仙台市泉区「泉パークタウン タピオ」 2/1(日)～14(土)「Tapio Valentine 2026」開催
泉パークタウン タピオ(仙台市泉区／運営：三菱地所プロパティマネジメント株式会社)は、2026年2月1日(日)から2月14日(土)に「Tapio Valentine 2026」を開催します。期間中、南館1階 ノースコートでは、「Chocolaterie Tapio by エムアイプラザ三越」を開催し、タピオに多種多彩なショコラが一堂に会します。
また、2月2日(月)には「MOMI&TOY'S/BAGEL & BAGEL」がリニューアルオープンするほか、2月21日(土)からは、仙台泉プレミアム・アウトレットと合同で「お買い物券が当たる！LINEスタンプラリー」も開催します。
2月もイベント目白押しの泉パークタウン タピオに、是非、ご家族皆さまでお越しください。
これからも地域の皆さまをはじめ多くのお客さまにご愛顧いただくべく、より良い施設運営に尽力してまいります。
■『Chocolaterie Tapio by エムアイプラザ三越』
期間 ：2026年2月1日(日)～2月14日(土)
各日10:00～18:00 ※最終日は17:00終了
開催場所：南館1階 ノースコート
Chocolaterie Tapio by エムアイプラザ三越
＜お取り扱い商品 一例＞
【タピオ初登場ブランド】
ベルアメール 京都別邸 『スティックショコラ 3本ギフト』
・ベルアメール 京都別邸 『スティックショコラ 3本ギフト』 1,620円(税込)
軽い食感とくちどけにこだわった人気の棒付きチョコレート・スティックショコラ。バレンタイン限定スティックショコラと定番スティックショコラの限定アソートです。
セバスチャン・ブイエ 『ショコラ ア マキエセット』
・セバスチャン・ブイエ 『ショコラ ア マキエセット』 2,916円(税込)
本物そっくり♪グラマラスな口紅の形をイメージしたルージュショコラと、コンパクトケースに入ったチークのようなコスメ風ショコラ。遊び心とセンスが光る大人気シリーズです。
【タピオ初登場商品】
OGGI 『生チョコレートケーキ』
・OGGI 『生チョコレートケーキ』 3,240円(税込)
「トリュフチョコレートのように口に入れるだけで、自然と溶けていく美味しさをケーキに仕立てたい」との想いから誕生したケーキ。コニャックナポレオンの香りがチョコレートクリームの味に奥行きをもたらします。
松風屋 『フェイスポーチ（パペットスンスン）』
・松風屋 『フェイスポーチ(パペットスンスン)』 1,320円(税込)
手ざわり抜群！スンスンのお顔が刺繍されたふわふわポーチに2種のチョコクランチを詰め合わせました。使いやすいサイズでデイリー使いにぴったりです。
松風屋 『パンどろぼう缶』
・松風屋 『パンどろぼう缶』 1,512円(税込)
フランスパンを抱いたかわいいパンどろぼう缶に、チョコクランチとシュガーバターラスクを詰め合わせました。お部屋に飾ってもgood！
その他多彩なショコラを多数ラインナップして皆さまのご来場をお待ちしております。
■【RENEWAL OPEN】「MOMI&TOY'S/BAGEL & BAGEL」
MOMI&TOY'S BAGEL & BAGEL
2月2日(月)、南館2階フードコートに「MOMI&TOY'S/BAGEL & BAGEL」がリニューアルオープン！
アーモンド粉を贅沢に使用した、ふんわりさくさくとした生地が特徴の“とろけるクレープ”「MOMI&TOY'S(モミアンドトイズ)」と“しっとりもちもち”ソフトな食感が特徴のベーグル専門店「BAGEL & BAGEL(ベーグル アンド ベーグル)」が楽しめる、両ブランドを併設した店舗です！
オープン日：2月2日(月)
業態 ：クレープ、タピオカ、ベーグル
場所 ：南館2階フードコート
【オープン記念特典】
〇2月2日(月)～2月8日(日)
・ベーグル7個セット 1,795円(税込)
・いちごバナナチョコホイップ 740円→600円(税込)
〇2月2日(月)～なくなり次第終了
・1,500円(税込)以上ご購入の方にオリジナルグッズプレゼント！
・2,000円(税込)以上ご購入の方にオリジナルエコバッグプレゼント！
■泉パークタウン タピオ × 仙台泉プレミアム・アウトレット
『お買い物券が当たる！LINEスタンプラリー』
期間 ：2026年2月21日(土)～3月22日(日) 各日10:00～20:00
実施場所：泉パークタウン タピオ、仙台泉プレミアム・アウトレット各店
期間中、両館の対象店舗で税込1,000円以上のお買い物やお食事をしてスタンプをためよう！
チャレンジ達成毎にお買い物券が当たる抽選にご参加いただけます。
※LINEアプリをお持ちのスマートフォンのみでご参加いただけます。
※催事や一部対象外店舗あり。
お買い物券が当たる！LINEスタンプラリー