株式会社ダイショー(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：松本 俊一)は、2026年春夏の新製品として『とんバラ焼の素』を2月1日(日)より全国で発売します。

当社が実施したインターネット調査では、献立のレパートリーや毎食作る大変さへの悩みに対し、短時間で簡単に作れるメニューへの高いニーズが見られました。一方で、時短簡便イメージのある「炒め物」については「味付けのマンネリ化」などの不満が挙げられています。そこで「ご当地の外食店で気軽に食べられる一品を再現できる調味料」に着目しました。当社は昨年、“巷のソウルフード”と銘打ち、ご当地メニューが気軽に楽しめる専用調味料シリーズを立ち上げ、その第1弾として東京都北区東十条発祥の「からし焼の素」を発売しました。そして今季は、石川県金沢市で親しまれている一品をラインアップします。





「とんバラ焼」は、焼いた豚バラ肉と千切りキャベツを香味味噌だれで混ぜ合わせて食べるご当地メニューです。『とんバラ焼の素』は、味噌・しょうゆに、りんご・もも果汁の甘みを加え、生姜とにんにくの風味を効かせた、あっさりとした味わいの【香味味噌だれ】と、黒こしょう・ガーリック・ジンジャーに、焦がし味噌と炭火の風味を加えた【下味スパイス】がセットになったメニュー専用調味料です。香ばしく焼いた豚バラ肉と千切りキャベツに香味味噌だれをかけて混ぜ合わせれば、豚バラの旨み・キャベツの食感・たれのあっさりした味わいが一体となり、ごはんが止まらないやみつきの味わいです。石川県金沢市のソウルフードを、是非ご家庭でお楽しみください。





とんバラ焼の素





■ 製品仕様

製品名 ：とんバラ焼の素

容量 ：86g(香味味噌だれ：70g、下味スパイス：16g)

希望小売価格(税込)：270円

販路 ：量販店などの精肉コーナー

発売日 ：2026年2月1日

発売地区 ：全国

製品特徴 ：味噌・しょうゆに果汁の甘みを加え、生姜とにんにくの風味を効かせた【香味味噌だれ】と、黒こしょう・ガーリック・ジンジャーに焦がし味噌と炭火の風味を加えた【下味スパイス】のセットです。





調理例(とんバラ焼き)





■ 読者からのお問い合わせ先

株式会社ダイショー お客様相談窓口

TEL：0120-092ー860

https://www.daisho.co.jp