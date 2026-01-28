【東名パワード】 走りも美しさも手に入れる。GR86／BRZ用 Ti SPORTSマフラー購入でバンパーガーニッシュをプレゼント！
GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する東名パワード（所在地：東京都町田市）は、スポーツ走行性能と環境性能を高次元で両立した保安基準適合「Ti SPORTS マフラーGR86／BRZ用」を対象とした期間限定キャンペーンを、2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで実施いたします。
期間中、対象製品をご購入いただいたお客様に、専用設計の「バンパーガーニッシュ」をもれなくプレゼントいたします。
Ti SPORTSマフラーが選ばれる理由
Ti SPORTS マフラーシリーズは、TOMEIがこれまで競技専用マフラーで培ってきた開発実績をもとに、「サーキット走行にふさわしい排気効率」と「日常使用に配慮した音量・環境性能」を両立させた保安基準適合マフラーです。
・排気効率を追求したスポーツ設計
・軽量化による運動性能の向上
・街乗りでも安心の音量バランス
・環境に配慮した保安基準適合モデル
GR86／BRZの持つポテンシャルを最大限に引き出し、走る楽しさを次の次元へと導きます。
絞りのないシングルテールへ
Ti SPORTS チタニウムマフラー GR86(ZN8)/BRZ(ZD8)
品番：442004
価格：398,000円（税抜）／437,800円（税込） 適合 ：GR86(ZN8)/BRZ(ZD8)
製品ページはこちら :
https://www.tomei-p.co.jp/catalogue/tisports-gr86brz/
リアビューを完成させるバンパーガーニッシュ
今回特典として付属するバンパーガーニッシュは、マフラー装着時のリアデザインを引き締め、スポーティかつ上質な印象を演出します。
シングルテールとなったリアビューを上品に演出
【期間限定キャンペーン概要】
GR86／BRZオーナーに向けて、走りの性能だけでなく、リアビューの完成度まで高める特別キャンペーンを実施します。
対象期間中に「Ti SPORTS マフラー」をご購入いただくことで、通常は別売りとなる「バンパーガーニッシュ」を特典として付属いたします。
・キャンペーン期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）
・対象製品：Ti SPORTS マフラー
・特典内容：バンパーガーニッシュ
※特典はなくなり次第終了となります。
【会社概要】（株）東名パワード
【所在地】
東京都町田市鶴間5-4-27
【事業内容】
自動車部品の企画・開発・製造・卸及び販売
レーシングエンジンの販売・メンテナンス
URL：https://www.tomei-p.co.jp/
ジーライオングループについて
ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。
代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武
所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building
ジーライオングループHP :
https://glion.co.jp/