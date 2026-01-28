【東名パワード】 走りも美しさも手に入れる。GR86／BRZ用 Ti SPORTSマフラー購入でバンパーガーニッシュをプレゼント！

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する東名パワード（所在地：東京都町田市）は、スポーツ走行性能と環境性能を高次元で両立した保安基準適合「Ti SPORTS マフラーGR86／BRZ用」を対象とした期間限定キャンペーンを、2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで実施いたします。

期間中、対象製品をご購入いただいたお客様に、専用設計の「バンパーガーニッシュ」をもれなくプレゼントいたします。

Ti SPORTSマフラーが選ばれる理由

Ti SPORTS マフラーシリーズは、TOMEIがこれまで競技専用マフラーで培ってきた開発実績をもとに、「サーキット走行にふさわしい排気効率」と「日常使用に配慮した音量・環境性能」を両立させた保安基準適合マフラーです。

・排気効率を追求したスポーツ設計

・軽量化による運動性能の向上

・街乗りでも安心の音量バランス

・環境に配慮した保安基準適合モデル

GR86／BRZの持つポテンシャルを最大限に引き出し、走る楽しさを次の次元へと導きます。

絞りのないシングルテールへ

Ti SPORTS チタニウムマフラー GR86(ZN8)/BRZ(ZD8)

品番：442004

価格：398,000円（税抜）／437,800円（税込） 適合 ：GR86(ZN8)/BRZ(ZD8)

リアビューを完成させるバンパーガーニッシュ

製品ページはこちら :https://www.tomei-p.co.jp/catalogue/tisports-gr86brz/

今回特典として付属するバンパーガーニッシュは、マフラー装着時のリアデザインを引き締め、スポーティかつ上質な印象を演出します。

シングルテールとなったリアビューを上品に演出

【期間限定キャンペーン概要】

GR86／BRZオーナーに向けて、走りの性能だけでなく、リアビューの完成度まで高める特別キャンペーンを実施します。

対象期間中に「Ti SPORTS マフラー」をご購入いただくことで、通常は別売りとなる「バンパーガーニッシュ」を特典として付属いたします。

・キャンペーン期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

・対象製品：Ti SPORTS マフラー

・特典内容：バンパーガーニッシュ

※特典はなくなり次第終了となります。

【会社概要】（株）東名パワード

【所在地】

東京都町田市鶴間5-4-27

【事業内容】

自動車部品の企画・開発・製造・卸及び販売

レーシングエンジンの販売・メンテナンス

URL：https://www.tomei-p.co.jp/

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/