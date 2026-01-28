「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY Company(本社：東京都港区、TECH PLAY Company代表：片岡 秀夫)が運営する、30万人※の会員をもつテクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY(テック プレイ)』は、次世代のリーダーエンジニアに今必要なコンテンツを届ける新企画「みんなのTECH PLAYまつり」を2026年2月2日(月)から2月6日(金)の5日間にわたって開催いたします。本イベントでは、オンラインイベントや動画、マガジンなどのコンテンツを通じて、変化の速いAI時代においてエンジニアが何を学び、どう進むのかを見つめ直し、次の一歩を考えるヒントを提供します。

■特設ページはこちら

■『第1回 みんなのTECH PLAYまつり』開催背景

『TECH PLAY』は、「テクノロジーを通じて社会に貢献しようとする人や組織の挑戦を支援する」をミッションに掲げ、これまでは企業やクライアントの課題を起点としたイベントの企画・運営を中心に成長してきました。

しかし、AI技術の急速な進歩により、エンジニアを取り巻く環境は大きく変化し、「学び続けないと置いていかれるのでは」という不安を感じる技術者が増えています。このような時代背景の中で、『TECH PLAY』は「これからの日本を牽引していく次世代リーダーエンジニア」にとって本当に必要とされるプラットフォームへと進化していくことを決意いたしました。

今回の「みんなのTECH PLAYまつり」は、技術者が「いま何を学ぶべきか」「どんなキャリアを描きたいか」を出発点に、技術・キャリア・発信という3つの視点から、次世代リーダーエンジニアが今必要な情報や体験を届ける特別企画です。









■「第1回 みんなのTECH PLAYまつり」イベント概要

「第1回 みんなのTECH PLAYまつり」は、“変化の速いAI時代、これからどう進む？” をテーマに、エンジニアが「学ぶ・つながる・発信する」を実現する5日間のオンラインイベントです。期間中は、トップエンジニアによるトークセッション、テーマ別動画企画、LT会(ライトニングトーク)、TECH PLAY編集部によるマガジン特集などのコンテンツを楽しめます。





【メインテーマ】

変化の速いAI時代、「これからどう進む？」をみんなで考えよう！





【開催期間】

2026年2月2日(月)～2月6日(金)





【アンバサダー】

河合 俊典(ばんくし)氏(エムスリー株式会社 VPoE)





【主な登壇者(予定)】

蜂須賀 大貴 氏(Newbee株式会社 代表)

KT 氏(Canva Japan株式会社 Japan Community Lead & Evangelist)

ミノ駆動 氏(合同会社DMM.com プラットフォーム開発本部第3開発部)

その他、各分野の専門家





【タイムスケジュール(予定)】

2月2日(月)

［昼］AI時代、エンジニアの仕事の価値とは―

ばんくしさんが示す、技術で語る世界を越え、事業に染み出す視点

(イベント)

［夜］実装だけ考えればよい時代は終わった ─

ミノ駆動さんが斬る！エンジニアの思考を止める技術の引力

(イベント)





2月3日(火)

［昼］『〇〇といえば』で第一想起される人を目指す！

エンジニアのためのKT流セルフブランディング

(イベント)

［夜］Webエンジニア懺悔会2026 ～鬼は外！やらかし豆まきNight～

(イベント)





2月4日(水)

［昼］学生データ分析AWARDインタビュー(仮)

(マガジン)

［夜］ボトルネック化しているPdMの生存戦略──

蜂須賀さんと考える「伸ばすスキル」と「手放す仕事」の決め方

(イベント)





2月5日(木)

［昼］興味駆動で原理原則まで掘り下げよう！

増井 雄一郎さんと考える、AI時代のWebエンジニアの戦い方

(イベント)

［夜］ProductManagementConference#2

～AI時代に再定義されるPdMの役割～

(イベント)





2月6日(金)

［昼］AI時代、“ジュニアエンジニア不要論”の真相とは？(仮)

(動画)

［夜］ばんくしさん×mattnさんと技術発信を語る座談会―

変化の速いAI時代、「どうアウトプットし続ける？」をみんなで考えよう！

(イベント)









■目指す体験価値

本イベントを通じて、参加者に「技術を軸に自分のキャリアを再定義できる5日間」という体験価値を提供し、変化の激しい時代において、自分にとって今必要な学びや方向性を見つけるヒントを届けることを目指します。

単なる情報提供にとどまらず、「時代の変化に適応し続けられる次世代リーダーエンジニア」を増やすことで、日本の技術力向上と産業競争力の強化に貢献してまいります。









■『TECH PLAY』について＜ https://techplay.jp/ ＞

約30万人のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービス『TECH PLAY』※、累計600回以上の開催実績を持つIT関連イベントの企画立案、企業のDX推進組織の構築支援など、各種サービスを提供しています。学習機会やつながりの創出によるテクノロジー人材のエンパワーメント、企業のデータ・テクノロジー活用を促すことで、日本の産業全体におけるデジタル化の推進を目指しています。

※2025年11月末時点









■パーソルイノベーション株式会社について＜ https://persol-innovation.co.jp/ ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link(ヒトリンク)』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY(テックプレイ)』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp(リスキリング キャンプ)』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful(ロッツフル)』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。