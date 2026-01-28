リシュモン ジャパン合同会社 モンブランは、サービスレジデンス＆ホテルブランド「Oakwood(オークウッド)」とのコラボレーションとして、東京駅八重洲口に位置するオークウッドプレミア東京にて、「インスパイア・ライティング ハイティー：トワイライトクラリティ 心と静けさが澄みわたる、書く時間に寄り添うハイティー」を、2026年2月2日(月)から4月30日(木)までの期間限定で開催いたします。





インスパイア・ライティング ハイティー：トワイライトクラリティ





「文字を綴る時間で、ひらめきと集中力を目覚めさせる」をコンセプトに、書くことと味わうことを軸に構成した、新しいタイプのハイティーは、慌ただしい日常の中で、あえて立ち止まり、思考や感性に静かに向き合う時間を提供します。脳の働きをサポートする栄養素を豊富に含むブレインフーズを使用したセイボリーやスイーツをお楽しみいただきながら、モンブランの筆記具を手に取り、文字を綴る時間をご体験ください。





また、開催期間中は、カリグラファー島野 真希氏を招いた特別ワークショップも日時限定で実施いたします。通常のハイティーのご予約時間とは異なるため、詳しくはお問い合わせください。





脳の活性化が期待できる食材、サバを使用したセイボリー





モンブランのインクをイメージしたウェルカムドリンク









■Montblanc x Oakwood インスパイア・ライティングハイティー：トワイライトクラリティ

心と静けさが澄みわたる、書く時間に寄り添うハイティー

期間 ：2026年2月2日(月)～4月30日(木)16:00から提供開始予定 1日限定8組

一般料金：お1人様7,000円(税込)

アスコットスターリワーズ(ASR)メンバー特別料金：お一人様6,500円(税込)＊

場所 ：オークウッドプレミア東京 6階バー＆ラウンジ

東京都千代田区丸の内1-8-2

＊アスコットスターリワーズ(ASR)は、年会費無料のアスコットのロイヤリティプログラムです。ご入会はご予約サイトにて、ご確認ください。









■ワークショップ

・ビスポークシグニチャーイベント

日時：2月8日(日)、4月25日(土)13:30～16:00

お客様一人ひとりの個性やご要望に合わせた世界にひとつだけのオリジナルシグニチャーを制作するイベントを開催します。各時間帯1組限定のアポイントメント制で、完成したシグニチャーはカードに清書してお渡しします。さらに、イベント参加日より1か月以内にモンブラン銀座本店にて対象の筆記具をご購入いただいたお客様には、そのシグニチャーを無料で刻印するサービスもご用意しています。





・カリグラフィーレッスン

日時：3月22日(日)13:00～14:00 / 16:00～17:00

万年筆の基本的な使い方からアルファベットや定番フレーズを美しく書くコツまでを学べる、少人数制のカリグラフィーレッスンを実施します。万年筆は貸出しとなり、初心者の方でも気軽にご参加いただけます。









■カリグラファー島野 真希さんプロフィール

5歳から筆を持つ。大学を卒業後、ブライダル業界でウェディングプランナーとして在籍しながら筆を持つ仕事にも携わり、カリグラフィーと出会う。結婚・出産を機にアーティストとして独立。日本(東洋)と西洋の書道の融合を独自の解釈で表現しアートに昇華。ラグジュアリーブランドの筆耕やコラボ商品の販売、教材の監修まで幅広く手がける。著書に『モダンカリグラフィー』(BNN)、『筆ペンではじめるモダンカリグラフィー』(世界文化社)他。





カリグラファーの島野 真希さん









■ご予約・お問い合わせ

ご予約 ：

https://www.discoverasr.com/ja/japan/montblanc-oakwood-inspire-writing-high-tea

お問い合わせ：オークウッドプレミア東京

Tel ：03-6631-6800





※表記料金には税・サービス料が含まれております。









【The Ascott Limited(アスコット)について】

アスコットは、「心に響く体験を通じて、世界であらゆるステイや暮らしをより豊かにする」というビジョンのもと、世界中で選ばれるホスピタリティオペレーターを目指しています。現在、世界40ヵ国以上・230都市にわたり、1,000軒を超えるプロパティを展開しており、そのネットワークはアジアパシフィック、中央アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、米国へと広がっています。

アスコットは、Ascott(アスコット)、Citadines(シタディーン)、lyf(ライフ)、Oakwood(オークウッド)、Somerset(サマセット)、The Crest Collection(クレストコレクション)をはじめとする多彩で受賞歴のあるブランドポートフォリオを展開しています。ホテル、サービスレジデンス、リゾート、ソーシャルリビング、ブランドレジデンスなど、幅広い宿泊形態を通じて、世界中の旅行者の多様なニーズとライフスタイルに応える滞在体験を提供しています。

アスコットのロイヤリティプログラム「アスコットスターリワーズ(ASR)」では、メンバー限定の特典やキュレーションされた体験を通じて、旅のあらゆる瞬間をより豊かに演出します。

アスコットは、キャピタランド・インベストメント・リミテッド(CapitaLand Investment Limited)の完全子会社として、宿泊施設運営および投資運用における専門性を活かし、フィー収益を創出しています。また、スポンサーであるキャピタランド・アスコット・トラスト(CapitaLand Ascott Trust)および各種プライベートファンドの成長を通じて、運用資産の拡大も積極的に推進しています。

アスコットジャパン公式ウェブサイト ： https://www.discoverasr.com/ja

アスコットジャパンLinkedIn公式ページ ： https://jp.linkedin.com/company/ascott-japan

アスコットジャパンInstagram公式アカウント： https://www.instagram.com/discoverasrjapan/









【Oakwood(オークウッド)について】

オークウッドは、シンガポールに本社を置くThe Ascott Limited(アスコット)のアップスケールブランドのひとつで、現在世界13か国にて約80軒のプロパティを展開しています。オークウッドの客室内には、充実したキッチン設備のほか、洗濯乾燥機などが備え付けられており、1泊～長期滞在まで「コンフォート」を追求し、家にいるような快適さとワンランク上のプレミアム空間で、特別なひとときをお楽しみいただけます。国内では、東京、横浜、京都の好立地に計10軒のオークウッドプレミアおよびオークウッドを運営しています。

オークウッドプレミア東京について： https://www.discoverasr.com/ja/oakwood/japan/oakwood-premier-tokyo









【Montblanc(モンブラン)について】

優れたクラフツマンシップとデザインの代名詞であるモンブランは、1906年に創業し、瞬く間に筆記文化に革命をもたらして以来、その革新性の境界線を押し広げて来ました。創意工夫とイマジネーションを原動力として、ラグジュアリーな筆記具や時計をはじめ、レザーグッズ、ニューテクノロジーやアクセサリーに至るまで、いずれのカテゴリーにおいても優れたクラフツマンシップの表現を進歩させています。大胆なアイデアとアルチザンのスキルから生み出されるラグジュアリーな「ビジネスライフスタイルパートナー」を作るという、果てしない使命を反映したモンブラン エンブレムは、パフォーマンス、品質、洗練されたスタイルの象徴となっています。Inspire Writing のメッセージを広めるために、モンブラン ハウスが2022年にハンブルクにオープンし、「書く力」を発見・再発見していただくために、世界中からのご来訪者を歓迎しています。世界に足跡(そくせき)を残そうとする人々をサポートするという継続的な取り組みの一環として、モンブランは世界中の教育プログラムへの協賛と、人々に潜在能力を最大限に発揮させることを目的としたイニシアチブを継続的に実施しています。

https://www.montblanc.com