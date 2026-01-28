愛犬と暮らすすべての人へ捧ぐ、実話を基にしたノンフィクションエッセイ刊行！推薦文にミュージシャン曽我部恵一

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年3月26日(木）に音楽ライターである黒田隆憲によるノンフィクションエッセイ『きみがぼくになるまで 犬と家族になって一生を見届けた18年』(1,980円/10％税込)を発売。本日1月28日（水）よりネット書店、リアル書店での予約を開始しました。

犬とともに人生を歩む人ならいつかは訪れるであろう、愛犬の死。いつかは必ず迎えるその日までに何ができるのか。その「喪失」をどう受け入ればいいのかーー。 本書は音楽ライターである黒田隆憲が実際に体験した、愛犬の受け入れから辛い死に至るまで実体験をもとに綴ったノンフィクションエッセイ。

なお、サニーデイ・サービスのボーカルで、インディーズレーベル「ROSE RECORDS」主宰である曽我部恵一が本書の帯コメントを寄せ、さらに挿画を飾るのは、イラストレーターmameになります。

愛犬と暮らし始めて感じた喜びから、愛犬を失ってペットロスを味わい、その哀しみが和らぐ日まで、犬と暮らしたことのあるすべての人に手に取ってほしい一冊です。

ミュージシャン・曽我部恵一 推薦文

出会いはだいたい似たようなもの。だけど別れ方は何百万通りもあるんだ。かけがえのない愛のストーリー。

著者プロフィール

黒田隆憲：1990年代後半にロックバンドCOKEBERRY でメジャー・デビュー。『山下達郎のサンデー・ソングブック』で紹介され話題に。2013年と2018 年には、世界で唯一の「マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン公認カメラマン」として世界各地で撮影を行なった。主な共著に『シューゲイザー・ディスク・ガイド revised edition』『ビートルズの遺伝子ディスク・ガイド』、著書に『プライベート・スタジオ作曲術』『マイ・ブラッディ・ヴァレンタインこそはすべて』『メロディがひらめくとき』など。現在は、保護猫の「預かりボランティア」としても活動中。

書誌データ

書名：きみがぼくになるまで 犬と家族になって一生を見届けた18年

定価：1,980円（10％税込）

発売：2026年3月26日(木）

仕様：四六判判／4C+1C

発売・発行：株式会社KADOKAWA

