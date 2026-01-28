千年経っても色あせない百人一首の魅力を味わい尽くす「和の心にふれる百人一首プログラム」が、フェリシモ「ミニツク(R)」から新登場

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する「ミニツク(R)」は、「和の心にふれる百人一首プログラム」のウェブ販売を1月28日より開始しています。

学生時代の古典の授業や、お正月の「かるた取り」など、誰もが一度はふれたことのある百人一首を、わかりやすい歌の解説やなぞり書きなどのコンテンツで、とことん味わうことができるプログラムです。毎月テーマに沿った和歌を10首ずつお届け。歌を身近に感じられるように、恋や旅など毎回テーマに合わせて歌が選ばれており、時代のへだたりを感じさせない親しみを歌人たちに感じるかもしれません。丸暗記ではなく、時間をかけてじっくりと読み解くことで豊かな教養に触れられます。ドラマや漫画の影響もあり、あらためて注目されている百人一首。それぞれの歌に込められた意味を、さまざまな視点からひも解くことで、大人になった今だからこそ、本当のおもしろさに出会うことができます。いにしえの歌人たちの心情に想いをはせ、美しい言葉の響きに和の心を感じ、癒やされる10ヵ月です。

◆プログラムについて

毎月変わる多彩なテーマで心豊かに学ぶ10ヵ月

このプログラムでは、「百人一首」を毎月10首ずつ、10のテーマに分けてひも解いていきます。監修は歌人の天野慶さん。歌の情景が目に浮かぶようなわかりやすい解説は歌人の天野さんならでは。思わず誰かに話したくなる豆知識や謎解き、心を落ち着けて歌を味わう「なぞり書き」など、無理なく楽しめる工夫がたくさん詰め込まれています。かつては「暗記」だった百人一首を、毎日を彩る「豊かな教養」として学ぶことができる全10回のプログラムです。日常のちょっとした時間に、奥深い和歌の世界を楽しむことができます。

【NEW】読んでなぞって味わって 和の心にふれる百人一首プログラム［10回予約プログラム］

月々 \1,600（+10% \1,760）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260128/1/

・セット内容/テキスト1冊（A5判、16ページ）、和歌なぞり用紙10枚（A5判、10首分各1枚）、ペン1本、百人一首学びの手引き（A5判、8ページ ※初回のみお届け）

※デザインやカリキュラムが一部変更になる場合があります。

・月々のお申込みは不要です。お申し込み月分から10回（通常10ヵ月）のお届けとなります。

・10回の総お支払い額は\16,000（+10％ \17,600）となります。



◆百人一首プログラムを楽しむためのポイント

Point1:一首ごとにじっくり味わえる、ていねいな解説

一般的な歌の意味だけでなく、歌人のエピソードや歌に秘められた意味を読み解いていきます。視点を変えて見ることで新しい発見もあり、なじみのある一首も味わい深いものに。

Point2:だからわかる！ おもしろい！ 充実のテキスト

天野慶さんのわかりやすい解説で、一首ずつじっくり味わえるテキストです。歌を読み解くヒントとなる基礎知識から、誰かに話したくなる豆知識、学んだ内容で楽しめる謎解きまで、百人一首の世界を味わい尽くせるテキストです。内容たっぷりの24ページで、読みごたえも充分。

Point3:美しい歌を書いて味わうなぞり書き

各回ごとのテーマに合わせて選んだ色の筆touchサインペンと10首分のなぞり書き用紙をお届け。集中してゆっくりと文字をなぞることで心も落ち着き、歌を一層味わうことができます。

◆プログラムの進め方について

一般的な百人一首の解説本などでは、一首目から歌番号順に並んでいるのが一般的ですが、このプログラムは、テーマごとに学びます。「恋の歌」「季節の歌」というわかりやすいテーマ区切りで、毎月10首ずつというボリュームにすることで、歌をより身近に感じながら無理なく読み進めることができます。

〈1ヵ月目〉百人一首のカリスマ歌人たち「有名な和歌」編

〈2ヵ月目〉激しく燃え上がる「恋の歌」編

〈3ヵ月目〉不変の情景 めぐる「季節の歌」編

〈4ヵ月目〉和歌でトリップ「心の旅路」編

〈5ヵ月目〉いにしえのバリキャリ「女性歌人」編

〈6ヵ月目〉親子にライバル 気になる関係「コンビ」編

〈7ヵ月目〉歌人はシャレ好き？「匠の技」編

〈8ヵ月目〉なぜか心魅せられる「月の歌」編

〈9ヵ月目〉枯れることないこの涙「失恋の歌」編

〈10ヵ月目〉酸いも甘いも「人生しみじみ」編

◆毎月のお届けセット

テキスト、和歌なぞり用紙、月ごとのテーマをイメージしたカラーペンが毎月届きます。そのほか、プログラムの楽しみ方や歌がテーマごとにリストになった「百人一首学びの手引き」を初回のみお届けします。

◆監修：歌人 天野 慶（あまのけい）さん

歌人。初心者向け百人一首かるたの考案や『ちはやふる』（末次由紀/講談社）93首目・95首目に短歌を提供するなど、さまざまなメディアで短歌と百人一首の魅力を伝えている。主な著書に『百人一首スタートブック』（幻冬舎）、『10代からのいいね！万葉集』（誠文堂）など。『ママが10にん！？』（絵・はまのゆか/ほるぷ出版）など絵本も多数。短歌の代表作は〈日溜りに置けばたちまち音立てて花咲くような手紙がほしい〉。

◆新作アイテムをデジタルカタログで見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260128/2/

◆その他、百人一首プログラムをさらに楽しむプラスワングッズをご紹介

【NEW】大石天狗堂 百人一首かるた「桂川」

寛政12年（1800年）創業のかるたの老舗、大石天狗堂の伝統的な手づくりかるたです。淡い色彩が美しい歌人絵は、アートとしてのコレクションや贈りものにも。



1セット \9,000（+10% \9,900）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260128/3/

【NEW】雅やかに心遊ばせる いにしえの趣香（おもむきこう）の会

平安時代の貴族たちの雅やかな暮らしをイメージした3種類のお香が入ったセットで、「恋文（こいぶみ）」、「遣水（やりみず）」、「歌会（うたかい）」、「遊山（ゆさん）」、「観月（かんげつ）」、「花筵（はなむしろ）」の全6種類です。

月1セット \1,100（+10% \1,210）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260128/4/

【NEW】暮らしに和の彩り 友禅和紙の筆箱の会

京都の和文具メーカー尚雅堂（しょうがどう）の友禅和紙で仕立てられた、伝統的な和紙の柄を現代風の色合いにアレンジした筆箱です。

月1個 \1,800（+10% \1,980）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260128/5/

◆自宅でできる、自分磨きと趣味の習い事講座「ミニツク(R)」（2016年～）

「やってみたかった、あんなことこんなことが楽しく“身につく”」をコンセプトに、さまざまなおうちレッスンプログラムを提案します。趣味や美容、毎日の習慣、お悩み解決など、おうちで好きなタイミングで始められて、自由なペースで続けられます。ミニツクは気軽にゆる～く楽しみながら自分を少しずつ高める活動「ゆる活」を応援します。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260128/6/

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/minitsuku.program/

・X（Twitter）＞＞ https://twitter.com/minitsuku

・Facebook＞＞ https://www.facebook.com/minitsukuprogram/

