)液体洗剤・柔軟剤「自動投入」機能

洗濯のたびに最適な量を自動で計測するため、液体洗剤・柔軟剤を無駄使いせずに済み、経済的です。毎日の計量の手間や詰め替えの手間も減らし、洗濯にかかる時間を短縮します。

液体洗剤／柔軟剤タンクは、掃除しやすい着脱可能タイプを採用。各サイズ一律で各550mlと、大容量を誇ります。

洗剤・柔軟剤自動投入





(3)使いやすさ重視のデザイン

視認性の良い操作パネルを本体上部の後ろに配置しているため、手前側がスッキリ。衣類を出し入れしやすい構造です。さらに、自動投入タンクや洗濯状況が見える「透明窓」つき。誰でも使いやすい設計です。

わかりやすい操作性

ガラストップ

折りたたみ式ふた





(4)頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力

・立体シャワー水流

水を滝のように勢いよく落下させる「タテ水流」と、洗濯機の回転による「ヨコ水流」の組み合わせにより、立体的な水流を生み出すことで、低い水位でも衣類をしっかり洗います。





・激流パルセーターV3

新形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻きのような水流を起こして衣類を舞いあげ、衣類の絡まりを抑えつつ、しっかり洗浄します。

脱水後はパルセーターをゆっくり動かし、衣類の絡みをほぐして取り出しやすくする「ほぐし脱水」機能も搭載しています。

お手入れラクラク





・ダイヤモンド形状のステンレス槽

ステンレス製の洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状になっており、様々なタイプの汚れを効果的に落とします。





(5)豊富な洗濯コースと「＋機能」

標準に加えて7種類の洗浄コースに、「香＆消臭」「2度洗い」「部屋干し」をワンタッチで追加できる、ハイセンス独自の「使い勝手をよくする」機能つき。環境に合わせたアレンジ、ワンランク上の洗濯が簡単にできます。

(※)「コース」により、追加できない「＋機能」があります。









(6)3つの槽洗浄コースで、いつも清潔

3つのコースで洗濯槽を清潔に保ちます。

10分コース ：毎回の洗濯の前や後に、サッと水道水で洗い流します。

4時間コース ：市販洗濯槽クリーナーで洗濯槽を清潔にします。

12時間コース：ガンコな汚れをしっかり落とします。

3つの槽洗浄コース





寸法図