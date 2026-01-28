株式会社THA、AI社長サービスのオンライン説明会を月2回開催開始！

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、企業オリジナルAIチャットサービス「AI社長」(https://ai-syacho.com/)の導入検討企業に向け、2026年1月よりオンライン説明会の定期開催（月2回）を開始いたします。ChatGPTなどの汎用AIが普及する中、なぜAI社長を導入する企業が増えているのか。「汎用AIでは自社の課題が解決できない」「会社らしさが失われてしまう」といった声に応える、企業専用AIの価値を実際の導入企業の驚きの活用事例とともにご紹介します。

■なぜ今、企業は「自分だけのAI」を求めるのか？

「ChatGPTで十分では？」 そんな声をよく耳にします。しかし、実際に企業で汎用AIを活用しようとすると、多くの企業が以下の壁に直面します。

- 回答が一般的すぎて、自社の状況や商習慣に合わない- 企業理念や独自の価値観が反映されない- 過去の成功事例や社内ノウハウが活用されず、埋もれたままになる- 結果として、「うちの会社らしさ」が全く感じられない

「AI社長」は、これらの課題を解決する「会社の魂を宿したAI」です。

■AI社長が実現する「その会社にしかできない回答」とは？

例えば、営業で行き詰まった社員が相談したとき、これだけの違いが生まれます。

【汎用AIの場合】：「一般的には、お客様のニーズをヒアリングして課題を特定しましょう。信頼関係の構築が重要です。」

【AI社長の場合】：「うちの理念『お客様の幸せを第一に』を思い出してほしい。過去に田中さんが成功した○○案件のように、まずは相手の『言いにくい本当の困りごと』を聞き出すことから始めてみようか。」

この「生きたアドバイス」の違いが、社員の働きがいを高め、会社の業績を大きく変えています。

■サービス説明会の特徴

参加者の負担を最小限に抑えつつ、導入イメージを具体化できる構成としています。

■説明会の主なプログラム

- 月2回の定期開催：毎月第2・第4週に設定し、タイミングよく参加可能- オンライン・顔出し不要：カメラOFFで参加でき、心理的ハードルを軽減- 60分以内の凝縮プログラム：多忙な担当者の時間を奪わない効率的な進行- 双方向コンテンツ：投票機能やチャット質問を活用した参加型進行- 業界別事例の紹介：参加者の業種に合わせ、カスタマイズした活用事例を提示- 参加特典：明日から使える「AIをより活用するためのプロンプトの書き方6箇条 & お役立ちプロンプト集」を提供

当日は以下の構成で、サービスの全体像から具体的な効果までを余すところなくお伝えします。

■「AI社長」とは

- AI社長サービスの概要と特徴：なぜ今、企業独自のAIが必要なのか？汎用AIとの違いや、企業理念をインストールする独自技術について解説します。- 具体的な機能と活用事例：RAG技術を用いた社内ナレッジ検索や、社員からの相談対応など、実務での具体的な利用シーンをデモンストレーションを交えて紹介します。- 導入企業様の活用事例と効果：実際に導入いただいた中小企業様が、どのような課題を抱え、AI社長によってどう変化したのか。定量的・定性的な効果事例を公開します。- 質疑応答タイム：チャット機能を使用し、その場で頂いたご質問にリアルタイムで回答します（匿名での質問も可能です）。

「AI社長」は、汎用AIによる没個性化の危機から中小企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

■代表者コメント

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 中小企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

代表取締役 西本朝子

「AIが普及すればするほど、その逆説として『企業の個性や独自性』が重要になります。我らが提供するAI社長は、単なる効率化ツールではなく、会社の魂を受け継ぎ、社員と共に成長するパートナーです。 この説明会で、『自分たちの会社だったらどんなAI社長ができるだろう？』という想像を膨らませていただけたら嬉しいです。」

■直近の開催スケジュール・お申し込み

本説明会は、Zoomウェビナー形式にて以下の日程で開催いたします。

【開催日時】

第3回：2026年2月 10日 (火)⋅午後12:00～1:00

第4回：2026年2月 25日(水). 午後4:00～5:00

※以降、原則として毎月第2・第4週の開催を予定しております。

【参加費】 無料

【お申し込み方法】 以下の専用フォームよりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/1DpQHuGHxgjoC-S1YkXjJig6vO39IvnsHa13NHanyLe4/edit (https://docs.google.com/forms/d/1DpQHuGHxgjoC-S1YkXjJig6vO39IvnsHa13NHanyLe4/edit)

※お申し込み後、視聴用URLをメールにてご案内いたします。

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

URL: https://tha-inc.com/

サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください