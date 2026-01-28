「第2回 女性の経済的自立に向けたデジタル人材育成を考えるシンポジウム」開催決定のお知らせ

一般社団法人SuFIA

このたび、昨年3月に開催した「女性の経済的自立に向けたデジタル人材育成を考えるシンポジウム」の第2回を、2026年3月13日（金）に開催することが決定いたしましたので、ぜひ皆さまご予定ください。

（2025年3月に実施されました第1回の様子は、こちら(https://www.nwec.go.jp/event/event/keizaitekijiritsu_symposium2024.html)をご覧ください）

開催趣旨

本シンポジウムでは、人生100年時代を見据え、特に中高年女性を含む多様な背景を持つ女性たちが、デジタルスキルを活かして柔軟な働き方を実現し、地域や社会で活躍するための方策を探ります。昨年度の議論を踏まえ、最新の動向や実践事例を共有しながら、地域・企業・個人が連携して取り組むためのヒントを得る場となることを目指します。

開催概要

【日時】

2026年3月13日（金）13:00～17:00

【会場】

衆議院第一議員会館 地下1階 大会議室

東京都千代田区永田町2-2-1

https://maps.app.goo.gl/rTNmiZEs7W1ae8yi9

・東京メトロ丸ノ内線／千代田線「国会議事堂前」1番出口より 徒歩3分

・東京メトロ有楽町線／南北線／半蔵門線「永田町」1番出口より 徒歩4分

・東京メトロ南北線／銀座線「溜池山王」5番出口より 徒歩6分

【対象】

自治体首長、行政職員、議員、企業の人事・DX推進担当者、フリーランス、その他関心のある方 等

【定員】

200名

【参加費】

無料

【主催】

官民連携DX女性活躍コンソーシアム(https://tenshoku.mynavi.jp/opt/wconsortium/)

株式会社MAIA(https://maia.co.jp/)

一般社団法人SuFIA(https://sufia.or.jp/)

プログラム

【第1部 】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145150/table/16_1_bc07c20c1a3bf9e7759314143a151770.jpg?v=202601281121 ]

【第2部】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145150/table/16_2_f9c868c38065d7a464ac3f3f3997da23.jpg?v=202601281121 ]

※シンポジウム終了後のネットワーキングは、参加者同士の交流や意見交換の機会としてご活用ください。

※プログラムの詳細やお申込み方法につきましては、決まり次第、随時SuFIAホームページにてご案内いたします。

お問い合わせ先

一般社団法人SuFIA 事務局

contact@sufia.or.jp（担当：田邉／岩瀬）

SuFIAについて

SuFIAは、 “すべての人の経済的自立を支援する（Supporting the Financial Independence of All）” というミッションのもと、”10万人の就労者を支援するコミュニティの確立” という戦略的目標を掲げ、プロフェッショナルな企業と連携し、就労希望者が多様な働き方を選択できるエコシステムを構築していく、その仕組みづくりをサポートします。

【所在地】 東京都世田谷区代田2-36-15

【設立】 2024年3月8日（国際女性の日）

【代表者】 代表理事 宮地秀敏

【ホームページ】 https://sufia.or.jp/(https://sufia.or.jp/)