メシウス株式会社(本社：仙台市泉区紫山3-1-4、代表取締役社長：小野 耕宏、旧社名：グレープシティ株式会社)は、業務アプリケーション開発支援ライブラリ製品群において、SaaS型アプリケーションへの配布をよりスムーズにする「SaaS商用配布ライセンス」を、2026年2月25日(水)より提供開始することをお知らせいたします。





昨今、多くの開発現場でSaaS(Software as a Service)形式でのサービス提供が主流となっています。当社の開発支援ライブラリは高い拡張性と組み込みやすさが評価され、多くのSaaS事業者に採用された実績を持っています。また、SaaS開発における最適なアーキテクチャや活用方法のノウハウを発信するなど、クラウド環境での利用を積極的に支援してまいりました。





こうした取り組みもあり、当社ライブラリのSaaSへの組み込みに関するご相談件数は急増しております。一方で、これまでは商用SaaSとして配布する際には個別の契約締結が必要であり、導入に時間を要するケースがありました。

この課題を解消し、より簡単・迅速にSaaS開発を実施いただけるよう、標準ライセンス体系として本ライセンスを新設いたしました。本ライセンスの新設により、当社開発支援ライブラリをよりスムーズにSaaSアプリケーションに導入いただけるようになります。









▼SaaS商用配布ライセンスの概要

本ライセンスは、対象製品の機能を組み込んで開発したWebアプリケーションを、インターネットや情報通信ネットワークを介して、有償サービスとして配布・提供する際に必要なライセンスです。









◆選べる契約タイプ

● 年間契約：

初期費用を抑え、サービスの成長に合わせて利用したい場合に最適です。1ドメインにつき年1回まで配布済みアプリケーションの配布先ドメイン変更できる「配布ドメインの変更権」、配布済みアプリケーションに使用されている製品のアップグレードと再配布が可能な「配布アプリケーションアップデート」が付属します。

● 永続契約：長期的な運用において、トータルコストを抑えたい場合に最適です。









◆ドメイン単位のシンプルな許諾基準

本ライセンスは、アプリケーションの配布を「ドメイン単位」で許諾します。

● 配布可能数：1ライセンスで5ドメインまで利用可能。

● 対象ドメイン：プライマリドメイン、サブドメイン、または独自ドメインに対応。





≫ドメインライセンス早わかりガイド

https://developer.mescius.jp/license/javascript/distribution









◆対象製品

製品名：ActiveReports for .NET 18.0J

日本の帳票開発を支援する.NET帳票コンポーネント





製品名：DioDocs for Excel/PDF

ExcelやPDFを作成・編集するAPIライブラリ





製品名：SPREAD for ASP.NET 10.0J

Excelのような外観と操作性を持つASP.NET Web Forms用のスプレッドシート





製品名：InputManPlus for ASP.NET 10.0J

柔軟できめ細やかな入力フォームを実現するASP.NET Web Forms用の入力コントロールセット





製品名：ComponentOne(Enterprise、ASP.NET MVC、ASP.NET Web Forms、Data Services)

データグリッド、チャート、入力、ナビゲーション、レポートなど、300種類を超える.NET開発用UIコントロールセット





製品名：ActiveReportsJS

帳票開発に必要な機能を備えたJavaScriptライブラリ





製品名：InputManJS

日本仕様の入力用コントロールがセットになったJavaScriptライブラリ





製品名：SpreadJS

ExcelライクなスプレッドシートをWeb上で実現するJavaScriptライブラリ





製品名：Wijmo

グリッド、チャート、入力、ピボットなど40以上のコントロールを備えるJavaScriptライブラリ









◆価格

● 1SaaS商用配布ライセンス(年間契約)： 990,000円(10％税込)

● 1SaaS商用配布ライセンス(永続契約)：3,300,000円(10％税込)

※無制限のドメイン数のご要望や、複数製品を組み込んだアプリケーションを配布する場合は、当社営業部までお問い合わせください。





■SaaS商用配布ライセンスの詳細

https://developer.mescius.jp/purchase/license/saas-commercial





■当社製品のSaaSでの利用状況と事例

https://developer.mescius.jp/spreadjs-platform-development





当社では、今後も高品質なアップデートと技術サポートの充実はもちろん、市場の変化やニーズに寄り添った柔軟なライセンス体系を追求し、企業のシステム開発を支援してまいります。









▼メシウスの開発支援ツールについて

メシウスの開発支援ツールは35年以上にわたりプログラマの皆さまと共に、開発の現場をまい進してきました。国内のビジネス実務に即した日本仕様の製品群で、開発生産性だけでなくエンドユーザーの操作性をも格段に向上させます。常に最新技術にいち早く対応するのはもちろん、ユーザーの既存資産を活かせるように互換性にも配慮した各種コンポーネント製品が、これまでとこれからの開発をサポートし続けます。





■メシウスの開発支援ツール - Developer Solutions -

https://developer.mescius.jp/









【会社概要】

会社名 ： メシウス株式会社[MESCIUS inc.](旧社名：グレープシティ株式会社)

設立日 ： 1980年5月

資本金 ： 1千万円

代表者名 ： 小野 耕宏

企業サイト： https://www.mescius.com/

事業内容 ： Developer Solutions事業…ソフトウェア開発支援ツールの開発、販売

https://developer.mescius.jp/

Enterprise Solutions事業…業務改善ソリューションの開発、販売

LeySer事業…学校法人向け業務システムの開発、販売

SERVE事業…社会福祉施設向け業務支援システムの開発、販売

https://www.mescius.com/business/

国内事業所： 本社 仙台市泉区紫山3-1-4 ／関東支社／関西支社

海外拠点 ： MESCIUS USA Inc.／MESCIUS EUROPE GmbH／

MESCIUS Korea inc.





・MESCIUSおよびActiveReports、ActiveReportsJS、ComponentOne、InputMan、InputManJS、SPREAD、SpreadJS、DioDocs、Wijmoはメシウス株式会社の登録商標または商標です。

・その他記載されている製品名は各社の登録商標または商標です。









【一般の方のお問い合わせ先】

メシウス株式会社

Developer Solutions事業部 営業部

sales@mescius.com

050-5490-4661