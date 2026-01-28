＜新商品＞藤岡ちさ氏と描く、nutslink(ナッツリンク)スイーツ4種を詰め合わせた春のギフトパッケージを発売
nutslink(ナッツリンク) 藤岡ちさコラボ(1)
加藤貿易株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：加藤 克也)は、ナッツギフトブランド「nutslink(ナッツリンク)」より、画家・イラストレーターの藤岡ちさ氏とコラボレーションしたスイーツギフトパッケージを、2026年1月16日より発売いたしました。
バレンタインをきっかけに、春の訪れとともに迎える出会いと別れのご挨拶、そして日頃の感謝を伝える母の日・父の日へ――季節の移ろいとともに変わるさまざまな想いに寄り添うギフトとして、ナッツリンクのスイーツ4種を特別な装いで詰め合わせました。
nutslink(ナッツリンク) 藤岡ちさコラボ 詳細
当社が展開する「ナッツリンク」は、ナッツのプロフェッショナルであるナッツパティシエが素材を厳選し、日々の暮らしにそっと寄り添うスイーツをお届けしてまいりました。本商品は、定番のスイーツ4種を食べきりサイズの個包装で8袋詰め合わせた、ギフト仕様のパッケージ商品です。コーヒーやお茶との相性も良く、ティータイムや休憩時間など、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。
今回のパッケージでは、動物たちの“生命感”を温かいまなざしで描く藤岡ちさ氏の世界観を取り入れました。柔らかなタッチと鮮やかな色彩で描かれるイラストは、どこか懐かしく、手に取った瞬間からやさしい気持ちに包まれるような印象を与えます。
パッケージには、ナッツをめぐる小さな物語がそっと添えられています。すべてを語り尽くすのではなく、想像の余白を残すことで、贈る方・受け取る方それぞれが物語を感じられる構成としました。スイーツを味わう時間そのものが、日常の中のささやかな楽しみとなることを願っています。
中身のおいしさはそのままに、見た目からも気持ちが伝わる本商品は、バレンタインギフトとしてはもちろん、歓送迎のご挨拶や春の贈り物、母の日・父の日など、さまざまなシーズンギフトにご利用いただけます。メッセージカード付きギフトとしても展開し、感謝や想いを添えてお渡しいただけます。
■商品概要
ナッツリンクスイーツ 藤岡ちさコラボレーションギフト(8袋入)
セット内容詳細
ナッツのプロフェッショナル・ナッツパティシエが厳選した、スイーツ4種を詰め合わせたナッツスイーツギフト。
食べきりサイズの個包装で、いつでも新鮮な味わいをお楽しみいただけます。
コーヒーやお茶との相性も良く、ティータイムや休憩時間のお供に最適です。
フランス大使館総料理長にも推薦されている逸品です。
画家・イラストレーターの藤岡ちさ氏とのコラボレーションにより、心温まるイラストと物語性のあるパッケージでお届けします。
贈る方と受け取る方の気持ちをそっとつなぐ、春のシーズンギフトにもふさわしい商品です。
＜フレーバー(全4種)＞
・抹茶豆乳ミックスナッツ
アーモンドとくるみに、京都産の宇治抹茶と沖縄の黒糖を合わせ、味わいに奥行きを持たせました。さらに、国産大豆を使用した濃度14％の濃厚な豆乳を加えることで、和菓子にも似た、まろやかでやさしい口当たりに仕上げています。
・きなこくるみ
丁寧に選別したくるみに、北海道産大豆のきなこをたっぷりとまぶしました。三温糖のやさしい甘さでまとめ、ふわっと軽やかな食感と、きなこの香ばしさが広がる、どこか懐かしい味わいの一品です。
・ラズベリーカシューナッツ
味わいが凝縮されたフリーズドライラズベリーと、ヨーグルトをたっぷりまとわせ、見た目も華やかに仕上げました。甘酸っぱさとコクのバランスが良く、他では味わえないナッツリンクならではの人気フレーバーです。
・ハニーバターアーモンド
ハンガリー産アカシアはちみつとシーズニングを重ね掛けし、バターの濃厚なコクと香りを引き出しました。甘じょっぱい味わいが後を引く、つい手が伸びてしまうアーモンドです。
内容量 ：1袋あたり20g × 8袋
価格 ：2,385円(税込)
発売日 ：2026年1月16日
販売チャネル：モノプロ公式オンラインショップ
https://monopro.life/view/item/000000000166
ほか、モノプロギフト楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、
Amazon店等で販売中
■より良い未来へと繋ぐために～nuts link(ナッツリンク)のサステナブルな取り組み～
私たちは過去、アフリカの元子ども兵(少年兵)の社会復帰支援活動に対する寄付や、貧困が問題となっているニジェールへオリジナルアンダーウェアブランド「DARK SHINY(ダークシャイニー)」の商品寄付等、微力ながらも社会貢献活動を行ってまいりました。
そして「nuts link」ローンチ以降、飢餓問題を解決するための持続可能な農業支援のしくみをつくる準備を進めています。全てを一瞬で理想の状態にすることは不可能です。しかし、たとえ小さな改善であってもそれを積み重ねることでより良い未来を創っていけると信じています。
「nuts link」のナッツはただのナッツではありません。あなたが想う、「おいしい」を届けたい人とずっと繋がることができるように。そしてさらに大きな繋がりが継続的に広がっていくようにと願いが込められたナッツなのです。
■nuts link(ナッツリンク)とは
「想い」を繋ぐギフト商品として、コロナ禍の2021年に誕生。ナッツパティシエによる厳選した素材と試行錯誤によるレシピから生まれたフレーバーナッツを詰め合わせたギフトアイテムを展開。商品を通じて、人間関係も社会活動もサステナブルであることを提案します。
nuts linkのナッツを購入して食べることが、自然と環境や社会、大切な人間関係を維持することにつながっていく ――そんなブランドを目指しています。
nutslink(ナッツリンク) ロゴ
■会社概要
会社名 ： 加藤貿易株式会社
代表者 ： 代表取締役 加藤 克也
所在地 ： 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町211
設立 ： 2009年6月
事業内容： クリエーションブランド(自社ブランド)および
キュレーションブランド(パートナーブランド)の企画・製造・販売
URL ： https://katotrade.com
加藤貿易株式会社 ロゴ
■加藤貿易株式会社 新ブランド「モノプロ(MonoPro)」について
加藤貿易株式会社は、「まだ誰も気づいていない“ほしいもの”を見つけ、暮らしに寄り添うかたちで届ける」ことを企業理念としています。当社が大切にしているのは、単なる商品の販売にとどまらず、モノを通じて「誰かの暮らしを少し良くすること」、そして「その価値をお客様と共に育てていくこと」です。
今年、当社は従来の「モノプロダクション事業」を進化させ、新ブランド「モノプロ(MonoPro)」を立ち上げました。モノプロが見つめるのは、日常の中で気づかれにくいけれど確かに存在する“ほしい”という気持ちです。私たちはその小さな声を丁寧にすくい取り、毎日の暮らしを快適にするモノとして形にしてお届けします。
モノプロでは、以下の3つの軸でお客様と価値を共創します。
1. まだ誰も気づいていない“ほしいもの”を見つける
2. その想いや背景をモノに宿して届ける
3. 届けたあとも、お客様と共に価値を育てていく
SNSやメールでいただくお客様の声を今後の商品開発や改善に活かし、「暮らしを少しだけ良くするモノづくり」を続けてまいります。
★モノプロ 公式サイト
https://monopro.life/
モノプロ(MonoPro) ロゴ