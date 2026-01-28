Forcesteed Robotics、TechGALA Japan 2026に登壇 ～Tokai独自の領域特化型スタートアップエコシステム構築に向けた議論に参加～

株式会社Forcesteed Robotics

株式会社Forcesteed Robotics（本社：東京都江東区、代表取締役：大澤弘幸、以下「Forcesteed Robotics」）は、2026年1月27日（火）～29日（木）に名古屋で開催されるグローバルテックイベント「TechGALA Japan 2026」において、当社の月田裕樹がセッションに登壇することをお知らせいたします。

本セッションでは、東海地域の産業集積を背景に、領域特化型スタートアップエコシステムのあり方や、スタートアップ・大企業・地域が連携して取り組みを進めるための観点について意見交換が行われる予定です。

当社も登壇者の一員として、製造現場でのAI・ロボティクス活用をめぐる論点や、現場導入時に生じやすい課題感も踏まえながら、討論に参加いたします。

TechGALA Japan 2026

登壇セッション概要

開催日時：2026/01/28 Wed 15:15～16:00

開催場所：日本経済新聞社 名古屋支社 NS Stage

セッション名：Tokai独自の領域特化型スタートアップエコシステムの構築に向けて

セッションページ：https://event2026.techgala.jp/module/booth/373489/395909

セッション内で扱われる主なテーマ（予定）

本セッションでは、主に以下の内容が取り上げられる予定です。

- 東海地域に集積する製造業基盤が、AI・ロボティクス活用の実装フィールドとして持つ可能性- 製造現場への展開において直面しやすい、QCD・運用面の課題- スタートアップと大企業・地域が連携し、取り組みを継続するための進め方

※当日の内容は変更となる場合があります。

TechGALA Japan 2026 開催概要

TechGALA Japanは、「地球の未来を拓くテクノロジーの祭典」をコンセプトに、国内外のスタートアップ、企業、研究者、投資家などが参加するイベントです。カンファレンスや展示、ネットワーキング等を通じて、分野や業界を越えた交流の機会が提供されます。

イベント名：TechGALA Japan 2026

主催：Central Japan Startup Ecosystem Consortium

（中央日本スタートアップ・エコシステム・コンソーシアム）

※ スペシャルパートナ：JETRO、StationAI

開催日程：2026年1月27日（火）～29日（木）

開催場所：愛知県名古屋市（中日ホール＆カンファレンス 他）

公式サイト：https://techgala.jp/

Forcesteed Robotics 登壇者 経歴

ソリューションパッケージ事業部 部長 兼コンサルティング＆リサーチ事業部 部長月田 裕樹

川崎重工業株式会社で防衛省向け航空機の整備器材・フライトシミュレータ開発に従事し、スマートファクトリー化プロジェクト「Smart-K」では工場データの見える化を推進。株式会社日立製作所では海外向け車両情報制御装置「Synaptra」のシステムエンジニアとして開発を担当。その後、矢崎総業株式会社で外観検査AIの開発を牽引し、AIロボティクスプロジェクトにてロボット開発組織を立ち上げて複数のPoCをリードするとともに、工場電力の見える化で大幅な省エネを実現。2025年7月よりForcesteed Roboticsに参画し、AI・ロボティクス技術の開発戦略と事業部運営を統括。

株式会社Forcesteed Roboticsについて

Forcesteed Roboticsは、AI × 画像認識 × ロボティクス技術を用いたフィジカルAI分野の研究開発および社会実装を行うスタートアップです。現場におけるロボット活用を見据え、AIの認識・判断・制御を組み合わせたシステムの構築や、学習用データ収集基盤の提供を通じて、研究開発から現場導入までを支援しています。

本件に関するお問い合わせ先

本記事に関するお問い合わせ：

株式会社Forcesteed Robotics 広報担当

contact@forcesteed.com

株式会社Forcesteed Roboticsのプレスリリース一覧：

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/157769

会社概要

会社名：株式会社Forcesteed Robotics

所在地：東京都江東区青海２丁目７番４号 The SOHO

設立：2024年07月29日

代表取締役：大澤弘幸、諸岡亜貴子

事業内容：● AI・画像認識・ロボティクス技術の研究開発および社会実装

● Spingence社製「Edgestar」サーバの販売および技術支援

● RealMan Robotics社の日本における戦略パートナー

● ｕｇｏ社製ロボットの販売代理店

Webサイト：https://www.forcesteed.com/