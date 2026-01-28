公益財団法人ソニー音楽財団(所在地：東京都千代田区、理事長：水野道訓、英文名称：Sony Music Foundation)は、2026年3月24日(火)、東京文化会館 小ホール(東京都台東区)にて「東京・春・音楽祭 上村文乃(チェロ)＆横坂 源(チェロ)齋藤秀雄メモリアル基金賞 受賞者によるコンサート」を開催します(共同主催：東京・春・音楽祭実行委員会)。





上村文乃、横坂 源(チェロ)／五十嵐薫子(ピアノ)





このコンサートは「齋藤秀雄メモリアル基金賞」*チェロ部門受賞者である上村文乃(第22回受賞)と横坂 源(第7回受賞)、2人のチェリストが共演する特別企画です。国内外で確固たる評価を築いてきた両者が、“チェロという楽器の表現力”を存分に発揮されるプログラムに臨みます。

共演するピアニストは、ジュネーヴ国際音楽コンクール他数々のコンクールで多数の受賞歴を持ち、近年、ソリスト・室内楽の双方で存在感を高めている五十嵐薫子。





*齋藤秀雄メモリアル基金賞とは

ソニー音楽財団が2002年に創設。日本のクラシック音楽会の礎を築いた指揮者・チェリストの齋藤秀雄に因み、音楽芸術文化の発展に貢献し、将来一層の活躍が期待される若手チェリスト・指揮者を顕彰しています。現在までに数多くのチェリスト・指揮者たちが受賞し、国内外で活躍する多数の音楽家を輩出してきました。

https://www.smf.or.jp/saitohideo/









演奏曲は、それぞれの奏者の魅力、そしてアンサンブルの妙を引き出す独奏的なプログラム。チェロとピアノの二重奏、2本のチェロによる重奏、そして2本のチェロとピアノによる三重奏まで、ヴァリエーションに富んだ密度の高い一夜限りのコンサートです。





チケットは、2026年2月1日(日)10:00より発売開始です。









【公演概要】

◆タイトル

東京・春・音楽祭 上村文乃(チェロ)＆横坂 源(チェロ)齋藤秀雄メモリアル基金賞 受賞者によるコンサート









◆日時・場所

2026年3月24日(火)19:00開演(18:30開場)

東京文化会館小ホール(東京都台東区上野公園5-45)









◆出演

※プロフィール： https://www.atpress.ne.jp/releases/571172/att_571172_1.pdf

上村文乃(チェロ)＜第22回 2023年度「齋藤秀雄メモリアル基金賞」受賞＞

横坂 源(チェロ) ＜第7回 2008年度「齋藤秀雄メモリアル基金賞」受賞＞

五十嵐薫子(ピアノ)









◆演奏予定曲

クライン(ダルムシュタット編) ：《2本のチェロのための6つのソナタ》

op.2 より 第1番 ニ短調

ブラームス(N.ソルター=D.ゲリンガス編)：《6つの歌曲》

ブラームス ：チェロ・ソナタ 第1番 ホ短調 op.38

ドヴォルザーク ：《モラヴィア二重唱曲集》より

(2本のチェロ版)

オッフェンバック ：《2本のチェロのための二重奏曲》

op.53 より 第2番 イ短調

ショスタコーヴィチ(アトフミャン編) ：《5つの小品》

※曲目・演奏者は変更となる場合があります。









◆チケット情報(全席指定・税込)

4,500円

U-25：2,000円 ※公演当日に25歳以下の方が対象(座席の選択はできません)。

ネット席：1,500円(東京・春・音楽祭LIVE Streamingサイトで試聴可能)









◆発売日

2026年2月1日(日) 10:00～

※U25チケットは2026年2月13日(金)12:00発売開始

※ネット席は2026年2月20日(金)12:00予約開始









◆チケット取り扱い

東京・春・音楽祭オンライン・チケットサービス

URL： https://www.tokyo-harusai.com/





東京文化会館チケットサービス

TEL：03-5685-0650 (10:00～18:00 ※休館日を除く)





チケットぴあ

URL： https://w.pia.jp/t/harusai/









◆公演詳細URL

https://www.tokyo-harusai.com/program_info/2026_kamimura_yokosaka/









◆主催／お問い合わせ

東京・春・音楽祭サポートデスク

TEL：050-3496-0202 (月曜、水曜、金曜、チケット発売日 10:00～14:00)





公益財団法人ソニー音楽財団(Sony Music Foundation)

TEL：03-3515-5261 (平日 10:00～18:00)









【財団概要】

名称 ： 公益財団法人ソニー音楽財団(Sony Music Foundation)

理事長： 水野道訓

設立 ： 1984年10月2日

所在地： 〒102-8353 東京都千代田区六番町4-5 SME六番町ビル

URL ： https://www.smf.or.jp/