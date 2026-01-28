48年続く“コンクリートの穴あけ”の老舗、YouTubeチャンネル「コンクリートの外科医【つ～さん】」を開設。危険な工事穴を可視化し、安全な穴あけ工事の基準を発信

都築ダイヤモンド工業株式会社

X線探査・コアボーリングを手がける都築ダイヤモンド工業株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役：都築孝己)は、YouTubeチャンネル「コンクリートの外科医【つ～さん】(URL：https://www.youtube.com/@drill2-3(https://www.youtube.com/@drill2-3))」を開設しました。本チャンネルでは、リフォームや設備工事の現場で実際に確認された危険な穴あけ施工をX線(レントゲン)で可視化し、建物を傷つけない安全な穴あけ工事を“業界の常識”として広めることを目的としています。

■チャンネル開設の背景

近年、リフォーム工事や設備更新の増加により、コンクリートへの穴あけ作業は日常的に行われています。しかし現場では、鉄筋や配管の位置を十分に確認しないまま施工が行われ、建物の耐久性を損なうケースが少なくありません。特に、X線探査とコア抜き(穴あけ)を別々の業者に依頼することで、安全性の責任範囲が曖昧になり、結果として施工ミスが見過ごされる構造的な問題も存在しています。こうした現状を踏まえ、48年にわたり非破壊検査と穴あけ工事に携わってきた当社は、現場の実態と正しい判断基準を広く共有するため、YouTubeでの情報発信を開始しました。

■チャンネルのコンセプト

「コンクリートの外科医【つ～さん】」は、

- 累計10万箇所以上のコア抜き実績- 非破壊検査から穴あけまでをワンストップで対応できる技術力

を背景に、専門家の視点から施工の良し悪しを可視化するチャンネルです。

リフォーム業者や空調・電気・衛生設備業者を主な対象とし、

- 安全に、早く、コストを抑えて穴をあけるために必要な知識- 信頼できる施工会社を見極める基準

を分かりやすく伝えます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b8Mn0AMyDMY ]

■発信内容と特徴

本チャンネルでは、以下のような内容を中心に発信します。

- 建物を傷つけない穴あけ技術の解説- 穴あけ作業を発注する際の注意点や適正基準の提示- 建設業・設備業の現場で役立つ専門知識の共有

また、実際の工事現場において、過去に他業者が施工した穴をX線で調査し、鉄筋切断や不適切な施工が放置されているケースを取り上げ、注意喚起を行う点が大きな特徴です。

施工の裏側を可視化することで、業界全体の安全意識向上を目指します。

■チャンネル概要

チャンネル名：コンクリートの外科医【つ～さん】

URL：https://www.youtube.com/@drill2-3

＜出演者プロフィール＞

【つ～さん】

コア抜き一筋20年。日本にコア抜き技術が導入された初期から現場に立ち続けてきた、老舗コア抜き専門会社の社長であり、現場を知り尽くしたプロフェッショナル。

X線探査とコア抜きを一貫して対応することで、短納期・適正価格を実現し、建物を傷つけない確実な穴あけ施工を徹底してきました。

これまで数多くの現場で、他業者による危険な穴あけや鉄筋切断の実態を目の当たりにしてきた経験をもとに、本チャンネルで注意喚起と正しい知識を発信します。

【会社情報】

社名：都築ダイヤモンド工業株式会社

設立：1986年10月31日（創業 1979年1月10日）

代表者：代表取締役・都築孝己

事業内容：X線探査、コアボーリング、ウォルソー、ケミカルアンカー

本社：大阪府大阪市平野区喜連西1丁目19-47

URL：https://tsuzuki-dx.com/