明石海峡大橋を臨む新感覚スペース “SKY BRIDGE PING-PONG 24H” オープンのお知らせ
明石海峡大橋を望む、唯一無二の卓球体験。
SNS映えと機能性を兼ね備えた新スペース「SKY BRIDGE PING-PONG 24H(https://safi-spa.com/maiko/karaoke/)」が誕生。
シーサイドホテル舞子ビラ神戸では、明石海峡大橋を望む特別な卓球＆ミーティングルーム「SKY BRIDGE PING-PONG 24H」 を新たにオープンいたしました。
本施設は、世界最大級の吊り橋である明石海峡大橋を背景に、
日常を超えた一球を楽しめるユニークな空間です。
卓球はもちろん、ミーティングや撮影、SNS発信など、幅広い用途にご利用いただけます。
ホワイトボードにイラストを描いて写真・動画を撮影するなど、
SNSでの発信にも最適なフォトジェニックなスポットとなっております。
詳細を見る :
https://safi-spa.com/maiko/karaoke/
------------------------------------------------------------------------------------------
■施設概要：
卓球＆ミーティングルーム 「SKY BRIDGE PING-PONG 24H」
営業時間：24時間利用可能
料金：1室 1時間 2,200円～
対象：ご宿泊者様・外来のお客様ともにご利用いただけます
備考：フリードリンクは付いておりません。ミーティングも可能です
------------------------------------------------------------------------------------------
新設の「SKY BRIDGE PING-PONG 24H」に加え、館内には従来より人気の卓球ルームもご用意しております。ご家族やご友人とのアクティビティとしてはもちろん、リフレッシュを兼ねた滞在にも最適な施設です。
既存の卓球ルームは、気軽に楽しめるカジュアルな空間として多くのお客様にご利用いただいており、
ダーツと併せて幅広い年代のお客様からご好評をいただいております。
今回新設した「SKY BRIDGE PING-PONG 24H」とともに、気分に合わせて異なるスタイルの卓球体験をお選びいただけます。
このたびの設備拡充により、シーサイドホテル舞子ビラ神戸では、より多様な“遊び”と“滞在価値”を提供し、お客様一人ひとりが思い思いの時間をお過ごしいただける環境をさらに充実させてまいります。
【ホテル概要】
施設名：シーサイドホテル舞子ビラ神戸
所在地：〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11
電話番号：078-706-3711
公式サイト：https://maikovilla.co.jp/
さふぃスパ舞子：https://safi-spa.com/maiko/
施設：レストラン／大浴場／宴会場／チャペル／屋外プール／無料Wi-Fi／駐車場完備
アクセス：JR「舞子駅」より徒歩約7分、山陽電鉄「霞ヶ丘駅」より徒歩約7分
瀬戸内海と明石海峡大橋を望む絶好のロケーションに位置する「シーサイドホテル舞子ビラ神戸」は、海と緑に囲まれたリゾートホテルです。2025年春、新館のリニューアルを迎え、より快適で洗練された空間へと生まれ変わりました。
観光はもちろん、記念日やウェディング、ビジネス利用にも最適な施設として、地元の方はじめ多くのお客様にご愛顧いただいております。